Quan tâm sức khỏe thời điểm giao mùa

Điều dưỡng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn người dân chăm sóc trẻ khi bị bệnh.

Ông Hà Văn Thành, tổ dân phố Thanh Xương, phường Mường Thanh, chủ động đến trạm y tế thăm khám khi bị cảm cúm và tăng huyết áp. Ông được các y, bác sĩ kiểm tra sức khỏe, tư vấn và hướng dẫn điều trị phù hợp. Đối với người cao tuổi, việc theo dõi sức khỏe thường xuyên, thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng, nhất là trong thời điểm giao mùa, khi các bệnh đường hô hấp có xu hướng gia tăng.

Tại Trạm Y tế phường Mường Thanh, hoạt động khám, chữa bệnh gắn với công tác phòng, chống dịch được duy trì thường xuyên. Ngay từ đầu năm, Trạm đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, tổ chức truyền thông hằng tháng tại 22/22 tổ dân phố, bản, hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu bệnh và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Từ đầu năm đến nay, Trạm đã khám cho 5.803 lượt bệnh nhân, kê đơn điều trị ngoại trú cho 3.009 lượt người. Các bệnh thường gặp chủ yếu là tăng huyết áp, viêm họng, cảm cúm và viêm khớp. Qua công tác khám, chữa bệnh, cán bộ y tế kết hợp tư vấn, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc đúng cách, theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.

Y sĩ Mai Thị Phương, Trạm Y tế phường Mường Thanh cho biết: Công tác phòng, chống dịch bệnh được trạm triển khai theo kế hoạch, chú trọng truyền thông tại cộng đồng, nâng cao ý thức phòng bệnh và hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe. Hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở cũng góp phần phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh để tư vấn, xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thời điểm giao mùa, nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, không khí chuyển lạnh, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển. Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây qua đường hô hấp và tiêu hóa như cúm mùa, viêm đường hô hấp cấp, sởi, rubella, thủy đậu, quai bị, ho gà và tiêu chảy.

Trước nguy cơ đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh yêu cầu các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; điều tra, khoanh vùng và xử lý ngay khi xuất hiện ổ dịch. Công tác rà soát tiền sử tiêm chủng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cũng được chú trọng nhằm nâng cao miễn dịch cộng đồng.

Các cơ sở y tế cần phối hợp với trường học và gia đình theo dõi sức khỏe học sinh, giáo viên, kịp thời phát hiện, thông báo các trường hợp nghi mắc bệnh. Việc chuẩn bị nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư y tế, bảo đảm công tác thu dung, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn được duy trì, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nhờ triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, trong 9 tháng năm 2026, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Toàn tỉnh ghi nhận 6 ổ dịch với 132 trường hợp mắc, không có trường hợp tử vong. Các ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không để kéo dài hoặc lan rộng. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm vẫn ghi nhận số ca mắc. Toàn tỉnh có 474 trường hợp sốt phát ban nghi sởi; 4.152 trường hợp mắc tiêu chảy, 2.872 trường hợp mắc cúm, 540 trường hợp mắc quai bị và 52 trường hợp mắc Covid-19…

Bác sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo: Người dân cần chủ động phòng, chống dịch bệnh bằng cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tiêm chủng đầy đủ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp. Khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, thăm khám. Khi đi đến vùng có dịch, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng hộ như đeo khẩu trang, giữ vệ sinh cá nhân và chủ động theo dõi sức khỏe.

Trước nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp khi giao mùa, ngành Y tế tiếp tục duy trì các biện pháp giám sát, phát hiện và xử lý sớm các ca bệnh. Mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh, tiêm chủng đầy đủ và theo dõi sức khỏe để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.