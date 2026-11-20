Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh thăm cơ sở vật chất của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Thịnh.

Đi vào hoạt động từ năm 2016, Trường PTDTNT THCS Thanh Thịnh hiện có 8 lớp với 272 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Nhà trường có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Thịnh.

Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học có một số hạng mục bị xuống cấp, song với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục của Nhà trường vẫn được duy trì tốt, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình THCS đạt 100%. Năm 2021, Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể Nhà trường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú có vị trí, vai trò đặc biệt trong mạng lưới giáo dục, nhất là đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Thái Nguyên.

Trường dân tộc nội trú vừa thực hiện nhiệm vụ dạy học, vừa chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận môi trường giáo dục thuận lợi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng khó khăn.

Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục quan tâm, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường dân tộc nội trú, trong đó có Trường PTDTNT THCS Thanh Thịnh; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với địa bàn vùng khó khăn để giáo viên và học sinh được thụ hưởng tốt hơn các điều kiện dạy và học.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Thịnh.

Đối với những kiến nghị cụ thể của Nhà trường, cấp, ngành liên quan cần xem xét giải quyết ngay việc trang bị tivi thông minh cho các lớp học; nghiên cứu phương án xã hội hóa xây dựng thư viện xanh, từng bước hoàn thiện không gian học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Đồng chí mong muốn đội ngũ giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động tiếp cận kiến thức và công nghệ giáo dục hiện đại, qua đó giúp học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển năng lực, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Thịnh.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đồng chí gửi lời chúc mừng các thầy cô giáo, chúc đội ngũ nhà giáo luôn mạnh khỏe, giữ vững đam mê, tâm huyết với nghề; đồng thời trao tặng Nhà trường 2 bộ máy vi tính phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.