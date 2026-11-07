Quân sự thế giới hôm nay (7-11): Anh lần đầu phóng UAV tấn công từ tàu sân bay

* Anh lần đầu phóng UAV tấn công từ tàu sân bay

Royal Navy đưa tin, Hải quân Hoàng gia Anh vừa phóng thành công UAV tấn công Nyan từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, trong khuôn khổ cuộc diễn tập Neptune Reach B tại khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Cụ thể, chương trình thử nghiệm gồm tổng cộng 4 lượt phóng UAV Nyan từ boong tàu sân bay. Kết quả là cả 4 máy bay đều đánh trúng các mục tiêu được chỉ định. Đây là lần đầu tiên Hải quân Hoàng gia Anh triển khai thử nghiệm UAV tấn công loại này từ một tàu sân bay.

UAV tấn công Nyan được thử nghiệm trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Ảnh: Army Recognition

Nyan là dòng UAV tấn công một chiều được thiết kế và chế tạo bởi hãng Callen-Lenz thuộc tập đoàn sản xuất quốc phòng nội địa BAE Systems. Thiết kế của Nyan hướng đến khả năng hoạt động trong môi trường bị tranh chấp cao, nơi hệ thống định vị vệ tinh có thể bị nhiễu hoàn toàn, với việc thân máy bay được chế tạo chủ yếu từ sợi carbon composite kết hợp với miệng xả động cơ được che chắn đặc biệt.

Về thông số kỹ thuật, UAV Nyan có sải cánh 2,9m, khối lượng cất cánh tối đa vượt 75kg, trong đó phần tải trọng hữu ích khoảng 20kg, đủ để mang đầu đạn sát thương hoặc các mô-đun cảm biến tùy nhiệm vụ. Động cơ là một turbine khí nhỏ cho phép máy bay đạt tốc độ hành trình khoảng 222km/giờ, tầm hoạt động 240-250km. Việc phóng UAV được thực hiện bằng hệ thống phóng khí nén đặt trên ray.

Trước đó, UAV Nyan đã hoàn thành cuộc thử nghiệm phóng đầu tiên từ tàu thử nghiệm XV Patrick Blackett của Hải quân Hoàng gia Anh trong khuôn khổ cuộc diễn tập Neptune Reach A. Việc tiếp tục thử nghiệm trên HMS Queen Elizabeth nhằm đánh giá khả năng tích hợp và vận hành UAV tấn công trên các tàu sân bay cỡ lớn.

* Thủy quân lục chiến Mỹ mua UGV để thử nghiệm và tích hợp thiết bị

Theo Army Recognition, Thủy quân lục chiến Mỹ đã trao hợp đồng cung cấp 2 phương tiện mặt đất không người lái (UGV) RIPSAW M3 cho tập đoàn Textron Systems của nước này.

Hai phương tiện dự kiến được chuyển đến Phòng thí nghiệm Tác chiến của Thủy quân lục chiến Mỹ (MCWL) tại Quantico, bang Virginia, để phục vụ các hoạt động thử nghiệm và tích hợp thiết bị. Qua đó, đánh giá khả năng ứng dụng UGV trong các nhiệm vụ quân sự và xác định những yêu cầu kỹ thuật đối với các dòng UGV trong tương lai.

Một nguyên mẫu của UGV RIPSAW M3. Ảnh: Military

RIPSAW M3 là UGV thuộc dòng RIPSAW do hãng Howe & Howe của tập đoàn Textron Systems phát triển. Theo nhà sản xuất, phương tiện có khả năng mang tải trọng khoảng 2,3 tấn và đạt tốc độ 48km/giờ. Thiết kế sàn phẳng cho phép tích hợp nhiều loại thiết bị, cảm biến và tải trọng nhiệm vụ khác nhau.

Đáng chú ý, RIPSAW M3 sử dụng cấu trúc mở dạng mô-đun, cho phép các thành phần phần cứng và phần mềm được tích hợp, thay thế hoặc nâng cấp thông qua những giao diện và tiêu chuẩn tương thích. Với cấu trúc này, các đơn vị có thể thay đổi cấu hình cảm biến, thiết bị điều khiển và hệ thống phục vụ nhiệm vụ mà không cần thiết kế lại toàn bộ phương tiện. Theo thông số do Textron Systems công bố, RIPSAW M3 có chiều dài 5,23m, chiều rộng 2,03m.

* Pháp sẽ trang bị tên lửa hành trình hải quân MdCN Mk2

Reuters trích thông báo của Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) cho biết có kế hoạch ký hợp đồng với tập đoàn MBDA để đặt mua phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình hải quân MdCN, mang định danh MdCN Mk2. Dự kiến, những tên lửa đầu tiên sẽ được bàn giao từ năm 2030.

MdCN Mk2 là phiên bản cải tiến của tên lửa hành trình hải quân MdCN, còn được nhà sản xuất gọi là NCM. Hệ thống được phát triển để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu trên đất liền từ khoảng cách xa, sử dụng các nền tảng phóng trên biển và dưới mặt nước.

Theo MBDA, phiên bản MdCN Mk2 có tầm bắn trên 1.000km. Tên lửa có chiều dài khoảng 6,5m và khối lượng 1,4 tấn, được thiết kế để phóng từ hệ thống phóng thẳng đứng Sylver A70 trên tàu chiến mặt nước hoặc từ ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn 533mm trên tàu ngầm.

Phiên bản cải tiến MdCN Mk2 được trưng bày trong một triển lãm. Ảnh: 20 Minutes

MdCN Mk2 được phát triển với những cải tiến về tầm bắn, khả năng giảm tín hiệu radar, khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không và hiệu quả tác chiến. Tuy nhiên, DGA không nêu các chi tiết khác.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là khả năng chống nhiễu hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS). Đây là tên gọi chung của các hệ thống định vị và dẫn đường bằng vệ tinh, bao gồm GPS của Mỹ, Galileo của châu Âu và một số hệ thống khác. Khả năng chống nhiễu GNSS giúp tên lửa duy trì hoạt động dẫn đường trong môi trường có gây nhiễu điện tử.

Bên cạnh đó, MBDA cho biết phiên bản mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ quá trình chuẩn bị nhiệm vụ. Nhà sản xuất cũng giới thiệu khả năng nhận dạng mục tiêu tự động và dẫn đường trong điều kiện tín hiệu vệ tinh bị hạn chế.

Theo kế hoạch, MdCN Mk2 sẽ được trang bị cho các khinh hạm đa nhiệm FREMM và tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Suffren của Hải quân Pháp.