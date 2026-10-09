Quân sự thế giới hôm nay (9-10): Mỹ thiệt hại 81 máy bay trong xung đột với Iran

* Dấu mốc mới trong chương trình mua tiêm kích Gripen của Brazil

The Aviationist đưa tin, chiếc tiêm kích F-39E Gripen đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Brazil cho lực lượng không quân nước này với số hiệu FAB 4109 đã bắt đầu thực hiện bay thử nghiệm. Chuyến bay này cũng đánh dấu lần đầu tiên một máy bay của nhà sản xuất Thụy Điển Saab được chế tạo bên ngoài nước này cất cánh.

Chiếc máy bay FAB 4109 được phát triển trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Brazil và tập đoàn quốc phòng Saab, ký kết năm 2014, nhằm thay thế đội máy bay chiến đấu cũ của Không quân Brazil. Theo đó, Brasilia đặt mua 36 tiêm kích Gripen từ Saab, trong đó 15 chiếc được lắp ráp tại cơ sở của tập đoàn sản xuất quốc phòng Embraer ở khu vực Gaviao Peixoto, bang São Paulo, Brazil.

Tiêm kích Gripen mang số hiệu FAB 4109 của Không quân Brazil bắt đầu bay thử nghiệm. Ảnh: AeroTime

Việc nội địa hóa quy trình sản xuất tiêm kích Gripen cũng được đánh giá là bước ngoặt đối với ngành công nghiệp quốc phòng Brazil, đưa quốc gia Mỹ Latin gia nhập nhóm số ít các nước có khả năng chế tạo máy bay quân sự tiên tiến này.

Máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen NG (tức F-39 Gripen trong Không quân Brazil) bao gồm hai biến thể: Gripen E (một chỗ ngồi) và Gripen F (hai chỗ ngồi). Trong khi Gripen E là phiên bản tiêu chuẩn, thì Gripen F được sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện, kiểm soát không phận, tác chiến điện tử hoặc các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt.

Điểm mạnh của tiêm kích Gripen E và F là khả năng tác chiến hỗn hợp tốt, chi phí hoạt động không quá cao và cơ hội tích hợp mở do nền tảng công nghệ của dòng máy bay Thụy Điển này sử dụng nhiều thành phần của nhiều quốc gia khác nhau. Không quân Brazil dự kiến sẽ sử dụng các máy bay Gripen thay thế cho các đơn vị F-5M Tiger-2 cũ có trong biên chế.

* Mỹ thiệt hại 81 máy bay trong xung đột với Iran

CNN dẫn báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cho biết ít nhất 81 máy bay chiến đấu, trực thăng và UAV của Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hại kể từ khi Washington và Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran vào cuối tháng 2-2026, với tổng giá trị thiệt hại có thể lên tới 3,3 tỷ USD.

Theo CRS, trong số các khí tài bị tổn thất có 1 tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II, 12 chiếc F-15E Strike Eagle và 7 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker... Đáng chú ý, lực lượng UAV MQ-9 Reaper chịu tổn thất lớn nhất với 45 chiếc.

Ảnh minh họa các thiệt hại về máy bay của Mỹ. Nguồn: Army Recognition

Các số liệu được đưa ra trong báo cáo dựa trên các bản tin truyền thông cũng như tuyên bố của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và các quan chức Bộ Chiến tranh Mỹ. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã chỉ trích Lầu Năm Góc vì không muốn cung cấp danh sách đầy đủ các máy bay bị tổn thất trong cuộc xung đột.

Những số liệu trong báo cáo không chỉ cho thấy quy mô thiệt hại về khí tài của Mỹ mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng bù đắp tổn thất nếu xung đột tiếp tục kéo dài. Đặc biệt, với những dòng máy bay đã cũ hoặc có số lượng hạn chế, CRS cho rằng Quốc hội Mỹ cần xem xét liệu việc mất hoặc hư hại thêm khí tài có thể tạo ra những khoảng trống năng lực đối với quân đội Mỹ hay không.

Trong một báo cáo công bố tháng trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính cuộc xung đột với Iran đã khiến Washington tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD trong năm tháng đầu tiên và cảnh báo chi phí có thể tăng thêm từ 2 đến 3 tỷ USD cho mỗi tháng giao tranh tiếp theo.

* Hy Lạp nâng cao năng lực chở quân bằng xe bọc thép Stryker

Army Recognition cho hay, Lục quân Hy Lạp sẽ nhận được các xe bọc thép chở quân Stryker (với số lượng và giá trị chưa xác định) theo một thỏa thuận quốc phòng với Mỹ.

Quyết định này được đưa ra sau những nỗ lực trước đó của Hy Lạp nhằm mua lại các xe bọc thép dư thừa của Mỹ từ kho dự trữ quân sự hiện có. Một phái đoàn của quân đội Hy Lạp dự kiến sẽ kiểm tra các xe hiện có của Mỹ ở Đức để đánh giá tình trạng phương tiện, khả năng nâng cấp và chi phí vận chuyển.

Xe bọc thép Stryker của quân đội Mỹ. Ảnh: Lục quân Mỹ

Đối với Lục quân Hy Lạp, sự xuất hiện của xe bọc thép Stryker sẽ góp phần hiện đại hóa các đơn vị xe bọc thép chở quân hiện vẫn chủ yếu gồm những phương tiện đã cũ là khoảng 2.000 xe bọc thép chở quân M113A1 và M113A2 có nguồn gốc từ Mỹ, cùng với khoảng 490 xe Leonidas I và II được sản xuất hoặc hiện đại hóa tại Hy Lạp dựa trên thiết kế của Áo. Đồng thời, việc biên chế xe bọc thép Stryker được kỳ vọng giúp cải thiện khả năng cơ động và phòng vệ của lực lượng bộ binh Hy Lạp cũng như tăng cường khả năng phối hợp tác chiến với lực lượng Mỹ và NATO.

Stryker là dòng xe chiến đấu bánh lốp 8x8 do công ty General Dynamics Land Systems chế tạo cho quân đội Mỹ, bắt đầu được đưa vào biên chế từ tháng 10-2003. Hiện tại, quân đội Mỹ có khoảng 4.500 xe bọc thép Stryker, trong đó chủ yếu thuộc biên chế của Lục quân Mỹ.

Về thông số kỹ-chiến thuật cơ bản, xe bọc thép Stryker có khả năng đạt tốc độ di chuyển tối đa tới gần 100km/giờ, phạm vi hoạt động 500km. Hỏa lực tiêu chuẩn trên xe bao gồm súng máy hạng nặng M2 12,7mm, súng phóng lựu Mk19 40mm và súng máy Mk240 7,62mm. Xe chở được 9 binh sĩ với đầy đủ vũ khí trang bị cùng kíp lái 2 người. Bên cạnh đó, xe có tùy chọn trang bị giáp lồng để bảo vệ xe trước súng chống tăng đối phương.