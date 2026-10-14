Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đường

Toàn tỉnh hiện có 650 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với hơn 894.200 trẻ em, học sinh.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 7/10/2026 đã có 620 cơ sở tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh, đạt 95,3%.

Trong số gần 697.100 trẻ em, học sinh được khám có gần 82.100 trường hợp đã được cập nhật dữ liệu khám sức khỏe lên hệ thống.

Khám sức khỏe đầu năm học nhằm theo dõi thể trạng, phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe của học sinh ở xã Tiên Lữ.

Nhân viên y tế xã Chí Đám thực hiện kiểm tra sức khỏe cho học sinh theo kế hoạch đầu năm học.

Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh Trường Mầm non Đại Đồng giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong quá trình phát triển của trẻ.

Kiểm tra tật khúc xạ cho học sinh Trường THCS Hải Lựu.

Khám sức khoẻ cho học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Bình Xuyên, phường Phúc Yên.

Kiểm tra sức khoẻ cho học sinh Trường Mầm non Tiên Lương.

Cán bộ Trạm Y tế xã Võ Miếu thăm khám sức khoẻ răng miệng cho học sinh trong xã.