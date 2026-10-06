Quân sự thế giới hôm nay (6-10): Tàu sân bay thứ 2 của Mỹ sẵn sàng vận hành máy bay tiếp nhiên liệu không người lái MQ-25

* Tàu sân bay thứ 2 của Mỹ sẵn sàng vận hành máy bay tiếp nhiên liệu không người lái MQ-25

Hải quân Mỹ đã hoàn tất tích hợp Trung tâm tác chiến hàng không không người lái (UAWC) mang Trạm điều khiển mặt đất MD-5C, trên tàu sân bay USS Ronald Reagan thuộc lớp Nimitz. Đây là tàu sân bay thứ hai của Mỹ được trang bị hệ thống điều khiển máy bay tiếp nhiên liệu không người lái MQ-25A Stingray, sau USS Theodore Roosevelt.

Toàn bộ 11 hạng mục cải tiến cần thiết đã được lắp đặt đồng thời trong đợt bảo dưỡng kéo dài 17 tháng vừa qua của USS Ronald Reagan. Việc triển khai đồng thời các hạng mục giúp tàu được trang bị cơ sở hạ tầng điều khiển MQ-25 trước khi loại máy bay này đạt năng lực tác chiến ban đầu (dự kiến vào năm 2029).

Hải quân Mỹ hiện đã trang bị cho USS Ronald Reagan trung tâm điều khiển cần thiết để vận hành máy bay tiếp nhiên liệu không người lái MQ-25A Stingray trước thời điểm đưa nền tảng này vào hoạt động. Ảnh: Hải quân Mỹ

MD-5C là thành phần thuộc hệ thống điều khiển nhiệm vụ hàng không không người lái, bao gồm các bảng điều khiển, giá máy chủ, hệ thống quản lý hình ảnh, thiết bị hiển thị và kiểm soát không lưu, hệ thống liên lạc và các thiết bị chỉ huy, điều khiển, thông tin liên lạc, máy tính và tình báo. Kiến trúc này cho phép máy bay và kíp điều khiển có thể hoạt động tại những địa điểm khác nhau thông qua liên lạc vệ tinh.

Trong khi cơ sở hạ tầng trên tàu đã được triển khai, quá trình thử nghiệm và đưa MQ-25A vào hoạt động vẫn đang tiếp tục. Chiếc MQ-25A đại diện cho cấu hình sản xuất đầu tiên đã bước vào giai đoạn sản xuất ban đầu vào ngày 14-9.

MQ-25A dài 15,5m, có sải cánh 22,9m khi mở và giảm xuống 9,54m khi gập. Máy bay sử dụng một động cơ turbofan Rolls-Royce AE 3007N, tạo lực đẩy hơn 44kN. Trọng tâm của nền tảng là khả năng chuyển nhiên liệu thay vì tầm hoạt động, với mục tiêu truyền ít nhất 6,35 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 930km từ tàu sân bay. Hệ thống tiếp dầu dạng ống mềm-phễu hứng của Cobham cho phép MQ-25A hỗ trợ F/A-18E/F, F-35C và EA-18G.

Các cuộc thử nghiệm trước đây với nguyên mẫu trình diễn T1 của Boeing đã chứng minh khả năng tiếp nhiên liệu trên không, trong đó có lần chuyển 147kg nhiên liệu cho F/A-18F. Các cuộc thử nghiệm tiếp nhiên liệu sau đó được tiến hành với F-35C và E-2D, nhưng T1 chưa từng thực hiện phóng bằng máy phóng hay hạ cánh bằng móc hãm đà trên tàu sân bay. Do đó, cấu hình sản xuất MQ-25A sẽ còn phải trải qua các thử nghiệm lăn trên boong, phóng, hạ cánh, di chuyển bằng thang nâng, tiếp nhiên liệu, bảo dưỡng và vận hành theo chu kỳ bay của tàu sân bay.

* Anh công bố “thiết bị săn UAV” hàng hải tự hành mới

Tập đoàn công nghệ Kraken của Anh và Saab đã công bố một “thiết bị săn UAV” hàng hải tự hành, với sự kết hợp tàu mặt nước không người lái K3 SCOUT với radar Giraffe 1X.

Nguyên mẫu được phát triển nhằm cung cấp năng lực cảnh báo sớm trên biển trước các mối đe dọa trên không. Radar Giraffe 1X trọng lượng nhẹ được tích hợp vào khoang tải trọng mô-đun của K3 SCOUT, cho phép phát hiện và theo dõi các mục tiêu bay thấp, tốc độ chậm và kích thước nhỏ theo thời gian thực. Saab cho biết toàn bộ hệ thống Giraffe 1X có trọng lượng dưới 150kg và có thể quét toàn bộ vùng tìm kiếm mỗi giây.

Kraken và Saab đã phát triển nguyên mẫu trong chưa đầy 7 tháng và tiến hành thử nghiệm trên biển tại Anh để đánh giá khả năng hoạt động của radar trong điều kiện hàng hải. Theo Kraken, K3 SCOUT được thiết kế để tích hợp các tải trọng nhiệm vụ khác nhau, cho phép nền tảng đảm nhiệm những nhiệm vụ chuyên biệt mà không cần phát triển một loại tàu mới cho từng yêu cầu.

Trong cấu hình này, K3 SCOUT có thể hoạt động như một trạm radar để làm nhiệm vụ cảnh giới, phát hiện sớm các mối đe dọa trên không và truyền thông tin về lực lượng phía sau.

Kraken và Saab đã công bố “thiết bị săn UAV” hàng hải tự hành, kết hợp tàu mặt nước không người lái K3 SCOUT với radar Giraffe 1X, nhằm mở rộng năng lực giám sát chống UAV. Ảnh: Kraken Technology Group

Khả năng phối hợp nhiều tàu tự hành cũng có thể tạo ra mạng lưới cảm biến phân tán, cung cấp dữ liệu theo dõi cho tàu chiến, các đơn vị phòng không trên bờ, trung tâm chỉ huy hoặc những hệ thống tác động khác. Tuy nhiên, K3 SCOUT trong cấu hình được công bố hiện chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ phát hiện và cảnh báo sớm, chưa được tích hợp hệ thống tác động để "hạ" UAV.

Kraken cho biết mô hình này nằm trong định hướng “hải quân lai”, trong đó tàu tự hành có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp với các tàu mặt nước thông thường để mở rộng năng lực cảm biến và cảnh báo sớm mà không cần bổ sung thêm nền tảng có người lái.

Tuy nhiên, cho tới nay, Kraken và Saab vẫn chưa công bố các thông số chi tiết về tầm phát hiện, khả năng hoạt động trong các điều kiện khác nhau, thời gian hoạt động, độ trễ khi chia sẻ dữ liệu hay khả năng chống tác chiến điện tử.

* Ba Lan thay thế mẫu quân phục ngụy trang sau 33 năm

Ba Lan vừa giới thiệu quân phục ngụy trang K-03 “Ryś” nhằm thay thế mẫu wz. 93 Pantera đã được sử dụng trong suốt 33 năm qua. Được Bộ Quốc phòng Ba Lan công bố vào ngày 5-10, mẫu quân phục mới được phát triển và thử nghiệm với sự tham gia trực tiếp của binh sĩ, nhằm nâng cao khả năng ngụy trang, độ bền và tính cơ động trong điều kiện chiến đấu hiện đại, trong đó có khả năng giảm nguy cơ bị phát hiện khi quan sát bằng thiết bị nhìn đêm.

K-03 Ryś được thiết kế với năm màu sắc phù hợp với cảnh quan Ba Lan, kết hợp các hình dạng bất quy tắc và chuyển tiếp sắc độ, đồng thời hạn chế sự lặp lại của họa tiết trên các bộ phận khác nhau của quân phục. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Ba Lan công bố, các thử nghiệm cho thấy K-03 Ryś có khả năng bị phát hiện vào ban đêm thấp hơn gần hai lần so với mẫu MultiCam. Vào ban ngày, khả năng bị phát hiện của Ryś được báo cáo thấp hơn gần 1/3 so với wz. 93 Pantera. Tuy nhiên, những thông tin được công khai chưa cho biết đầy đủ cách thức và điều kiện tiến hành các cuộc thử nghiệm. Do đó, chưa thể khẳng định K-03 Ryś sẽ đạt kết quả tương tự trong mọi địa hình, mùa, điều kiện quan sát hoặc tình huống tác chiến.

Ba Lan đã ra mắt quân phục ngụy trang K-03 “Ryś” mới để thay thế wz. 93 Pantera sau 33 năm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan

Quân phục mới cũng được cải tiến về vật liệu và kiểu dáng. Chất liệu có độ bền cao hơn khoảng 30%, khả năng chống mài mòn cao hơn 7 lần và độ thoáng khí cao hơn khoảng 2 lần so với loại trước đây. Kiểu dáng được thiết kế lại nhằm cải thiện khả năng vận động và khả năng tương thích với trang bị chiến thuật. Quân phục cũng có các phiên bản riêng cho nam và nữ.

Trong quá trình phát triển, binh sĩ trực tiếp thử nghiệm quân phục, đưa ra phản hồi và đề xuất những cải tiến dựa trên nhu cầu thực tế trong quá trình phục vụ. Những bộ quân phục đầu tiên dự kiến được bàn giao trong năm 2026, với mục tiêu trang bị cho toàn bộ quân nhân vào cuối năm 2028.