Quân sự thế giới hôm nay (9-11): Mỹ dùng thùng nhiên liệu áp thân cho tiêm kích F-15EX

* Mỹ dùng thùng nhiên liệu áp thân cho tiêm kích F-15EX

Theo The War Zone, Không quân Vệ binh Quốc gia bang Oregon, Mỹ đã trở thành lực lượng chiến đấu đầu tiên của quân đội Mỹ chính thức vận hành các tiêm kích F-15EX Eagle II gắn thùng nhiên liệu áp thân (CFT).

Ban đầu, Lầu Năm Góc quyết định các đơn vị chiến đấu của Không quân Vệ binh Quốc gia (ANG) khi nhận tiêm kích F-15EX sẽ không được cấp ngân sách trang bị CFT (vì nhiệm vụ chính của họ là tuần tra, bảo vệ không phận nội địa nên chỉ cần thùng nhiên liệu treo dưới cánh). CFT trước đó chỉ được lắp trên các nguyên mẫu F-15EX thuộc các phi đoàn làm nhiệm vụ thử nghiệm vũ khí, trang bị.

Một tiêm kích F-15EX gắn thùng nhiên liệu áp thân (CFT). Ảnh: USAF

Tuy nhiên, trước yêu cầu thay đổi của chiến trường hiện đại, vai trò của tiêm kích F-15EX được mở rộng thành một “kho vũ khí bay” đa năng, đảm nhiệm cả các cuộc tấn công tầm xa phối hợp với tiêm kích thế hệ thứ năm. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, tiêm kích F-15EX cần được trang bị CFT. Đồng thời, ngân sách quốc phòng Mỹ cũng bổ sung điều khoản mua sắm CFT đồng bộ cho toàn bộ các lô tiêm kích F-15EX xuất xưởng tiếp theo để biến cấu hình này thành tiêu chuẩn tác chiến.

Theo chương trình này, mỗi bộ CFT lắp trên tiêm kích F-15EX gồm 2 thùng lắp đối xứng hai bên thân. Mỗi thùng chứa được khoảng 2.840 lít nhiên liệu. Đồng thời, bên ngoài mỗi thùng còn tích hợp thêm 6 giá treo vũ khí xếp thành 2 hàng dọc. Nhờ đó, tiêm kích F-15EX không bị mất đi các vị trí treo vũ khí chính dưới cánh mà còn tăng đáng kể số lượng tên lửa/bom có thể mang theo.

Ưu điểm rõ ràng nhất của CFT là thiết kế bo tròn ôm sát vào thân máy bay nên tạo ra ít lực cản hơn rất nhiều so với thùng nhiên liệu phụ dạng kén treo dưới cánh, qua đó giúp tiêm kích duy trì tốc độ cao và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn trong hành trình dài. Ngoài ra, CFT không làm tăng đáng kể tín hiệu bộc lộ radar của máy bay như các loại thùng nhiên liệu phụ dưới cánh.

* Pháp phát triển tiêm kích Rafale F5 mang tên lửa siêu vượt âm

Army Recognition đưa tin, Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) thuộc Bộ Quân đội Pháp đang đẩy nhanh chương trình phát triển tiêm kích Rafale tiêu chuẩn F5 thế hệ mới, đi kèm kế hoạch tích hợp tên lửa hành trình siêu vượt âm mang đầu đạn hạt nhân ASN4G.

Động thái này nằm trong lộ trình hiện đại hóa lực lượng không quân chiến lược của Pháp, với mục tiêu hoàn tất các thử nghiệm vào năm 2033 và đưa vào trang bị từ khoảng năm 2035 nhằm thay thế cho dòng tên lửa hành trình ASMP-A như một phần trong chiến lược răn đe hạt nhân của Paris.

Một tiêm kích Rafale mang theo tên lửa hành trình ASMP-A. Ảnh: French MoD

Tiêu chuẩn F5 là một đợt nâng cấp toàn diện giữa vòng đời đối với nền tảng tiêm kích Rafale. Cấu hình này sẽ được trang bị hệ thống radar RBE2-XG mới, hệ thống tác chiến điện tử SPECTRA F5 với khả năng phát hiện và gây nhiễu được cải thiện, cùng hệ thống liên kết dữ liệu nội bộ (IVDL) có khả năng chống nhiễu cao.

Để đáp ứng yêu cầu tải trọng vũ khí và tác chiến mới, máy bay dự kiến sử dụng phiên bản động cơ Safran M88 T-REX. Động cơ này cung cấp lực đẩy 9 tấn (khoảng 88,3kN), tăng 20% lực đẩy so với thế hệ động cơ hiện tại mà không làm thay đổi kích thước khoang chứa. Đặc biệt, cấu trúc phần mềm mở của Rafale F5 cho phép máy bay hoạt động như một trung tâm chỉ huy trên không, phối hợp tác chiến chặt chẽ với các UAV tàng hình chiến đấu.

Vũ khí chiến lược cốt lõi của Rafale F5 là tên lửa ASN4G do hãng MBDA phối hợp với Cơ quan Nghiên cứu Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Pháp (ONERA) phát triển. Khác với các hệ thống vũ khí thế hệ trước, ASN4G có thể vận tốc đạt trên Mach 5 (gấp 5 lần vận tốc âm thanh); tầm bắn trên 1.000km; trang bị đầu đạn hạt nhân thế hệ mới TNA 4G. Dự kiến tên lửa được trang bị trên tiêm kích Rafale F5 và các dòng máy bay chiến đấu tương lai của Pháp.

* Na Uy tiếp nhận hệ thống cầu phao M3 đầu tiên

Military Leak cho hay, quân đội Na Uy vừa tiếp nhận hệ thống cầu phao tự hành M3 đầu tiên từ nhà thầu General Dynamics European Land Systems (GDELS). Việc bàn giao được thực hiện chưa đầy 1 năm sau khi Oslo ký hợp đồng với GDELS vào tháng 11-2025.

Hệ thống M3 là một giải pháp vượt sông cơ động, có thể hoạt động dưới dạng phà vận tải độc lập hoặc được ghép nối các module lại với nhau để tạo thành một cầu phao nổi liên tục. Phương tiện này được thiết kế để vận chuyển mọi loại khí tài quân sự tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm cả những dòng xe thiết giáp và xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng nhất.

Quang cảnh bàn giao hệ thống cầu phao tự hành M3 cho Na Uy. Ảnh: Military Leak

Tùy vào yêu cầu nhiệm vụ, cầu phao M3 có thể được triển khai ở nhiều hình thức khác nhau như phà di động hay cầu phao cố định. Chiều dài tổng thể của M3 là hơn 13m, chiều rộng khi chưa triển khai phao nổi là hơn 3,3m và khi mở hai phao nổi là gần 6,6m, chiều cao của hệ thống cầu này lên đến 4m do phải mang theo hai phao nổi trên thân khung gầm.

Mỗi đơn vị M3 hoạt động như một xe lội nước 4x4 được trang bị phao gấp và hệ thống đẩy phản lực nước kép, có khả năng di chuyển qua các vùng nước và nhanh chóng chuyển đổi từ chế độ đường bộ sang phà hoặc cầu. Cần 2 đến 4 đơn vị M3 ghép nối để vận chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh bánh xích và 8 đơn vị M3 có thể hợp thành một cây cầu dài 100m trong vòng chưa đầy 10 phút.

Đáng chú ý, M3 đạt tốc độ 80km/giờ trên đường bộ, bảo đảm khả năng tái định vị nhanh chóng trên các khu vực hoạt động rộng lớn. Khả năng cơ động xuyên quốc gia và hệ thống treo tiên tiến cho phép hệ thống hoạt động trên tuyết, bùn và địa hình không bằng phẳng. Khi hoạt động dưới nước, M3 sử dụng 2 động cơ phản lực nước có thể xoay 360 độ để tạo lực đẩy và điều hướng.