Quan tâm các giải pháp hỗ trợ người khuyết tật tại Lâm Đồng

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác do ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có đại diện Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng và các hội người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật, tập trung vào công tác tổ chức hội, xác định mức độ khuyết tật, trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục, việc làm, vay vốn và hỗ trợ phương tiện trợ giúp.

Theo báo cáo, đến năm 2025, Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng có khoảng 2.043 hội viên. Hội đang từng bước củng cố tổ chức tại cơ sở, hướng tới nâng cao vai trò đại diện, nắm bắt và phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của người khuyết tật.

Đại diện Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình thực hiện chính sách, hỗ trợ sinh kế và củng cố tổ chức hội ở cơ sở

Một trong những nội dung được hội kiến nghị là quan tâm thành lập, củng cố tổ chức hội người khuyết tật tại các xã, phường. Qua đó, tạo điều kiện để đại diện người khuyết tật tham gia phù hợp vào hội đồng xác định mức độ khuyết tật, góp phần phản ánh đầy đủ hơn thực tế và nhu cầu của người khuyết tật tại cơ sở.

Trong lĩnh vực việc làm, khoảng 60% người khuyết tật trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động. Hội duy trì các nhóm nghề thủ công tại Đà Lạt, Đơn Dương và Đức Trọng; đồng thời kết nối nguồn vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Thông qua chương trình “Thần tài gõ cửa”, 40 hội viên được hỗ trợ từ 30 - 41 triệu đồng/trường hợp, tổng kinh phí khoảng 1,4 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện các hội người khuyết tật cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, nhất là về tổ chức hội ở cơ sở, việc làm, sinh kế, phục hồi chức năng và tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam đề nghị Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy vai trò đại diện, tăng cường giám sát việc thực hiện luật và chính sách đối với người khuyết tật; đồng thời chú trọng củng cố tổ chức hội ở cơ sở, nâng cao năng lực cán bộ và quan tâm các giải pháp hỗ trợ việc làm, sinh kế, phục hồi chức năng, phương tiện trợ giúp.

Ông Đặng Văn Thanh cũng lưu ý việc triển khai chính sách cần gắn với nhu cầu thực tế của người khuyết tật; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, huy động nguồn lực xã hội và ứng dụng công nghệ số, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động hội và khả năng tiếp cận chính sách của người khuyết tật.