Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đường
Chăm sóc sức khỏe học sinh ngay từ đầu năm học là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, tư vấn điều trị kịp thời, góp phần nâng cao thể chất và bảo đảm điều kiện học tập, phát triển toàn diện cho trẻ em. Do vậy, ngay đầu năm học, hoạt động kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang được triển khai trong khuôn khổ chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân với sự phối hợp giữa ngành Y tế, ngành Giáo dục và chính quyền các địa phương.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quan-tam-cham-soc-suc-khoe-hoc-duong-262777.htm