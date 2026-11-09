Quân sự thế giới hôm nay, 9-11: Những biến động mới có làm đảo ngược diễn biến trên chiến trường Trung Đông?
Quân sự thế giới hôm nay, 9-11, có những nội dung chính sau: Biến động mới có làm đảo ngược diễn biến trên chiến trường Trung Đông?; Mỹ dùng thùng nhiên liệu áp thân cho tiêm kích F-15EX; Algeria sẽ triển khai quân đội đến Niger sau hơn 50 năm...
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-9-11-nhung-bien-dong-moi-co-lam-dao-nguoc-dien-bien-tren-chien-truong-trung-dong-64833