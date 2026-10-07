Quân sự thế giới hôm nay (7-10): Hải quân Mỹ ghi dấu mốc lịch sử với MUSV Seahawk

Hải quân Mỹ ghi dấu mốc lịch sử với MUSV Seahawk

USNI News đưa tin, Hải quân Mỹ đã triển khai tàu mặt nước không người lái cỡ trung (MUSV) Seahawk cùng với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Động thái lịch sử này đánh dấu lần triển khai hoạt động đầu tiên của một tàu loại này bên cạnh lực lượng tàu sân bay của xứ cờ hoa.

Theo kế hoạch, MUSV Seahawk và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang di chuyển về phía Tây qua Thái Bình Dương, đưa tàu tự hành này vượt qua giai đoạn huấn luyện và thử nghiệm tích hợp để tiến vào hoạt động triển khai thường trực. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình tích hợp các hệ thống tự động vào tác chiến hải quân hiện đại, giúp mở rộng phạm vi hoạt động và giảm thiểu rủi ro cho nhân sự.

Tàu mặt nước không người lái cỡ trung (MUSV) Seahawk. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Tháng 5 vừa qua, Hải quân Mỹ công bố danh sách 7 doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu tham gia giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu cho chương trình MUSV, trong đó tập đoàn Leidos đem đến MUSV Seahawk - một phiên bản nâng cấp từ tàu tự hành Sea Hunter vốn đã có kinh nghiệm vận hành thực tế.

Theo nhà sản xuất, MUSV Seahawk được thiết kế với mục tiêu trở thành “cánh tay nối dài” cho các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, tập trung vào 3 nhiệm vụ cốt lõi là chống ngầm, giám sát và nâng cao nhận thức tình huống trên biển. Nhờ cấu trúc thiết kế mô-đun linh hoạt, MUSV này có thể nhanh chóng thay đổi cấu hình thiết bị để thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ.

Ưu điểm vượt trội nói chung của dòng MUSV là khả năng vận hành tự động liên tục trong thời gian dài với sự hỗ trợ tối thiểu từ con người. Trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự, việc triển khai các MUSV như Seahawk giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo vệ tính mạng quân nhân trong các khu vực nguy hiểm.

* Phần Lan và Thụy Điển cùng chọn xe bọc thép Trackx

Army Recognition cho hay, quân đội Phần Lan và Thụy Điển trở thành hai khách hàng đầu tiên đặt mua xe bọc thép Trackx của nhà sản xuất quốc phòng Patria (Phần Lan).

Theo đó, Phần Lan mua các phương tiện Trackx và một loạt các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan, trong khi Thụy Điển mua Trackx để thử nghiệm và đánh giá. Mặt khác, Phần Lan và Patria cũng ký một biên bản ghi nhớ về khả năng sản xuất hàng loạt các phương tiện này trong tương lai.

Xe bọc thép Trackx. Ảnh: Patria

Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào năm 2027. Sau khi nhận được xe, hai nước sẽ độc lập tiến hành thử nghiệm và đánh giá hoạt động để xác định tính phù hợp của chúng. Một số thử nghiệm dự kiến sẽ được tiến hành chung.

Hãng Patria tuyên bố rằng xe Trackx được thiết kế để thay thế những chiếc xe đã lỗi thời như M113 và MT-LB hiện vẫn còn khá nhiều trong biên chế quân đội Phần Lan và Thụy Điển.

Trackx là một loại xe bọc thép bánh xích thế hệ mới, có khả năng vượt địa hình cao, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên bộ trong điều kiện khó khăn, bao gồm cả địa hình mềm, từ tuyết dày và đầm lầy đến sa mạc. Xe có chiều dài khoảng 7m, chiều rộng 3m, chiều cao 2m, chiều rộng bánh xích 56cm, trọng lượng chiến đấu tối đa 15,5 tấn. Động cơ 350 mã lực cho phép phương tiện đạt tốc độ tối đa 80km/giờ trên đường cao tốc và tầm hoạt động lên đến 500km. Ở phiên bản chở quân, Trackx có thể chở kíp 2 người (lái xe và chỉ huy) và 10 binh sĩ cùng đầy đủ trang thiết bị.

Lớp giáp cơ bản của xe cung cấp khả năng chống đạn và mìn đạt tiêu chuẩn NATO STANAG-4569 cấp 1, nhưng có thể nâng cấp tùy theo yêu cầu nhiệm vụ cũng như điều kiện chiến trường.

* UAE mua rocket APKWS II phòng, chống UAV ở vùng Vịnh

Global Defense & Aerospace Post dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thỏa thuận bán tới 10.000 rocket dẫn đường APKWS II cùng một số linh kiện, thành phần khác với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD cho UAE theo quy trình bán vũ khí quân sự cho nước ngoài (FMS).

Đáng chú ý, số lượng rocket APKWS II mà UAE vừa đặt hàng của Mỹ lớn hơn rất nhiều so với con số 1.500 quả đạn được Abu Dhabi công bố ý định mua vào tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng theo quy trình FMS, số lượng vũ khí và giá trị hợp đồng được công bố thường là mức trần tối đa được phép đàm phán và không đồng nghĩa với việc một thỏa thuận mua bán cuối cùng giữa chính phủ Mỹ và đối tác. Khi bước vào giai đoạn đàm phán chi tiết, quốc gia mua hàng có thể quyết định giảm số lượng hoặc thay đổi cấu hình vũ khí để phù hợp với ngân sách và nhu cầu thực tế.

UAE sẽ có khoảng 10.000 rocket dẫn đường APKWS II. Ảnh: USAF

Cũng theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này sẽ mở rộng đáng kể kho vũ khí dẫn đường chính xác của UAE, trong bối cảnh Abu Dhabi muốn tăng cường năng lực phòng thủ nhiều lớp chống lại các mối đe dọa trên không ngày càng diễn biến phức tạp tại vùng Vịnh thời gian qua, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp tác chiến với lực lượng Mỹ trong khu vực.

Trong biên chế của quân đội Mỹ, rocket APWKS II được sử dụng lần đầu tiên vào năm 2024 như một trong nhiều lựa chọn nhằm chống lại mối đe dọa từ UAV của lực lượng Houthi tại Yemen. Mỗi rocket APKWS II được tạo thành từ 3 bộ phận chính, gồm: Động cơ rocket 70mm, đầu đạn tiêu chuẩn và bộ dẫn đường - điều khiển nằm ở đoạn giữa.

Một trong những lợi thế của việc sử dụng rocket APKWS II là giá thành phải chăng, vào khoảng 20.000-25.000 USD. So sánh với mức giá hiện tại của các tên lửa không đối không tiên tiến như AIM-120 có giá khoảng 1 triệu USD/quả hay AIM-9X vào khoảng 500.000 USD/quả, thì APKWS II mang lại lựa chọn kinh tế đáng kể cho nhiệm vụ phòng không tầm gần.

Đặc biệt, Mỹ đã phát triển một biến thể khác của APKWS II được tối ưu hóa cho nhiệm vụ không đối không, với cấu hình sử dụng đầu đạn nổ mạnh cùng ngòi nổ cận đích và áp dụng các điều chỉnh về “thuật toán dẫn đường và cảm biến” nhằm tăng hiệu quả khi đối phó mục tiêu trên không.