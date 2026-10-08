Quân sự thế giới hôm nay (8-10): Thổ Nhĩ Kỳ hồi sinh pháo ZU-23-2 để săn UAV

* Thổ Nhĩ Kỳ hồi sinh pháo ZU-23-2 để săn UAV

Công ty quốc phòng FDI Technology Falcon Dynamic Systems của Thổ Nhĩ Kỳ vừa giới thiệu hệ thống phòng không chống máy bay không người lái (UAV) tầm ngắn Falcon 23-4M Lightning, được phát triển trên cơ sở tích hợp 4 bệ pháo phòng không ZU-23-2 với radar, cảm biến quang-điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực tập trung.

Hệ thống phòng không chống UAV Falcon 23-4M Lightning, được phát triển trên cơ sở tích hợp bốn bệ pháo phòng không ZU-23-2 với radar, cảm biến quang-điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực tập trung, trưng bày tại Triển lãm ADEX 2026. Ảnh: Army Recognition

Hệ thống được trưng bày tại Triển lãm quốc phòng ADEX 2026 ở Baku, Azerbaijan. Bốn bệ ZU-23-2 được lắp trên một rơ-moóc, mỗi bệ trang bị hai pháo tự động 23mm, tạo thành tổng cộng tám nòng pháo. Các bệ pháo được kết nối với trạm radar BIRD và hệ thống điều khiển hỏa lực Falcon Eye Air Guard của FDI.

Theo nhà sản xuất, Falcon 23-4M Lightning có khả năng đối phó các mục tiêu bay với tốc độ lên tới 650 km/giờ, ở cự ly tối đa 2,5km và độ cao tới 1.000m. Đây là các thông số do nhà sản xuất công bố và vẫn đang được kiểm chứng.

Radar BIRD đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát và chỉ thị mục tiêu, trong khi cảm biến quang-điện tử hỗ trợ xác nhận, bám bắt mục tiêu. Hệ thống điều khiển hỏa lực tập trung giúp các bệ pháo phối hợp tác chiến, thay vì hoạt động độc lập và phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác ngắm bắn thủ công.

Theo FDI, việc tích hợp các công nghệ mới nhằm khắc phục hạn chế của pháo ZU-23-2 trong đối phó với các mục tiêu bay nhỏ, thấp và có đường bay khó dự đoán. Hỏa lực pháo 23mm cũng được kỳ vọng tạo ra phương án tiêu diệt UAV với chi phí thấp hơn so với sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền, đặc biệt trong các cuộc tập kích bằng số lượng lớn UAV.

* Tiêm kích F-16 Block 72 đầu tiên của Morocco cất cánh

Chiếc tiêm kích F-16 Block 72 đầu tiên cho Không quân Hoàng gia Morocco (RMAF) đã thực hiện chuyến bay đầu tiên tại cơ sở của Lockheed Martin ở Greenville, bang South Carolina, Mỹ. Sự kiện đánh dấu việc máy bay bước vào giai đoạn bay thử chính thức trước khi được bàn giao, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong chương trình hiện đại hóa lực lượng F-16 của Morocco.

F-16 Block 72 có khung thân với tuổi thọ thiết kế lên tới 12.000 giờ bay, được trang bị radar AESA AN/APG-83 và hệ thống điện tử hàng không hiện đại. Ảnh: Lockheed Martin

Đây là chiếc Block 72 đầu tiên trong số 25 máy bay cùng loại Morocco đặt mua. Tháng 3-2019, Mỹ phê duyệt thương vụ bán 25 chiếc F-16C/D Block 72 cho Morocco với giá trị ước tính 3,787 tỷ USD, bao gồm động cơ F100-PW-229 và radar AESA AN/APG-83.

Song song với chương trình mua máy bay mới, Morocco đang hiện đại hóa 23 chiếc F-16C/D Block 52+. Nếu hai chương trình hoàn tất, số lượng F-16 của Không quân Hoàng gia Morocco sẽ tăng từ 23 lên 48 chiếc.

F-16 Block 70/72, còn được gọi là F-16V hoặc F-16 Viper, được phát triển với nhiều cải tiến về radar, điện tử hàng không và hệ thống điều khiển bay. Hai phiên bản sử dụng cơ bản cùng khung thân, radar AN/APG-83, máy tính nhiệm vụ, buồng lái số và hệ thống điều khiển bay. Block 70 sử dụng động cơ F110-GE-129, trong khi Block 72 trang bị động cơ F100-PW-229.

Việc lựa chọn Block 72 giúp Morocco duy trì chung dòng động cơ F100 với các F-16 Block 52+ hiện có, qua đó tận dụng hệ thống đào tạo, thiết bị bảo dưỡng, phụ tùng và quy trình hỗ trợ kỹ thuật hiện tại.

Radar AN/APG-83 là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất, có khả năng theo dõi hơn 20 mục tiêu, tạo ảnh radar khẩu độ tổng hợp độ phân giải cao và thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất. Máy bay cũng được trang bị máy tính nhiệm vụ mới, màn hình hiển thị trung tâm, liên kết dữ liệu Link 16 và hệ thống tìm kiếm, theo dõi hồng ngoại (IRST). Khung thân được thiết kế với tuổi thọ tới 12.000 giờ bay.

* Mỹ đầu tư 6,6 tỷ USD tăng năng lực đóng tàu ngầm Virginia

Anduril Industries và Hải quân Mỹ đang đầu tư 6,6 tỷ USD xây dựng cơ sở công nghiệp Arsenal-2 tại Sparrows Point, bang Maryland, nhằm tăng năng lực chế tạo các linh kiện quan trọng và cụm kết cấu lớn cho tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia.

Khoản đầu tư vào Arsenal-2 của Anduril nhằm mở rộng năng lực công nghiệp của Mỹ trong sản xuất tàu ngầm lớp Virginia. Ảnh: Anduril/ Hải quân Mỹ

Theo Anduril, Arsenal-2 sẽ có diện tích khoảng 186.000m2 và dự kiến tạo khoảng 3.100 việc làm. Cơ sở dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm 2030 và từng bước nâng công suất sau đó.

Arsenal-2 sẽ không trực tiếp đóng hoàn chỉnh tàu ngầm lớp Virginia mà tập trung chế tạo các linh kiện phức tạp và cụm kết cấu lớn, sau đó chuyển giao cho General Dynamics Electric Boat và HII Newport News Shipbuilding để tích hợp, hoàn thiện. Những sản phẩm đầu tiên dự kiến được sản xuất tại đây là ống phóng ngư lôi, một trong những bộ phận có thể ảnh hưởng đến tiến độ đóng các tàu ngầm đang được chế tạo. Về lâu dài, Anduril dự kiến mở rộng sản xuất sang các mô-đun lớn và có thể cả những phần kết cấu chính của thân tàu.

Động thái này nhằm khắc phục tình trạng chậm tiến độ kéo dài trong chương trình đóng tàu ngầm lớp Virginia. Tàu có lượng giãn nước khi lặn, khoảng 7.800 tấn, tốc độ 46km/giờ, đảm nhiệm các nhiệm vụ chống ngầm, chống hạm, thu thập tình báo, hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm và tiến công mục tiêu trên đất liền.

Việc bổ sung Arsenal-2 vào chuỗi sản xuất được kỳ vọng giảm áp lực cho các nhà máy đóng tàu hiện có, qua đó hạn chế tình trạng chậm bàn giao tàu ngầm trong bối cảnh Hải quân Mỹ phải thay thế các tàu lớp Los Angeles và chuẩn bị cho những yêu cầu tàu ngầm trong khuôn khổ AUKUS.