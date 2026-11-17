Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh Hồ Long

Chiều 17/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Rõ căn cứ thu hồi Giấy chứng nhận do ngộ độc

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Ảnh Hồ Long

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày dự thảo Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và nêu rõ, về căn cứ thu hồi Giấy chứng nhận do ngộ độc và việc miễn Giấy chứng nhận cho bếp ăn tập thể, dự thảo Luật quy định thu hồi Giấy chứng nhận khi trong 12 tháng "để xảy ra" từ 2 vụ ngộ độc trở lên hoặc 1 vụ ngộ độc gây tử vong.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị cần phải giải trình, làm rõ hơn các nội dung sau: Quy định này chưa gắn với lỗi của cơ sở và kết luận của cơ quan có thẩm quyền; nếu thực hiện như vậy, việc thu hồi này có thể bị khiếu kiện khi nguyên nhân ngộ độc chưa được xác định; Quy định này chưa bao quát vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng đầu tiên không gây tử vong; trong trường hợp này, cơ sở vẫn được hoạt động bình thường.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày dự thảo Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Ảnh Hồ Long

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng chưa quy định quyền giải trình của cơ sở và thời hạn không được cấp lại. Mục 8 Phụ lục II miễn Giấy chứng nhận cho mọi bếp ăn tập thể không đăng ký ngành nghề kinh doanh, không phân biệt quy mô trong khi ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá lại quy định này.

Về kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, theo hồ sơ của Chính phủ, việc miễn kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm đã đăng ký bản công bố và phương thức lấy mẫu ngẫu nhiên vẫn mới được nêu trong dự thảo Nghị định, chưa được luật hóa trong dự thảo Luật. Đây là vấn đề mà các nước đối tác rất quan tâm trong quá trình tham vấn đối với dự thảo Luật. Thường trực Ủy ban đề nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng luật hóa nguyên tắc miễn kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu đã đăng ký bản công bố; nếu nội dung này đã rõ thì cần xem xét luật hóa ngay trong dự thảo Luật để bảo đảm tính nhất quán, cơ sở pháp lý vững chắc cho quy định này.

Trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Ba

Cho ý kiến về dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị, cơ quan soạn thảo bám sát kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ Sáu. Theo đó, dự án Luật sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba; nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng mới thông qua tại Kỳ họp thứ Hai.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại phiên họp. Ảnh Hồ Long

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo đặc biệt cân nhắc, lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về vấn đề cung cấp lương thực, thực phẩm và bữa ăn cho học sinh trường nội trú. Trên hết, trước hết, phải ưu tiên bảo đảm bữa ăn an toàn, chất lượng cho các cháu.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của các quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại phiên họp. Ảnh Hồ Long

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật, và vì cần có thời gian để hoàn thành cơ chế thông báo, tham vấn, tạo sự đồng thuận của các nước trong WTO và các FTA, vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Ba.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra, ý kiến xác đáng của các ĐBQH để hoàn thiện kỹ lưỡng từng điều, khoản; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đầy đủ đồng bộ các điều kiện cần thiết, nhất là chất lượng các văn bản quy định chi tiết, nguồn lực, cơ chế phối hợp, trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm luật được triển khai kịp thời, thống nhất, thực chất và phát huy hiệu quả ngay khi có hiệu lực.