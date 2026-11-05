Quân sự thế giới hôm nay (5-11): Mỹ bán rocket APKWS II cho Jordan?

* Hàn Quốc phát triển nền tảng AI dự báo hỏng hóc

Theo The Financial News, Tập đoàn Công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) đã khởi động dự án phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng dự báo hỏng hóc trang bị quân sự, hỗ trợ quân đội lập kế hoạch bảo dưỡng, thay thế linh kiện và phân bổ ngân sách sửa chữa.

Dự án có kinh phí 29,3 tỷ won (khoảng 21,8 triệu USD), kéo dài 48 tháng, với các hoạt động thử nghiệm trên máy bay, xe tăng, radar và tàu hải quân. Mang tên RAM-C AI Agent, nền tảng này sẽ tích hợp dữ liệu vận hành, lịch sử bảo dưỡng và thông số cảm biến để đánh giá tình trạng trang bị, dự báo nguy cơ hỏng hóc và xác định thời điểm cần thay thế linh kiện. Hệ thống cũng có khả năng ước tính chi phí bảo dưỡng, giúp quân đội chủ động lập kế hoạch sửa chữa và dự trù phụ tùng thay thế.

Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

KAI dự kiến thành lập một liên danh trong nước để triển khai thử nghiệm theo từng giai đoạn, sử dụng dữ liệu từ các hệ thống đang được lục quân, hải quân và không quân Hàn Quốc vận hành. Các phương tiện và thiết bị được lựa chọn thử nghiệm gồm máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50, xe tăng K2 Black Panther, radar giám sát hàng hải và các tàu hải quân.

Thông qua chương trình thử nghiệm, KAI sẽ đánh giá khả năng hỗ trợ công tác bảo dưỡng của nền tảng đối với nhiều loại trang bị khác nhau, trước khi xem xét ứng dụng rộng rãi trong quân đội.

* Mỹ bán rocket APKWS II cho Jordan?

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã thông qua đề xuất bán rocket dẫn đường bằng laser APKWS II cho Jordan. Nếu được thông qua, thương vụ này sẽ giúp Jordan có thêm phương tiện hiệu quả về chi phí để đối phó với UAV, phương tiện bọc thép hạng nhẹ và các mục tiêu mặt đất, qua đó nâng cao khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và ứng phó với những thách thức an ninh trong khu vực.

Được phát triển bởi BAE Systems, APKWS II là hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác, có khả năng chuyển đổi rocket Hydra 70mm thông thường thành đạn có độ chính xác cao. Hệ thống sử dụng cụm dẫn đường laser bán chủ động DASALS, tích hợp ở phần thân giữa rocket, kết hợp với động cơ MK66 Mod 4 và các loại đầu đạn nổ mạnh tương thích như M151 hoặc MK152. Bằng cách bám bắt tín hiệu laser phản xạ từ mục tiêu, APKWS II có thể tấn công chính xác các phương tiện bọc thép hạng nhẹ và cả UAV khi được trang bị ngòi nổ cận đích phù hợp.

Nếu được thông qua, thương vụ mua sắm APKWS II có thể giúp lực lượng vũ trang Jordan sở hữu loại vũ khí có độ chính xác cao, chi phí hợp lý hơn để đối phó với UAV, phương tiện bọc thép hạng nhẹ và các mối đe dọa trên mặt đất. Ảnh: Không quân Mỹ

Một trong những ưu điểm nổi bật của APKWS II là chi phí sử dụng thấp hơn đáng kể so với nhiều loại tên lửa dẫn đường thông thường. Hệ thống cho phép tiêu diệt các mục tiêu nhỏ, ít được bảo vệ mà không cần sử dụng những tên lửa không đối đất cỡ lớn hoặc tên lửa đánh chặn không đối không đắt tiền. Đặc biệt, cấu hình không đối không với ngòi nổ cận đích phù hợp có thể giúp máy bay chiến đấu đánh chặn một số loại UAV.

Không quân Mỹ đã thử nghiệm và triển khai phương thức tác chiến này trên máy bay F-16, trong đó có biến thể AGR-20F được phát triển để tấn công mục tiêu trên không. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng phụ thuộc vào khả năng phát hiện, theo dõi, chiếu xạ laser và mức độ tương thích với từng loại máy bay.

