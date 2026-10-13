Quan tâm phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cán bộ cơ sở thăm hỏi, nắm bắt đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: THANH TRANG

Ngày 13/10, tại tỉnh Phú Thọ, Đoàn công tác Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương Hà Thị Nga làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh về công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau sắp xếp đơn vị hành chính, các nhiệm vụ PBGDPL, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý tiếp tục được duy trì, không bị gián đoạn. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp xã được kiện toàn; nội dung, hình thức tuyên truyền từng bước đổi mới theo hướng bám sát các vấn đề thực tiễn, chính sách mới và nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của người dân. Một số mô hình ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, nền tảng trực tuyến trong công tác PBGDPL bước đầu phát huy hiệu quả…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về việc triển khai những văn bản, đề án PBGDPL có tác động trực tiếp đến học sinh, sinh viên, đồng bào DTTS và các nhóm đối tượng đặc thù, ưu tiên; công tác kiểm tra, giám sát; bố trí nguồn lực; xã hội hóa hoạt động PBGDPL và giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền tại cơ sở.

Những kết quả và vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương là cơ sở để Đoàn công tác phân tích sâu hơn yêu cầu đổi mới PBGDPL trong giai đoạn hiện nay, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận thông tin và dịch vụ pháp lý.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga, Phú Thọ luôn đặc biệt quan tâm đến công tác PBGDPL, coi đây là khâu đầu tiên để bảo đảm đồng nhất, đồng bộ về thể chế ngay từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng của PBGDPL là nâng cao nhận thức pháp luật để người dân và doanh nghiệp chủ động chấp hành, tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, các quy định pháp luật, chương trình, đề án; phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực và Sở Tư pháp trong tham mưu. Quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cho cấp xã, đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, biên giới. Tiếp tục nhân rộng mô hình, cách làm phù hợp từng nhóm đối tượng; xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi người dân. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ) Việt Nam Hà Thị Nga

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga yêu cầu tăng cường vai trò lực lượng vũ trang; thực hiện “dân vận chính quyền” trong quá trình thực thi công vụ, không chờ đến lúc người dân đến trụ sở mới phổ biến. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, AI hỗ trợ; tổ chức tốt chuỗi hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, địa phương cần thực hiện hiệu quả, thực chất chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030; phát huy vai trò các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các chuyên gia, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn trên địa bàn.

Theo định hướng của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, công tác PBGDPL thời gian tới cần tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và biên giới; đồng thời nhân rộng những mô hình, cách làm phù hợp để người dân dễ tiếp cận, hiểu và chủ động chấp hành pháp luật./.