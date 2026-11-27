Những năm qua, toàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình trợ giúp người khuyết tật, góp phần bảo đảm quyền lợi, cải thiện đời sống và tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, còn có sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để chăm lo cho người khuyết tật.

Bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách

Dù bị khuyết tật cả hai chân, ông Nguyễn Xuân Huy (xã Diên Điền) vẫn luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định bằng chính đôi tay của mình. Năm lên 3 tuổi, cơn sốt bại liệt đã cướp đi khả năng vận động trên đôi chân của ông Huy. Mặc cảm về khiếm khuyết cơ thể, có thời gian ông sống khép mình, ngại tiếp xúc với mọi người. Được gia đình động viên, ông quyết tâm học nghề mộc mỹ nghệ. Sau 3 năm kiên trì học tập, ông đã mở cơ sở tại nhà, nhận hàng về gia công để mưu sinh. Trong hành trình đó, ông Huy được hỗ trợ học nghề, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Hiện nay, ngoài nguồn thu từ nghề mộc, ông Huy còn được hưởng trợ cấp xã hội gần 2 triệu đồng/tháng.

Các nhà hảo tâm tặng điện thoại thông minh cho người khiếm thị trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 41.181 người được cấp giấy xác nhận khuyết tật. Trong đó, có 10.886 người khuyết tật đặc biệt nặng, 27.074 người khuyết tật nặng và 3.221 người khuyết tật nhẹ. Người khuyết tật vận động chiếm số lượng lớn nhất với 21.815 người; còn lại là các dạng khuyết tật về thần kinh - tâm thần, trí tuệ, nghe - nói và nhìn. Để người khuyết tật có thêm điểm tựa trong cuộc sống, tỉnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp. Tại 64 xã, phường đều có Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hoạt động theo đúng quy định. Hiện nay, 37.960 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; 100% người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; khoảng 10.000 hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng cũng được hỗ trợ trợ cấp hằng tháng.

Giúp người khuyết tật hòa nhập

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 cơ sở công lập và 16 cơ sở ngoài công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 500 người khuyết tật không nơi nương tựa. Hằng năm, Sở Y tế tổ chức kiểm tra các cơ sở trợ giúp xã hội nhằm bảo đảm quyền lợi, sự an toàn của người được chăm sóc. Vào dịp lễ, Tết, tỉnh duy trì hỗ trợ 400.000 đồng/người cho 1.606 hội viên Hội Người mù và 12.402 người khuyết tật thần kinh, tâm thần, trí tuệ. Đặc biệt, 100% người khuyết tật có hồ sơ xác nhận được lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại trạm y tế; hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được triển khai ở tất cả xã, phường. Nhờ đó, 95% người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, chăm sóc và phục hồi chức năng.

Ông TRỊNH NGỌC HIỆP - Phó Giám đốc Sở Y tế: Ngày 10-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 137 triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới, giai đoạn 2026 - 2030. Đây là định hướng quan trọng nhằm đổi mới cách tiếp cận, chuyển từ chăm sóc, trợ giúp sang bảo đảm quyền, tạo cơ hội bình đẳng để người khuyết tật hòa nhập và phát triển. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% trường hợp đủ điều kiện được giải quyết đầy đủ các chế độ trợ giúp xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách liên quan. Trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển để can thiệp kịp thời. Đồng thời, 100% trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học được rà soát nhu cầu, tạo điều kiện tiếp cận giáo dục phù hợp. Tỉnh cũng đặt mục tiêu bảo đảm 100% công trình xây dựng mới và công trình công cộng được cải tạo, nâng cấp thuộc diện bắt buộc đáp ứng yêu cầu tiếp cận đối với người khuyết tật. Cùng với đó, chú trọng mở rộng dịch vụ phục hồi chức năng, phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp phương tiện trợ giúp; hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn tạo sinh kế, giúp người khuyết tật tự tin vươn lên, chủ động hòa nhập cộng đồng.

Đến nay, tỷ lệ trẻ khuyết tật trong độ tuổi đến lớp đạt hơn 85%. Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng thụ hưởng được miễn, giảm học phí, cấp học bổng hằng tháng bằng 80% mức lương cơ sở; học sinh, sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng/năm để mua đồ dùng học tập. Tỉnh chú trọng đào tạo những ngành nghề phù hợp với khả năng của người khuyết tật như: May công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, làm bánh. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 175 lao động khuyết tật, đồng thời tạo điều kiện cho 550 lượt người vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để phát triển kinh tế, tự tạo sinh kế.

Tỉnh từng bước cải thiện điều kiện tiếp cận các công trình công cộng, phương tiện giao thông và các hoạt động văn hóa, thể thao. Các công trình xây dựng mới đều bảo đảm quy chuẩn dành cho người khuyết tật; hầu hết tuyến xe buýt công cộng đáp ứng tiêu chuẩn tiếp cận, với chính sách miễn, giảm vé. Nhiều hoạt động như Liên hoan “Tiếng hát từ trái tim”, các giải thể thao được duy trì hằng năm, tạo sân chơi để người khuyết tật giao lưu, thể hiện tài năng. Người khuyết tật còn được miễn phí vé tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, các hội đoàn thể đã vận động hơn 71 tỷ đồng hỗ trợ xe lăn, máy trợ thính, chân tay giả và tặng quà cho người khuyết tật.

Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, các chính sách đối với người khuyết tật được tỉnh triển khai một cách đồng bộ. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, tự tin khẳng định năng lực của bản thân.