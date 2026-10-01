Quan tâm giải quyết dứt điểm nguyện vọng chính đáng của dân ngay từ cơ sở

Dự tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Đinh Ngọc Minh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trương Dũng Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Cùng dự có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ hai của Quốc hội và tình hình giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước đó.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung và lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh tham dự tại điểm cầu xã Tân Lộc.

Cử tri 3 xã đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cử tri xã Khánh Lâm kiến nghị Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm tính thống nhất giữa văn bản luật và văn bản dưới luật; nghiên cứu cơ chế đặc thù cho các địa phương ven biển, trong đó quan tâm quy hoạch, khai thác không gian lấn biển để phát huy tiềm năng kinh tế biển.

Cử tri Diệp Kim Cương (điểm cầu xã Khánh Lâm) kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nghiên cứu cơ chế phù hợp để các địa phương khai thác lợi thế phát triển.(ảnh chụp màn hình)

Cử tri Xã Nguyễn Phích đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, thuỷ lợi; có định hướng sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm gắn với bảo vệ, phát triển rừng và phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất lâm nghiệp.

Cử tri Lê Đoàn Kết, xã Tân Lộc, kiến nghị nâng mức hỗ trợ đối với thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách.

Cử tri xã Tân Lộc phản ánh những khó khăn do biến động thị trường, đề nghị có giải pháp quản lý, bình ổn giá nông sản, góp phần bảo đảm thu nhập cho nông dân. Cử tri cũng kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại các ấp và xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Hiền trả lời các ý kiến của cử tri liên quan hồ sơ người có công và chế độ tiền lương.

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân thông tin về kế hoạch hỗ trợ trang thiết bị, công tác quản lý giá cả thị trường.

Trao đổi với cử tri, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải cho rằng, những phản ánh từ cơ sở là cơ sở thực tiễn để Đoàn ĐBQH tổng hợp, kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, hoàn thiện chính sách, pháp luật sát với thực tiễn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri.

Đối với các đề xuất về cơ chế phát triển kinh tế biển, chính sách đối với thương binh, bệnh binh và gia đình người có công, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo gia đình chính sách.

Liên quan thiệt hại do đợt mưa lớn vừa qua, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải đề nghị các sở, ngành nâng cao năng lực dự báo thời tiết, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống hạ tầng thuỷ lợi, hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất và chủ động ứng phó với thiên tai.

Lãnh đạo chính quyền 3 xã phải tiếp tục bám sát cơ sở, sâu sát từng địa bàn, chủ động lắng nghe và giải quyết dứt điểm các nguyện vọng chính đáng của bà con ngay từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để kéo dài. Mục tiêu cuối cùng là chăm lo và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.