Quân sự thế giới hôm nay, 30-10: Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến nối lại đàm phán ba bên trong tháng 11
Quân sự thế giới hôm nay (30-10) có những nội dung sau: Đàm phán 3 bên Nga-Ukraine-Mỹ sẽ diễn ra sau ngày 4-11; Australia cân nhắc mua hệ thống đánh chặn phát triển từ Iron Dome; phiên bản mới của khinh hạm F110 trang bị tới 64 ống phóng; Qatar khôi phục kế hoạch mua xe chiến đấu bộ binh VBCI 8x8 của Pháp.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-30-10-nga-ukraine-va-my-du-kien-noi-lai-dam-phan-ba-ben-trong-thang-11-64783