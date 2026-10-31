Quân sự thế giới hôm nay (31-10): Nhật Bản lần đầu diễn tập triển khai tên lửa chống hạm Type 25

* Nhật Bản lần đầu diễn tập triển khai tên lửa chống hạm Type 25

Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản (JGSDF) lần đầu tiên công khai diễn tập triển khai tên lửa chống hạm Type 25 tại thao trường Onohara, thuộc hai tỉnh Nagasaki và Saga, trong khuôn khổ cuộc diễn tập chung Keen Sword 27 với Mỹ.

Nội dung diễn tập tập trung vào thực hành quy trình phát hiện, xác định mục tiêu tàu chiến đối phương, sử dụng dữ liệu chiến thuật do lực lượng Mỹ và sở chỉ huy Nhật Bản cung cấp.

Hệ thống tên lửa chống hạm Type 25 (25SSM) lần đầu được công khai giới thiệu trong cấu hình xe phóng tác chiến tại doanh trại Kengun, tỉnh Kumamoto, ngày 3-10-2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Trong cuộc diễn tập, một xe phóng cơ động 8x8 thuộc Trung đoàn Tên lửa chống hạm số 5, đóng tại tỉnh Kumamoto, đã triển khai 4 ống chứa tên lửa vào vị trí khai hỏa trong chưa đầy 2 phút. Khoảng 10 quân nhân tham gia thực hành xác định mục tiêu, song không tiến hành phóng tên lửa thực tế.

Chính thức được đưa vào trang bị ngày 31-3-2026, tên lửa Type 25 có tầm bắn tối đa 1.000km, gấp 5 lần so với phiên bản Type 12. Những cải tiến đáng chú ý gồm động cơ tiết kiệm nhiên liệu, cánh gập được mở rộng và thiết kế thân giảm khả năng bị radar phát hiện. Ngoài ra, tên lửa được tích hợp khả năng trao đổi dữ liệu qua vệ tinh, cho phép hỗ trợ xác định mục tiêu ở ngoài tầm quan sát của radar mặt đất.

Tokyo có kế hoạch tiếp tục triển khai Type 25 tại doanh trại Kengun trong năm tài khóa 2026 và doanh trại Fuji trong năm tài khóa 2027. Bên cạnh phiên bản phóng từ mặt đất, Nhật Bản dự kiến tích hợp tên lửa trên tàu khu trục Teruzuki thuộc lớp Akizuki và phát triển phiên bản phóng từ máy bay chiến đấu F-2.

Việc mở rộng các cấu hình triển khai được kỳ vọng giúp Nhật Bản phân bổ năng lực tấn công chống hạm tầm xa cho cả lực lượng mặt đất, hải quân và không quân. Tuy nhiên, số lượng tên lửa được sản xuất, quy mô trang bị và năng lực bổ sung đạn dược hiện chưa được công bố.

* MQ-9B thử nghiệm radar cảnh báo mới

Máy bay không người lái (UAV) MQ-9B được trang bị radar cảnh báo sớm trên không LoyalEye của Tập đoàn Saab đã hoàn thành thử nghiệm khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu, gồm máy bay chiến đấu, máy bay thương mại và các mục tiêu trên biển tại miền Nam bang California (Mỹ). Kết quả được General Atomics Aeronautical Systems và Saab công bố mới đây, cho thấy bước tiến mới trong phát triển phương tiện trinh sát không người lái, hướng tới mở rộng năng lực giám sát trên không và hỗ trợ các hệ thống cảnh báo sớm có người lái.

UAV MQ-9B được trang bị các khoang chứa radar cảnh báo sớm trên không LoyalEye của Saab. Ảnh đồ họa: Army Recognition

Theo General Atomics, cuộc thử nghiệm được tiến hành trong nhiều tháng tại cơ sở bay Desert Horizon của tập đoàn ở miền Nam California. MQ-9B mang radar LoyalEye đã theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu ở khoảng cách xa, bao gồm các máy bay chiến đấu được trang bị thiết bị đo đạc, đóng vai trò lực lượng đối phương giả định, máy bay thương mại và mục tiêu trên biển.

