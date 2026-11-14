Quan tâm đầu tư phát triển đội tàu, phát huy lợi thế vận tải đường thủy

Vận dụng các nguyên tắc pháp luật để gỡ vướng mắc trong thực tiễn

Nhất trí cao với 5 nguyên tắc trong hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa được quy định tại dự thảo Bộ luật, đại biểu Nguyễn Thanh Liêm cho rằng, việc xây dựng pháp luật chuyên ngành phải tuân thủ Hiến pháp và các nguyên tắc đã được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

ĐBQH Nguyễn Thanh Liêm (Quảng Trị) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Ngô Trang

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý, một số văn bản pháp luật hiện nay vẫn nhắc lại các nguyên tắc đã được quy định trong Hiến pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đại biểu, luật điều chỉnh lĩnh vực nào thì cần tập trung quy định các nguyên tắc của lĩnh vực đó, không nên lặp lại những nguyên tắc đã được quy định trong các văn bản pháp luật nêu trên.

Từ thực tiễn thực thi pháp luật, đại biểu Nguyễn Thanh Liêm nhận xét, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xây dựng và xác lập những nguyên tắc rất tốt trong các bộ luật. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tiễn, các nguyên tắc này lại ít được vận dụng.

Theo đại biểu, các cơ quan thực thi pháp luật thường tập trung vào những quy định cụ thể. Khi phát sinh vướng mắc, thay vì đối chiếu với các nguyên tắc đã được xác lập trong văn bản pháp luật để tìm hướng giải quyết, cấp dưới lại thường hỏi ý kiến cấp trên.

Các đại biểu dự phiên thảo luận Tổ 4. Ảnh: Như Ý

Chính vì vậy, đại biểu đánh giá cao việc dự thảo Bộ luật xác lập 5 nguyên tắc cơ bản trong hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa. Theo đại biểu, lĩnh vực này có nội dung rất phong phú, nên việc xây dựng được các nguyên tắc cơ bản sẽ tạo cơ sở để đối chiếu, vận dụng và giải quyết những vướng mắc cụ thể phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật.

Khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, phát triển vận tải ven biển và đường sông

Tán thành việc hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Giao thông đường thủy nội địa thành một bộ luật thống nhất, đại biểu Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cần đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển vận tải đường thủy.

Đại biểu phân tích, Việt Nam là quốc gia ven biển, có các loại hình giao thông đường không, đường bộ, đường thủy và đường sắt. Với lợi thế sẵn có, cần tận dụng tối đa vận tải đường thủy, nhất là trong vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

Theo đại biểu, nếu không tận dụng hiệu quả lợi thế này mà cứ chú trọng phát triển đường bộ thì về lâu dài có thể không đủ nguồn kinh phí để duy tu hệ thống đường bộ. Đại biểu dẫn thực tế một loạt tuyến cao tốc trên trục Bắc - Nam vừa được đưa vào sử dụng nhưng đã bắt đầu phát sinh những bất cập, tồn tại.

Từ đó, đại biểu nhấn mạnh, Việt Nam có lợi thế về đường thủy so với những quốc gia không có điều kiện tương tự, vì vậy cần tận dụng tối đa lợi thế sẵn có.

Việt Nam là một quốc gia ven biển. Nếu không tận dụng được đường thủy để vận tải hàng siêu trường, siêu trọng mà cứ chú trọng phát triển đường bộ thì sau một thời gian nữa, có thể sẽ không đủ kinh phí để duy tu đường bộ. ĐBQH Nguyễn Thanh Liêm (Quảng Trị)

Toàn cảnh phiên thảo luận Tổ 4. Ảnh: Như Ý

Đề cập đến điều kiện hạ tầng, đại biểu Nguyễn Thanh Liêm đánh giá, hệ thống cảng biển tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam hiện đã được xây dựng bài bản, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển vận tải đường thủy.

Theo đại biểu, với hệ thống cảng biển hiện có, vấn đề cần tập trung giải quyết là đầu tư phát triển đội tàu và bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước minh bạch, thông suốt. Đây là những yếu tố cần được quan tâm để khai thác hiệu quả hơn hệ thống cảng biển và lợi thế vận tải đường thủy của đất nước.

Đại biểu cũng nhìn nhận, việc phát triển đội tàu trước đây từng được quan tâm nhưng đã có một cơ hội bị bỏ lỡ. Vì vậy, đây là thời điểm cần tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển đội tàu, đáp ứng yêu cầu khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển hiện có.

Đại biểu Nguyễn Thanh Liêm cho rằng, việc hợp nhất hai luật hiện hành và tiếp tục hoàn thiện các quy định trong dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) sẽ tạo điều kiện để lĩnh vực giao thông đường thủy phát triển tốt hơn trong thời gian tới, đặc biệt là vận tải ven biển và vận tải đường sông.