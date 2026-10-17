Quan tâm nâng cấp đường nông thôn

Ông Ngô Xuân Toàn, thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh.

Làm nghề lái xe tải, tôi nhận thấy hệ thống giao thông có vai trò quan trọng đối với việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế tại địa phương. Những tuyến đường được đầu tư đồng bộ, bảo đảm mặt đường rộng rãi, bằng phẳng sẽ giúp phương tiện lưu thông thuận lợi, giảm thời gian vận chuyển, tiết kiệm chi phí và hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, tại một số khu vực trên địa bàn xã Tân Dĩnh, đường giao thông vẫn còn nhỏ hẹp, chưa đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, nhất là đối với các phương tiện ô tô tải.

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế, tôi mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến đường. Ưu tiên nâng cấp những đoạn xuống cấp, mở rộng mặt đường tại các vị trí đủ điều kiện và có nhu cầu lưu thông lớn. Các tuyến đường trục thôn, liên thôn nên mở rộng lên 5,5 m; đường ngõ, ngách 3,5-5m. Quan tâm hoàn thiện hệ thống thoát nước, xử lý những điểm giao cắt chật hẹp, bất cập, bảo đảm việc đi lại và vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, an toàn.

Cùng với đầu tư xây dựng, địa phương chú trọng công tác quản lý, duy tu và bảo dưỡng đường giao thông; thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa những vị trí hư hỏng, hạn chế tình trạng xuống cấp sau khi đưa vào sử dụng. Mong rằng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.