Radar LoyalEye được lắp đặt trong các khoang tải trọng bên ngoài máy bay MQ-9B. Theo Saab, hệ thống được phát triển nhằm bổ trợ cho các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không hiện có, có khả năng hoạt động độc lập hoặc phối hợp với các nền tảng có người lái.

General Atomics cho biết dòng MQ-9B SkyGuardian có thời gian hoạt động liên tục hơn 40 giờ và khả năng thực hiện nhiệm vụ ngoài tầm nhìn thông qua liên lạc vệ tinh. Tuy nhiên, thời gian hoạt động của cấu hình tích hợp radar LoyalEye chưa được công bố.

Kết quả thử nghiệm đánh dấu bước phát triển mới của UAV MQ-9B tích hợp radar LoyalEye, từ giai đoạn bay thử ban đầu sang kiểm chứng khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu. Tuy nhiên, để trở thành nền tảng bổ trợ hiệu quả cho các máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye và E-7 Wedgetail, hệ thống cần tiếp tục được đánh giá về thời gian hoạt động, khả năng kết nối mạng và phối hợp chỉ huy tác chiến.

* Trung Quốc mở rộng đóng tàu đổ bộ Type 071 tại Quảng Châu

Trung Quốc đang mở rộng hoạt động đóng tàu đổ bộ Type 071 tại Quảng Châu, bên cạnh cơ sở sản xuất hiện có ở Thượng Hải. Hình ảnh vệ tinh do trang Naval News thu thập cho thấy hai thân tàu Type 071 đang được thi công tại nhà máy đóng tàu COMEC (Guangzhou Shipyard International - GSI), trên đảo Longxue, thành phố Quảng Châu.

Ảnh tư liệu tàu đổ bộ Type 071 số hiệu 987 Wuzhi Shan trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu trợ tại Tonga và ảnh vệ tinh khu vực đóng tàu tại nhà máy COMEC trên đảo Longxue. Ảnh: Naval News

Hai tàu có chiều dài khoảng 210m, đang ở giai đoạn hoàn thiện và có đặc điểm phù hợp với thiết kế lớp Type 071. Đây là lớp tàu đổ bộ có lượng giãn nước khoảng 22.000 tấn, được trang bị khoang chứa phương tiện đổ bộ ở phía đuôi. Một trong hai tàu đã lắp đặt cột cảm biến chính và phần lớn cấu trúc thượng tầng, dự kiến có thể được hạ thủy vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Chiếc còn lại dự kiến hoàn thành sau đó vài tháng.

Đáng chú ý, COMEC trước đây không phải cơ sở sản xuất tàu Type 071. Toàn bộ 8 tàu Type 071 hiện có của Hải quân Trung Quốc đều đóng tại nhà máy ở Thượng Hải. Cơ sở này cũng từng sản xuất một tàu Type 071E xuất khẩu cho Hải quân Thái Lan.

Việc COMEC tham gia chương trình cho thấy Trung Quốc có thể bổ sung ít nhất 5 tàu Type 071 mới cho hải quân, đồng thời mở ra khả năng tiếp tục mở rộng số lượng tàu cùng lớp trong thời gian tới.

Những năm gần đây, COMEC đã tham gia đóng nhiều loại tàu phục vụ Hải quân Trung Quốc, gồm tàu tiếp tế Type 903A, tàu hỗ trợ tàu ngầm, sà lan đổ bộ và các tàu tiếp tế cỡ lớn. Trong khi đó, cơ sở tại Thượng Hải tập trung sản xuất các tàu chiến đổ bộ như Type 071, Type 075 và tàu đổ bộ mang máy bay Type 076.

Việc mở rộng sản xuất Type 071 tại Quảng Châu nằm trong xu hướng phát triển năng lực đóng tàu hải quân của Trung Quốc. Theo Naval News, hoạt động đóng mới tàu ngầm, tàu hậu cần và tàu đổ bộ đang được đẩy mạnh, trong khi tốc độ đóng các tàu chiến mặt nước như khinh hạm và tàu khu trục có dấu hiệu chậm lại. Diễn biến này cho thấy Trung Quốc tiếp tục mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hải quân trên nhiều lĩnh vực.