Đối với Jordan, phi đội F-16 của Không quân Hoàng gia là một trong những nền tảng tiềm năng để tích hợp APKWS II. Việc Mỹ đã trang bị hệ thống này trên F-16 tạo cơ sở kỹ thuật thuận lợi, dù Jordan vẫn cần đánh giá khả năng tương thích và hoàn tất các yêu cầu chứng nhận, tích hợp điều khiển hỏa lực. Các trực thăng tấn công AH-1 Cobra, đặc biệt là biến thể AH-1F đã được BAE Systems xác nhận đủ điều kiện sử dụng APKWS, cũng có thể là nền tảng phù hợp.

* Pháp giới thiệu giải pháp giám sát kết hợp mới

Tập đoàn quốc phòng Exail của Pháp đang phát triển một giải pháp giám sát hàng hải tích hợp, kết hợp dòng phương tiện không người lái mặt nước (USV) Oryx với hệ thống chỉ huy và kiểm soát Neptis cho nhiệm vụ giám sát hàng hải, tác chiến chống ngầm, bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới nước và phát hiện UAV.

Dòng Oryx gồm 3 phiên bản H-8, H-9 và O-16, được phát triển dựa trên công nghệ của dòng DriX mà Exail đã triển khai trong các hoạt động hàng hải dân sự và quân sự. Các phương tiện có kích thước, tầm hoạt động và khả năng mang thiết bị khác nhau, cho phép hải quân lựa chọn cấu hình phù hợp với từng nhiệm vụ.

Trong đó, Oryx H-8 dài 7,71m, lượng giãn nước 1,6 tấn, tầm hoạt động 1.000 hải lý và thời gian hoạt động dưới 10 ngày. Phiên bản H-9 dài 9m, lượng giãn nước 2,1 tấn, tầm hoạt động 2.000 hải lý và thời gian hoạt động gần 20 ngày. Cả hai có thể mang radar, cảm biến quang điện tử, sonar quét sườn và các thiết bị phát hiện dưới nước...

Phiên bản lớn nhất O-16 dài 15,75m, lượng giãn nước 10,5 tấn, sử dụng hệ thống động lực lai và có dung tích bình nhiên liệu 2.300 lít. Phương tiện có tầm hoạt động 3.500 hải lý, thời gian hoạt động gần 30 ngày, có thể triển khai các phương tiện lặn tự hành, phương tiện điều khiển từ xa và cảm biến dưới nước. Nhờ đó, O-16 phù hợp với các nhiệm vụ khảo sát đáy biển, kiểm tra công trình dưới nước và chống thủy lôi.

Đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc này, Neptis có nhiệm vụ điều phối nhiều phương tiện tự hành, xử lý dữ liệu cảm biến và cung cấp bức tranh tình huống chiến thuật tổng thể cho người vận hành. Hệ thống tích hợp các chức năng lập kế hoạch nhiệm vụ, hiển thị mục tiêu, phân loại và hợp nhất dữ liệu. Tùy cấu hình, Neptis còn có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ ra quyết định và kết nối với các hệ thống chỉ huy hiện có của hải quân.

Phương tiện không người lái mặt nước Oryx H-8 của Exail được trưng bày tại Triển lãm Euronaval 2026 ở Paris. Phương tiện được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát hàng hải và có thể thích ứng với nhiều nhiệm vụ hải quân khác nhau thông qua các cấu hình cảm biến chuyên biệt. Ảnh: Army Recognition

Với kiến trúc phân tán, nhiều phương tiện Oryx có thể phối hợp giám sát các khu vực biển rộng lớn. Chẳng hạn, mục tiêu được radar của một phương tiện phát hiện có thể được kiểm tra bằng cảm biến quang điện tử trên phương tiện khác. Dữ liệu sau đó được tổng hợp trên Neptis, giúp người vận hành đánh giá tình hình và điều chuyển phương tiện khi cần thiết.

Các nền tảng Oryx có thể hỗ trợ giám sát hoạt động hàng hải, phát hiện mục tiêu dưới nước, kiểm tra cáp viễn thông, đường ống dẫn và các công trình năng lượng ngoài khơi. Khi được trang bị radar và cảm biến phù hợp, chúng còn có thể phát hiện, theo dõi UAV bay thấp và truyền dữ liệu về mạng lưới chỉ huy hải quân.