Quan tâm chăm lo, phụng dưỡng người cao tuổi bằng những việc làm thiết thực

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Theo báo cáo của Hội người cao tuổi tỉnh Cao Bằng, tại địa phương hiện có hơn 67.000 hội viên người cao tuổi.

Hội người cao tuổi các cấp đã phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các mô hình tự giúp nhau, góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi tại địa phương.

Các cấp, các ngành, địa phương cũng quan tâm công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, huy động nguồn lực, chăm lo người cao tuổi tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Cao Bằng chia sẻ, trong bối cảnh xu hướng già hóa dân số đang diễn ra, công tác chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi cần tiếp tục được chăm lo toàn diện, từ sức khỏe, đến đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp công sức, kinh nghiệm, trí tuệ phù hợp cho cộng đồng.

Dịp này, Ban tổ chức buổi lễ đã trao tặng 50 suất quà cho người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng đề nghị, cả hệ thống chính trị trong tỉnh Cao Bằng tiếp tục nêu cao nhận thức, trách nhiệm trong chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Các ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách dành cho người cao tuổi; quan tâm chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi.

Tổ chức, duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không gian vận động thể chất, sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi. Đồng thời, quan tâm lắng nghe, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy uy tín, kinh nghiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.