Quân sự thế giới hôm nay, 9-11: Những biến động mới có làm đảo ngược diễn biến trên chiến trường Trung Đông?

Iran tuyên bố dành cho Mỹ hai ngày để đáp ứng các yêu cầu của Tehran, trong đó có chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa hải quân và các lệnh trừng phạt. Nếu Washington không chấp thuận, Tehran cảnh báo sẽ đáp trả bằng sức mạnh quân sự.