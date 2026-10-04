Quân sự thế giới hôm nay (4-10): Đặc nhiệm quân đội Mỹ nâng cao kỹ thuật lặn chiến đấu

* Đặc nhiệm quân đội Mỹ nâng cao kỹ thuật lặn chiến đấu

Army Recognition đưa tin, các lực lượng đặc nhiệm thuộc quân đội Mỹ đang tham gia huấn luyện nâng cao kỹ năng xâm nhập đường biển thông qua Khóa huấn luyện lặn chiến đấu kéo dài 6 tuần tại Căn cứ Không quân Hải quân Key West ở bang Florida.

Theo thông tin công bố, học viên huấn luyện xâm nhập/rút lui trong môi trường được kiểm soát trước khi chuyển sang vùng nước mở, từ huấn luyện cá nhân đến đội hình tác chiến. Nội dung huấn luyện gồm lặn bí mật, đổ bộ đường không xuống biển, định vị dưới nước, kiểm soát tình huống phát sinh dưới nước, nhảy dù từ trực thăng và sử dụng phương tiện mặt nước tốc độ cao. Ngoài ra, khóa học cũng giới thiệu về các nguyên lý vật lý và sinh lý trong lặn biển, các mối nguy hiểm trên biển, thủy triều và dòng chảy.

Lực lượng đặc nhiệm của quân đội Mỹ thực hành huấn luyện lặn bình khí nâng cao. Ảnh: DoW

Đặc biệt, học viên sẽ thực hành lắp ráp, bảo dưỡng, sử dụng thiết bị thở tuần hoàn kích hoạt bằng phổi (LAR) mà phía Quân đội Mỹ chưa tiết lộ thông tin chi tiết. Thiết bị này là một hệ thống lặn mạch kín (CCR) tiên tiến, chuyên dùng để tái chế khí thở, loại bỏ hoàn toàn bọt khí thoát ra ngoài, qua đó xóa bỏ hoàn toàn dấu vết thị giác của thợ lặn. Khác với các loại máy thở tuần hoàn thông thường tự động bơm khí theo dòng liên tục hoặc điều khiển bằng điện tử (eCCR), LAR hoạt động hoàn toàn dựa trên áp suất cơ học từ chính nhịp thở của thợ lặn.

Kỹ năng xâm nhập đường biển là một trong những khoa mục huấn luyện phức tạp, nguy hiểm và đòi hỏi tính bảo mật cao nhất của các lực lượng đặc nhiệm. Mục tiêu cốt lõi của kỹ năng này là tiếp cận mục tiêu từ phía biển một cách hoàn toàn bí mật, bất ngờ và vượt qua các hệ thống phòng thủ của đối phương. Đặc biệt, khi các vùng biển ven bờ và tuyến yết hầu hàng hải trở thành tâm điểm cạnh tranh quân sự, khả năng xâm nhập đường biển vẫn là một lựa chọn chiến thuật riêng biệt, không thể bị thay thế hoàn toàn bởi vũ khí tầm xa, tàu đổ bộ hay hệ thống không người lái.

* Hai tiêm kích F-35 đầu tiên của Phần Lan về nước

Theo Defence Matters, hai tiêm kích F-35 đầu tiên của Phần Lan đã được bàn giao và đưa vào biên chế tại căn cứ Rovaniemi của lực lượng không quân nước này.

Khi bắt đầu trực chiến, từ căn cứ Rovaniemi, các máy bay này sẽ hỗ trợ nhiệm vụ phòng không, giám sát, tấn công chính xác, tác chiến điện tử và chia sẻ dữ liệu trên toàn không phận phía bắc Phần Lan và khu vực Bắc Âu-Bắc Cực.

Một trong hai tiêm kích F-35A đầu tiên có mặt trên lãnh thổ Phần Lan. Ảnh: Lockheed Martin

Phần Lan đã ký hợp đồng mua tổng cộng 64 tiêm kích F-35A Lightning II trị giá khoảng 9,4 tỷ USD từ tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ), để thay thế phi đội F/A-18 Hornet đã cũ vào năm 2030.

