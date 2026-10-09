Quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào Khmer dịp lễ Sene Dolta

Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh,

trao

quà chúc mừng lễ Sene Dolta đến Hoà thượng Dương Quân, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Xiêm Cán.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều cùng các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khoẻ và chúc các vị chức sắc, chư tăng, ban quàn trị chùa và đồng bào phật tử Khmer đón lễ Sene Dolta năm 2026 vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều tặng quà các thành viên Ban Quản trị chùa Xiêm Cán.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều thông tin khái quát một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay, đồng thời khẳng định, thành quả chung này có sự đóng góp tích cực của các vị hoà thượng, thượng toạ, chức sắc và đồng bào Khmer.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nguồn vốn phát triển kinh tế; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều trao quà của tỉnh đến Đại đức Thạch Thương, Trụ trì chùa Kim Cấu.

Đồng chí Phạm Văn Thiều tặng quà chúc mừng lễ Sene Dolta đến vị sư trụ trì và các thành viên Ban Quản trị chùa Kim Cấu.

Các vị sự trụ trì chùa cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn chư tăng, phật tử phát huy tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, đoàn trao quà tặng hai chùa, các thành viên ban quản trị và một số hộ gia đình chính sách dân tộc Khmer trên địa bàn, chúc mừng đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm./.