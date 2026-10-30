Quân sự thế giới hôm nay, 30-10: Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến nối lại đàm phán ba bên trong tháng 11

Cuộc bầu cử Quốc hội Israel là phép thử đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau cuộc tấn công của phong trào Hamas ngày 7/10/2023 và những cuộc xung đột kéo dài sau đó. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp tương quan quyền lực thay đổi, những nét chủ đạo trong chính sách an ninh và đối ngoại của Israel vẫn khó chuyển hướng.