Đáng nói, tiêm kích F-35A được Helsinki lựa chọn sau một cuộc cạnh tranh khá dài, đánh bại các đối thủ sừng sỏ thuộc thế hệ 4.5, bao gồm: Gripen (Thụy Điển), Rafale (Pháp), F/A-18E/F Super Hornet hiện đại hóa (Mỹ), cũng như Eurofighter Typhoon (Liên doanh châu Âu).

Tính đến nay, Phần Lan đã nhận được 10 chiếc F-35A. Trong đó, 8 chiếc vẫn đang ở Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Ebbing tại bang Arkansas (Mỹ) để phục vụ công tác huấn luyện các phi công và nhân viên kỹ thuật Phần Lan.

Như vậy, động thái trên đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn huấn luyện chủ yếu tại Mỹ sang việc dần dần xây dựng một lực lượng tiêm kích F-35 hoạt động tại Phần Lan. Việc bàn giao thêm máy bay, đào tạo phi công, chuẩn bị bảo trì, tích hợp vũ khí và xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục được tiến hành trước khi phi đội F-35 đảm nhận đầy đủ các nhiệm vụ hiện đang được thực hiện bởi phi đội F/A-18 Hornet của Helsinki.

* Brazil có thể đầu tư dây chuyền lắp ráp máy bay vận tải C-390 tại Ấn Độ

The Defense Post cho hay, tập đoàn hàng không vũ trụ Embraer của Brazil và đối tác Ấn Độ Mahindra xác định thành phố Nagpur (bang Maharashtra, Ấn Độ) là địa điểm dự kiến xây dựng dây chuyền lắp ráp máy bay vận tải C-390 Millennium nếu nó được New Delhi lựa chọn.

Thời gian qua, song song với việc dự thầu chương trình mua sắm máy bay vận tải hạng trung (MTA) của Không quân Ấn Độ, tập đoàn Embraer phối hợp với Mahindra để làm việc với chính quyền bang Maharashtra về thủ tục cần thiết nhằm chuẩn bị cho khả năng trúng thầu. Mahindra cho biết chính quyền bang Maharashtra cam kết sẽ cấp đất ở Nagpur cho dự án này.

Máy bay vận tải C-390 Millennium của Brazil. Ảnh: Embraer

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo khởi động cuộc đấu thầu mua 60 máy bay vận tải đa năng thế hệ mới cho lực lượng không quân nước này thông qua chương trình MTA nhằm thay thế phi đội An-32 sắp đến niên hạn loại biên.

Nếu trúng thầu, Embraer và Mahindra dự định sẽ dần đưa các công ty hàng không vũ trụ Ấn Độ tham gia vào hoạt động sản xuất, bảo trì, đào tạo và hỗ trợ dài hạn cho phi đội C-390 của quốc gia Nam Á. Ngoài ra, hai bên cũng đánh giá xem liệu Ấn Độ có thể đóng vai trò là trung tâm bảo dưỡng khu vực cho các nhà khai thác C-390 khác hay không.

C-390 là loại máy bay vận tải hạng trung sử dụng 2 động cơ phản lực cánh quạt luồng phụ. Khác với nhiều dòng máy bay vận tải truyền thống, thiết kế phản lực giúp C-390 Millennium đạt tốc độ hành trình cao hơn, rút ngắn thời gian triển khai lực lượng. Máy bay có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như vận chuyển binh sĩ, hàng hóa, thả dù, tiếp tế đường không, sơ tán y tế và hỗ trợ nhân đạo. Về thông số kỹ thuật, C-390 có tải trọng tối đa khoảng 26 tấn, bay với tốc độ hành trình 870km/giờ, trần bay 11km, tầm bay 6.100km, khả năng trọng tải lên tới 26 tấn, có thể hoạt động trên các đường băng ngắn hoặc chưa được chuẩn hóa.