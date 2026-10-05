Quân sự thế giới hôm nay (5-10): Nga thử nghiệm xe tăng robot phát triển từ T-72B3M

* Nga thử nghiệm xe tăng robot phát triển từ T-72B3M

Mới đây, Nga đã thử nghiệm xe tăng không người lái phát triển từ T-72B3M trong các tình huống đột kích thiết giáp tại cuộc tập trận Tsentr-2026, nhằm tăng cường khả năng chi viện hỏa lực và hạn chế rủi ro cho kíp lái trên chiến trường.

Nga triển khai xe tăng không người lái phát triển từ T-72B3M trong cuộc tập trận Tsentr-2026. Ảnh: Army Recognition

Theo hãng thông tấn TASS, các phương tiện này tham gia giai đoạn thực binh của cuộc tập trận tại thao trường Chebarkul, tỉnh Chelyabinsk, thực hiện nhiệm vụ chi viện hỏa lực trực tiếp cho các đơn vị đột kích. Các phương tiện hoạt động trong đội hình thiết giáp, khai hỏa vào những mục tiêu đã xác định sau các lần dừng ngắn, sau đó cơ động đến vị trí mới.

Các phương tiện xuất hiện với hai cấu hình mô-đun chiến đấu, gồm loại trang bị pháo xe tăng và loại tương tự xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT. Theo trang Militarnyi, các hệ thống này được cho là thuộc chương trình robot đột kích hạng nặng Shturm, do Tập đoàn Uralvagonzavod phát triển từ năm 2018.

Theo các phương án phát triển, Shturm dự kiến có nhiều biến thể, gồm phương tiện trang bị pháo nòng trơn 125mm nòng ngắn, súng phun lửa - tên lửa, pháo tự động 30mm và rocket nhiệt áp 220mm. Cấu hình pháo chủ lực được cho là sử dụng hệ thống nạp đạn tự động 22 viên, kết hợp lớp giáp gia cường, phù hợp với tác chiến trong môi trường đô thị.

Shturm được thiết kế theo hướng điều khiển từ xa, kết hợp với xe chỉ huy có kíp lái sử dụng khung gầm T-72. Theo các thông tin được công bố, một xe chỉ huy có thể điều khiển một trung đội phương tiện chiến đấu trong phạm vi khoảng 3km. Hệ thống điều khiển được thiết kế với nhiều kênh liên lạc, có khả năng chống nhiễu và trang bị các thành phần dự phòng.

Việc đưa xe tăng robot vào các tình huống chi viện hỏa lực cho thấy Nga đang hướng tới mô hình tác chiến kết hợp giữa phương tiện không người lái, UAV, lực lượng công binh và các đơn vị đột kích. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của Shturm sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì liên lạc, hệ thống cảm biến và khả năng chống chịu trước hoạt động tác chiến điện tử và các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái (UAV).

* Mỹ mở rộng sản xuất máy bay ném bom tàng hình B-21

Không quân Mỹ và Tập đoàn Northrop Grumman đã khởi công xây dựng dây chuyền lắp ráp mới cho máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider tại Nhà máy 42 ở Palmdale, bang California, nhằm tăng 25% công suất sản xuất hằng năm và đẩy nhanh tiến độ bàn giao máy bay.

Máy bay ném bom B-21 Raider bay cùng máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Tháng 2 vừa qua, Bộ Không quân Mỹ và Northrop Grumman đạt thỏa thuận sử dụng 4,5 tỷ USD ngân sách được Quốc hội phê duyệt để mở rộng năng lực sản xuất B-21. Khoản kinh phí này nhằm tăng 25% công suất sản xuất hằng năm, đẩy nhanh tiến độ bàn giao, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về chi phí và hiệu suất của chương trình. Bên cạnh đó, Northrop Grumman dự kiến đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD trong nhiều năm để mở rộng cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất.

B-21 được phát triển để trở thành thành phần chủ lực trong lực lượng máy bay ném bom tương lai của Mỹ, hoạt động cùng các máy bay B-52 hiện đại hóa và từng bước thay thế B-1B, B-2. Máy bay có khả năng mang vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân, thực hiện nhiệm vụ tầm xa trong không phận được phòng thủ nghiêm ngặt.

Việc mở rộng sản xuất được tiến hành song song với chương trình thử nghiệm. Máy bay B-21 thử nghiệm thứ hai đã đến căn cứ không quân Edwards, bang California, vào tháng 9-2025, giúp mở rộng hoạt động thử nghiệm hệ thống nhiệm vụ, tích hợp vũ khí và các hạng mục khác.

Không quân Mỹ dự kiến tiếp nhận những chiếc B-21 đầu tiên tại căn cứ Ellsworth, bang South Dakota vào năm 2027.

Ngoài California, tháng 9 vừa qua, Northrop Grumman cũng khai trương cơ sở mới tại Layton, bang Utah, nhằm hỗ trợ sản xuất máy bay thế hệ mới và mở rộng chương trình B-21. Việc xây dựng dây chuyền mới tại Nhà máy 42 được kỳ vọng sẽ tạo thêm năng lực công nghiệp, góp phần tăng sản lượng và đẩy nhanh tiến độ đưa B-21 vào biên chế Không quân Mỹ.

* Tàu ngầm Agamemnon của Anh sắp đi vào hoạt động

Tàu ngầm tấn công hạt nhân HMS Agamemnon, chiếc thứ sáu thuộc lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh, đã đến căn cứ hải quân Clyde tại Faslane, Scotland, để chuẩn bị thử nghiệm trên biển và hoàn tất các công tác trước khi đưa vào trực chiến.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân HMS Agamemnon của Hải quân Hoàng gia Anh tại Căn cứ Hải quân HM Clyde ở Faslane, Scotland. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

HMS Agamemnon rời nhà máy ngày 25-9, sau khoảng 13 năm chế tạo, tích hợp và thử nghiệm. Trong hành trình đến Scotland, tàu đã thực hiện lần lặn đầu tiên trên biển tại khu vực huấn luyện Inner Hebrides. Theo Hải quân Hoàng gia Anh, thủy thủ đoàn khoảng 100 người sẽ tiến hành kiểm tra tốc độ, khả năng cơ động, tính năng đi biển và các hệ thống chiến đấu trước khi tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Hiện Hải quân Hoàng gia Anh có 5 tàu ngầm lớp Astute đang hoạt động, gồm HMS Astute, Ambush, Artful, Audacious và Anson. HMS Agamemnon là chiếc thứ 6 trong tổng số 7 tàu được lên kế hoạch. Chiếc cuối cùng, HMS Achilles, vẫn đang được đóng tại Barrow.

Với chiều dài 97m, lượng giãn nước khoảng 7.400 tấn, lớp Astute được trang bị hệ thống động lực hạt nhân, cho phép hoạt động ngầm trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Tàu sử dụng hệ thống sonar 2076, kết hợp cảm biến gắn trên thân và hệ thống sonar kéo, giúp phát hiện, nhận dạng và theo dõi mục tiêu ở cả chế độ chủ động và thụ động.

Về hỏa lực, HMS Agamemnon có thể sử dụng ngư lôi hạng nặng Spearfish để tấn công tàu ngầm và tàu mặt nước, với tầm bắn có thể đạt khoảng 48km trong một số điều kiện. Tàu cũng được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền ở khoảng cách 1.600km.

Việc đưa HMS Agamemnon vào hoạt động sẽ tăng cường năng lực chống ngầm, thu thập thông tin tình báo và tấn công tầm xa của Hải quân Hoàng gia Anh.