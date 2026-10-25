Quan tâm kiểm soát phương tiện, hướng dẫn kỹ năng lái xe

Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Bắc Ninh).

Trong 10 tháng năm nay, trên địa bàn Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phụ trách (địa bàn tỉnh Bắc Giang cũ, trừ cao tốc và quốc lộ 1A), tai nạn giao thông tuy giảm nhưng vẫn xảy ra 32 vụ liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 13 người chết, 10 người bị thương. Số trường hợp vi phạm vẫn ở mức cao với 7.000 trường hợp.

Thực tế đó cho thấy, bên cạnh những học sinh có ý thức chấp hành tốt, vẫn còn không ít em coi nhẹ quy định an toàn giao thông, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi và thiếu kỹ năng cần thiết. Nguyên nhân một phần do một số phụ huynh vì sự thuận tiện trước mắt mà giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Vì vậy, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không thể chỉ đặt trách nhiệm lên vai các em và nhà trường mà phải bắt đầu từ gia đình.

Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm, đơn vị quan tâm xử lý những trường hợp phụ huynh giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển; tập trung khảo sát kỹ các tuyến đường đông học sinh, khung giờ cao điểm trước và sau giờ học, các cổng trường, nút giao có nguy cơ xung đột để bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông, chủ động phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa.

Tên học sinh vi phạm sẽ được thông báo kịp thời đến gia đình và nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục. Đồng thời, Đội tiếp tục cử cán bộ phối hợp với các nhà trường, địa phương hướng dẫn kỹ năng lái xe và xử lý tình huống thực tế, giúp học sinh nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.