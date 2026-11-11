Quan tâm quyền lợi người dân khi điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Các ĐBQH thảo luận ở hội trường về: Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Các ĐBQH thảo luận ở hội trường về Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Quốc hội thảo luận ở hội trường.

Tham gia thảo luận ở tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh đồng thuận cao về mặt chủ trương.

Đại biểu nêu một số ý kiến: Về phạm vi điều chỉnh trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện, UBND tỉnh Phú Thọ tích cực, chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND cấp xã thực hiện các trình tự, thủ tục và lập hồ sơ đề án theo đúng quy định với tinh thần tích cực, khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu và thực hiện lấy ý kiến của Nhân dân, với tỷ lệ đồng thuận rất cao.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh thảo luận ở tổ.

Đại biểu cho rằng, quy trình phối hợp giữa Hà Nội với Phú Thọ thực hiện đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan. Qua tiếp xúc với cử tri, đại biểu đề nghị trong quá trình triển khai cần tiếp tục quan tâm đến một số vấn đề: Liên quan đến người dân và các đối tượng chịu tác động, bởi phạm vi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cần quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh về đất đai, tài sản, sinh kế của Nhân dân; xây dựng hạ tầng, các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ của người dân và thực hiện các chính sách có liên quan.

Quan tâm thực hiện vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, nhất là việc tái thiết cuộc sống cho Nhân dân. Giải quyết các trường hợp tồn tại từ trước liên quan đến việc mở rộng Vườn Quốc gia Ba Vì, trong đó một số hộ dân có diện tích bị ảnh hưởng nhưng chưa được giải quyết theo quy định.

Liên quan đến một số dự án của doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển về Hà Nội, mong muốn tiếp tục được quan tâm hỗ trợ các thủ tục đầu tư tiếp theo, đảm bảo đúng quy định.