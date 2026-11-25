Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, cử tri được thông tin về kết quả 6 kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XV và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xã Điềm Thụy năm 2026; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước những kết quả phát triển của tỉnh, cử tri xã Điềm Thụy đánh giá cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đặc biệt là việc ban hành kịp thời các nghị quyết đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân như: Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn; đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; hoạt động của các hợp tác xã điện; công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải.

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan trao đổi, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị.

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; đồng thời yêu cầu xã Điềm Thụy phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá các tuyến kè xung yếu, chủ động phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cần xác định rõ tiến độ triển khai các dự án có liên quan đến hệ thống kênh mương, có phương án cải tạo, đầu tư công trình thủy lợi phù hợp, không để ảnh hưởng đến nguồn nước và sản xuất của nhân dân.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Về môi trường và giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu địa phương nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải; rà soát cụ thể phạm vi thu hồi đất, kể cả những diện tích liền kề chịu tác động sau thu hồi, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân.

Nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế phát triển của xã Điềm Thụy sau sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt trong thu hút đầu tư, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung sức xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.