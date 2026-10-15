Quan tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý, kịp thời giải đáp vướng mắc, đưa chính sách đến gần hơn với doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa. Điều này góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân một cách bền vững trong giai đoạn mới.

Nhiều kênh hỗ trợ

Từ đầu năm 2026, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3089, ngày 25-2-2026 hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đồng thời công bố danh sách tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật trên địa bàn tỉnh và giới thiệu tư vấn viên, cộng tác viên cho Trung tâm Hỗ trợ pháp lý DN nhỏ và vừa thuộc Bộ Tư pháp.

Công nhân tham gia dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang.

Trên cơ sở đó, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa được cụ thể hóa như: Cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật; hoàn thiện Trang Thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa; ứng dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin, tiếp nhận và giải quyết vướng mắc pháp lý; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN và người làm công tác hỗ trợ pháp lý. Sở Tư pháp cũng phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức đối thoại, giải đáp pháp luật bằng văn bản, qua điện thoại, mạng Internet; lồng ghép nội dung pháp luật trong các buổi tập huấn, bồi dưỡng cho DN và cán bộ pháp chế. Sở cũng tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tọa đàm nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa, đội ngũ tư vấn viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thụy Thanh Yên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, công tác hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số và cải cách thể chế đang diễn ra mạnh mẽ, việc duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp lý cho DN nhỏ và vừa là hết sức cần thiết. Việc thay đổi phương pháp, hình thức, tư duy trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa là một nhiệm vụ quan trọng, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 68, ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Chuyển đổi cách thức trợ giúp pháp lý

Bà Đặng Thị Thu Nguyệt - Văn phòng thường trú Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tại Khánh Hòa chia sẻ, trong bối cảnh chính sách có nhiều thay đổi, các DN, hộ kinh doanh đang rất quan tâm, tìm hiểu và tiếp cận thông tin pháp luật. Các sở, ngành chuyên môn cần tạo điều kiện để DN nhỏ và vừa tiếp cận các quy định, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước và được tư vấn pháp lý trong từng lĩnh vực. Việc xây dựng mạng lưới tư vấn viên, luật sư hỗ trợ DN nhỏ và vừa là cần thiết, giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần hơn với DN nhỏ và vừa tại địa phương.

Cùng quan điểm, Luật sư Nguyễn Đình Thơ - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cho rằng, do một số DN nhỏ và vừa thường tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nên chưa cập nhật đầy đủ các quy định liên quan trực tiếp đến ngành nghề, quyền và nghĩa vụ của mình, dẫn đến cách hiểu chưa đúng, có thể phát sinh rắc rối pháp lý. Cùng với đó, DN nhỏ và vừa thường chưa có bộ phận pháp chế riêng, nên việc hỗ trợ pháp lý cho DN thông qua đội ngũ tư vấn viên có vai trò quan trọng. Có thể xây dựng kênh tiếp nhận hỏi đáp giữa đội ngũ tư vấn viên, luật sư và DN để việc giải đáp pháp luật thuận tiện hơn, giúp những vấn đề DN quan tâm được trả lời trực tiếp trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của từng DN.

Bà Nguyễn Thụy Thanh Yên cho biết, thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối trong công tác hỗ trợ pháp lý liên ngành; tăng cường phổ biến, bồi dưỡng kiến thức và tư vấn pháp luật theo nhu cầu thực tế của DN. Đồng thời, phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hiệp hội các DN để tiến hành khảo sát nhu cầu, những vấn đề pháp lý mà DN trên địa bàn tỉnh quan tâm để tổ chức các hội nghị mang tính chuyên đề, chuyên sâu. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp sẽ chọn lọc các chuyên đề pháp lý phù hợp thực tiễn của tỉnh từ Cổng Pháp luật quốc gia đưa đến các xã, phường nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ đầu mối trong việc tra cứu, giải quyết công việc và cung cấp thông tin cho DN. Qua đó, hoạt động hỗ trợ pháp lý được hướng đến sát hơn với nhu cầu thực tế của DN nhỏ và vừa, góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.