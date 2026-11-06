Quân sự thế giới hôm nay (6-11): Tiêm kích J-20S Trung Quốc có thể biến thành 'trung tâm chỉ huy' UAV?

* Tiêm kích J-20S có thể điều khiển UAV?

Tiêm kích tàng hình J-20S của Trung Quốc được phát triển với cấu hình hai chỗ ngồi, hướng tới kết hợp nhiệm vụ giành ưu thế trên không với khả năng chỉ huy, điều phối các máy bay không người lái (UAV) phối hợp tác chiến.

Tiêm kích J-20S cho phép người điều khiển ở ghế sau phối hợp với các UAV yểm trợ, quản lý thông tin mục tiêu và hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ không chiến phức tạp. Ảnh: WEIBO

Trong khi phi công ngồi phía trước tập trung điều khiển máy bay và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, thành viên tổ bay ngồi phía sau đảm nhiệm việc quản lý thông tin tình báo, điều phối UAV, hỗ trợ chỉ thị mục tiêu và tổ chức tấn công các mục tiêu trên bộ, trên biển.

Khác với các tiêm kích hai chỗ ngồi thông thường, J-20S được phát triển theo khái niệm chỉ huy và kiểm soát chiến thuật (C2). Cấu hình này giúp giảm tải công việc cho phi công, đồng thời cho phép thành viên thứ hai của tổ bay điều phối nhiều nền tảng UAV thông qua các chỉ thị nhiệm vụ, trong khi máy bay vẫn duy trì khả năng tấn công độc lập.

Các UAV phối hợp với J-20S có thể đảm nhiệm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát, tác chiến điện tử, thu thập thông tin từ tuyến trước, nghi binh và hỗ trợ tấn công chính xác. Qua đó, máy bay có thể tăng cường khả năng thu thập dữ liệu, mở rộng phạm vi tác chiến và giảm nguy cơ đối với phi công. Tuy nhiên, số lượng UAV mà J-20S có thể điều khiển đồng thời, cũng như kiến trúc tự động hóa và hệ thống thông tin liên lạc, vẫn chưa được công bố.

* Slovenia thử nghiệm tháp pháo chống UAV ASGARD

Công ty quốc phòng Valhalla Turrets của Slovenia vừa hoàn tất thử nghiệm bắn đạn thật trên tháp pháo phòng không chống UAV ASGARD, trang bị súng Gatling M134D cỡ nòng 7,62mm do Mỹ sản xuất.

Valhalla Turrets đã hoàn tất thử nghiệm bắn đạn thật đối với tháp pháo phòng không chống UAV ASGARD, trang bị súng Gatling sáu nòng M134D do Mỹ sản xuất. Ảnh: Valhalla Turrets

Theo thông báo của công ty, chương trình thử nghiệm được tiến hành với sự hỗ trợ của Lực lượng vũ trang Slovenia, trong đó hàng nghìn viên đạn đã được bắn nhằm đánh giá khả năng bảo vệ đoàn xe quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các mối đe dọa từ UAV bay thấp.

ASGARD là tháp pháo phòng không điều khiển từ xa, được thiết kế phục vụ nhiệm vụ chống UAV cơ động. Hệ thống có cấu trúc mô-đun, cho phép tích hợp các loại vũ khí khác nhau tùy theo yêu cầu tác chiến. Nhà sản xuất cung cấp 3 cấu hình gồm ASGARD 134 trang bị súng Gatling 7,62×51mm; ASGARD 230 sử dụng pháo tự động 30×113mm và ASGARD 503 tích hợp vũ khí cỡ nòng 12,7×99mm.

Tháp pháo có trọng lượng chiến đấu từ 840 đến 950kg, khả năng quay 360 độ, góc nâng từ -10 đến 80 độ và tốc độ chuyển động góc tối đa 120 độ/giây. Riêng cấu hình ASGARD 134 có sức chứa đạn được công bố lên tới 5.000 viên, đáp ứng yêu cầu sử dụng vũ khí có tốc độ bắn cao trong nhiệm vụ chống UAV.

Súng Gatling M134D Minigun do Dillon Aero của Mỹ sản xuất là vũ khí 6 nòng quay, vận hành bằng điện, sử dụng đạn NATO 7,62×51mm. Súng có tốc độ bắn 3.000 phát/phút, tương đương khoảng 50 phát/giây. Cơ chế nhiều nòng giúp phân tán nhiệt, cho phép duy trì các loạt bắn tập trung. Dillon Aero công bố tầm bắn hiệu quả của vũ khí lên tới 1.200m.

Theo Valhalla Turrets, các cuộc thử nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng đối phó với nhiều loại UAV ở cự ly gần và trung bình. Tuy nhiên, kết quả đánh chặn cụ thể, cự ly giao chiến và chủng loại UAV tham gia chưa được công bố.

* Pháp đề xuất tàu hộ vệ FDI XL mang 50 tên lửa

Tập đoàn đóng tàu Naval Group của Pháp đã giới thiệu thiết kế tàu hộ vệ FDI XL với thân tàu kéo dài, tăng số lượng tên lửa phòng không và bổ sung khả năng mang vũ khí không người lái, nhằm nâng cao năng lực đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV.

Việc tăng gấp đôi số tên lửa Exocet MM40 Block 3C, từ 8 lên 16 quả, cho phép tàu hộ vệ FDI XL thực hiện nhiều đợt tấn công chống hạm liên tiếp. Ảnh: Naval Group

Theo Naval Group, FDI XL được giới thiệu tại triển lãm Euronaval 2026 ở Paris là phiên bản mở rộng của tàu hộ vệ FDI tiêu chuẩn, có lượng giãn nước 4.500 tấn. Thiết kế mới bổ sung đoạn thân tàu dài khoảng 10m giữa cột buồm tích hợp và ống khói, nâng chiều dài tổng thể từ 122m lên 132m, đồng thời đưa lượng giãn nước dự kiến lên 5.300-5.500 tấn.

Điểm đáng chú ý của FDI XL là khả năng tăng thêm 18 vị trí phóng tên lửa thẳng đứng, bên cạnh 32 ống phóng tên lửa Aster ở phía trước, qua đó nâng tổng số tên lửa có thể mang theo lên 50 quả. Các vị trí bổ sung có thể được bố trí cho tên lửa đánh chặn tầm ngắn hơn, phối hợp với tên lửa Aster 15 và Aster 30, thay vì chỉ tăng số lượng tên lửa đánh chặn tầm xa.

Khu vực nhiệm vụ ở giữa tàu được thiết kế theo mô-đun, cho phép linh hoạt lựa chọn các cấu hình vũ khí khác nhau. Tàu có thể mang 16 tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block 3C hoặc 8 tên lửa Exocet cùng hai container chứa tổng cộng 336 UAV cảm tử hoặc UAV đánh chặn. Cấu hình này nhằm tăng khả năng đối phó với các mục tiêu trên không và các cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào tên lửa đánh chặn có chi phí cao.

FDI XL vẫn giữ các hệ thống vũ khí và cảm biến chủ yếu của dòng FDI. Tuy nhiên, FDI XL hiện mới là thiết kế đề xuất. Việc kéo dài thân tàu và tích hợp các hệ thống vũ khí mới sẽ cần thêm quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật.