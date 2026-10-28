Quan tâm phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

Thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng trong trường học luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên (HS-SV); tập trung phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố ưu tú ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những “hạt giống đỏ” được vun đắp từ sớm không chỉ góp phần bổ sung nguồn đảng viên trẻ có tri thức, bản lĩnh, lý tưởng và khát vọng cống hiến mà còn tạo nền tảng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Những gương mặt ưu tú

Tại Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (SV năm 3 ngành Quản trị lữ hành - Hướng dẫn du lịch) là gương mặt tiêu biểu được thầy cô và bạn bè đánh giá cao bởi thành tích học tập xuất sắc cùng tinh thần năng động, nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào.

Lãnh đạo Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Huỳnh Thị Mỹ Lệ.

Là Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội SV trường và Đội trưởng Đội Văn nghệ HS-SV, Mỹ Lệ luôn tích cực tham gia các hoạt động chung, góp phần vào thành tích của nhà trường. Dấu ấn của nữ SV được ghi nhận qua nhiều cuộc thi, hội thi cấp tỉnh và liên trường như: Giải nhất Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Khánh Hòa năm 2025; giải nhì Cuộc thi Tiếng hát ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2025; giải khuyến khích tập thể tại Hội thi thiết bị giảng dạy tự làm tỉnh Khánh Hòa năm 2025; giải nhì Hội thi tay nghề hướng dẫn du lịch HS-SV cấp liên trường năm 2025... Không chỉ nỗ lực học tập, rèn luyện chuyên môn, Mỹ Lệ còn tích cực tham gia các hoạt động về nguồn, tư vấn tuyển sinh, Chiến dịch SV tình nguyện Mùa hè xanh. Những trải nghiệm đó giúp em tích lũy kiến thức, kỹ năng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Vừa qua, Mỹ Lệ vinh dự được kết nạp Đảng tại Chi bộ HS-SV của trường.

Một gương mặt tiêu biểu khác là Đoàn Thanh Tùng, cựu HS Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, thí sinh từng đoạt giải nhì vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2025. Hiện nay, Thanh Tùng là SV Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Với thành tích học tập cùng quá trình rèn luyện toàn diện, vừa qua, Thanh Tùng vinh dự được kết nạp Đảng tại chính ngôi trường chuyên nơi em từng học tập. Thanh Tùng chia sẻ: “Trong suốt những năm học THPT, em luôn nỗ lực học tập, tích cực tham gia các hoạt động đoàn và không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là động lực để em tiếp tục hoàn thiện bản thân, sống có lý tưởng, có trách nhiệm và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội”.

Mỹ Lệ và Thanh Tùng là 2 trong số hàng trăm HS-SV ưu tú được kết nạp Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Thông qua các hoạt động học tập, đoàn, hội và phong trào tình nguyện, nhiều nhân tố xuất sắc đã được phát hiện, rèn luyện, thử thách và được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 2.210 đảng viên (đạt 98,8% chỉ tiêu giao năm 2026). Trong đó, có 264 đảng viên là HS-SV (chiếm 12% số đảng viên mới kết nạp).

Chú trọng công tác tạo nguồn

Thời gian qua, Chi bộ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang luôn quan tâm công tác tạo nguồn và bồi dưỡng đảng viên trẻ từ sớm. Nhà trường thường xuyên rà soát, phát hiện các HS có triển vọng, đồng thời định hướng để các em phấn đấu trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động phong trào. Cô Đặng Ngọc Lệ Thy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hằng năm, chi bộ đặt mục tiêu kết nạp từ 3 đến 5 đảng viên là HS. Để thực hiện mục tiêu này, nhà trường xây dựng các tiêu chí cụ thể, ưu tiên HS có kết quả học tập, rèn luyện tốt, đạt thành tích tại các kỳ thi HS giỏi quốc gia, tích cực tham gia hoạt động đoàn, đồng thời có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy trường học. Đây là cơ sở để lựa chọn và bồi dưỡng những nhân tố ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên trong HS.

Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang trao quyết định kết nạp đảng cho em Đoàn Thanh Tùng.

Xác định phát triển đảng viên trong HS-SV là nhiệm vụ quan trọng nhằm trẻ hóa đội ngũ, bổ sung lực lượng kế cận và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã phát huy vai trò của Chi bộ HS-SV trong việc theo dõi, phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng và giúp đỡ quần chúng ưu tú. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong 9 tháng năm 2026, Đảng bộ trường đã kết nạp 10 đảng viên mới, trong đó có 7 SV, chiếm 70%. Để đạt được kết quả này, Chi bộ HS-SV chú trọng tạo nguồn từ sớm, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, ý thức phấn đấu và kết quả rèn luyện của HS-SV; đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội SV cùng các khoa, phòng trong việc phát hiện những nhân tố tích cực thông qua học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, phong trào “SV 5 tốt” và các hoạt động cộng đồng. Công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng được gắn với việc giao nhiệm vụ và rèn luyện trong thực tiễn. Chi bộ HS-SV phối hợp với các tổ chức đoàn thể theo dõi quá trình phấn đấu, kịp thời động viên, hướng dẫn khắc phục hạn chế, tạo điều kiện để quần chúng ưu tú trưởng thành qua từng nhiệm vụ cụ thể.

Ông Nguyễn Quang Hồng Văn - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, ngày 28-9-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch về thực hiện Kết luận số 58, ngày 26-6-2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Theo đó, trong các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có đông HS-SV (tập trung ở các trường THPT, trường dân tộc nội trú, trung cấp, cao đẳng, đại học…) được giao phấn đấu kết nạp 8 - 10% đảng viên là HS-SV trong tổng số đảng viên kết nạp mới hằng năm. Qua 9 tháng năm 2026, công tác phát triển đảng viên trong HS-SV đã đạt được kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu đề ra. Thời gian tới, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng từ sớm những nhân tố trẻ, tiêu biểu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.