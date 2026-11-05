Quan tâm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn phường Điện Biên Phủ.

Tại xã Thanh An, lịch khám sức khỏe định kỳ miễn phí được thông báo rộng rãi đến 22 thôn, bản để người dân biết và chủ động tham gia. Ngoài khám lâm sàng, kiểm tra các bệnh nội khoa, ngoại khoa, mắt, da liễu, người dân được thực hiện một số kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm, điện tim và tư vấn sức khỏe miễn phí. Qua thăm khám, những bệnh thường gặp ở người cao tuổi như huyết áp, đái tháo đường, bệnh đường hô hấp, xương khớp... được phát hiện, tư vấn hướng điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Việc tổ chức khám ngay tại địa phương giúp người cao tuổi giảm bớt khó khăn trong đi lại, nhất là những người sức khỏe yếu, điều kiện kinh tế hạn chế.

Đến Trạm Y tế xã Thanh An kiểm tra sức khỏe, bà Vũ Thị Hướng, thôn Văn Tân được các y, bác sĩ thăm khám tình trạng xương khớp và huyết áp. Bà Hướng cho biết: Bác sĩ thăm khám tận tình, dặn dò kỹ lưỡng về cách theo dõi sức khỏe và lịch tái khám. Nhờ đó, tôi chú trọng hơn đến việc chăm sóc bản thân, duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe hàng tháng và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế.

Hiện nay, trên 90% người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí ngay tại thôn, bản. Cùng với hoạt động khám, tư vấn sức khỏe định kỳ, các chương trình chăm sóc chuyên biệt được quan tâm triển khai. Từ đầu năm đến nay, chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” tổ chức tại 10 xã, phường; hơn 400 hội viên được khám mắt, cấp kính miễn phí, với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Chương trình góp phần giúp người cao tuổi phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, cải thiện thị lực, thuận lợi hơn trong sinh hoạt.

Tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Điện Biên Phủ hiện có hơn 200 người cao tuổi sinh sống. Bên cạnh vận động hội viên quan tâm chăm sóc sức khỏe, tổ dân phố phối hợp với chi hội người cao tuổi và cán bộ y tế tổ chức hoạt động giao lưu, sinh hoạt cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Liên, Tổ trưởng tổ dân phố Hạnh Phúc cho biết: Tổ dân phố thường xuyên phối hợp với cơ quan y tế và chi hội người cao tuổi vận động các cụ tham gia khám sức khỏe, chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân. Chúng tôi duy trì các hoạt động như giao lưu bóng chuyền hơi, giao lưu văn nghệ, tạo sân chơi để người cao tuổi gặp gỡ, rèn luyện sức khỏe, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống.

Toàn tỉnh hiện có hơn 56.000 hội viên người cao tuổi. Những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò, kinh nghiệm trong gia đình và cộng đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có 350 câu lạc bộ với nhiều loại hình sinh hoạt và 50 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Tùy điều kiện thực tế, các câu lạc bộ tổ chức hoạt động bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, đi bộ và giao lưu văn nghệ. Đây là những hình thức sinh hoạt phù hợp với thể trạng người cao tuổi, giúp hội viên duy trì vận động, nâng cao sức khỏe, tạo cơ hội giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống. Đặc biệt, mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tạo điều kiện để các thành viên hỗ trợ về tinh thần, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: Trong xu hướng già hóa dân số nhanh, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được Hội xác định là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian tới, Hội tiếp tục củng cố tổ chức ở cơ sở, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, huy động nguồn lực chăm sóc người cao tuổi, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát huy vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi, tạo điều kiện để các cụ tham gia hoạt động phù hợp với sức khỏe và khả năng của mình.

Chăm sóc người cao tuổi là nhiệm vụ lâu dài, cần sự chung tay của các cấp, các ngành, gia đình và mỗi cá nhân. Bên cạnh duy trì khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và quản lý bệnh mạn tính, cần quan tâm hơn đến đời sống tinh thần, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động phù hợp. Qua đó, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đóng góp cho gia đình và xã hội.