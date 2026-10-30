Quân sự thế giới hôm nay (30-10): Australia cân nhắc mua hệ thống đánh chặn phát triển từ Iron Dome

* Australia cân nhắc mua hệ thống đánh chặn phát triển từ Iron Dome

Bộ Quốc phòng Australia đang xem xét một số hệ thống phòng không nhằm đáp ứng yêu cầu của dự án phòng không mặt đất tầm trung của nước này. Dự án hướng tới khắc phục những khoảng trống quan trọng trong năng lực phòng không, đặc biệt trước tên lửa hành trình, UAV và các mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Theo trang The Australian, Australia đang cân nhắc MRIC, một hệ thống của Thủy quân lục chiến Mỹ được phát triển dựa trên hệ thống phòng không Iron Dome của Israel.

MRIC có sự kết hợp của radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/TPS-80 G/ATO, hệ thống chỉ huy và kiểm soát hàng không CAC2S và các bệ phóng được phát triển dựa trên hệ thống Iron Dome. Mỗi bệ phóng mang 20 tên lửa SkyHunter, với tầm đánh chặn từ 4 đến 70km. SkyHunter có chiều dài 3m, đường kính 160mm, khối lượng 90kg và tốc độ tối đa Mach 2,2. Tên lửa sử dụng cảm biến quang điện, cánh lái khí động học và đầu đạn phân mảnh kích nổ bằng ngòi nổ cận đích.

MRIC được phát triển dựa trên hệ thống phòng không Iron Dome của Israel, kết hợp radar AN/TPS-80 G/ATOR và thiết bị chỉ huy CAC2S. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Một trong những ưu điểm của MRIC được Australia lưu ý là khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và UAV với chi phí thấp hơn so với tên lửa Patriot. Giá ước tính của mỗi tên lửa SkyHunter dao động từ 180.000 đến 314.000 USD, trong khi một số tên lửa đánh chặn Patriot có giá khoảng 4 triệu USD. Tuy nhiên, SkyHunter chưa được xác lập là phương tiện đánh chặn hiệu quả đối với tên lửa đạn đạo tốc độ cao. Những mục tiêu này có thể đòi hỏi các hệ thống phòng thủ chuyên dụng như Patriot hoặc một tổ hợp phòng thủ tên lửa đạn đạo khác.

Một thách thức hiện nay đối với Australia là bảo đảm hệ thống phòng không được lựa chọn có thể hoạt động đồng bộ với radar sản xuất trong nước. Các hệ thống phải phối hợp hiệu quả trong việc phát hiện, theo dõi mục tiêu, xác định thời điểm phóng và điều khiển tên lửa đánh chặn. Kinh nghiệm của Lục quân Mỹ cho thấy việc tích hợp Iron Dome với hệ thống chỉ huy tác chiến hiện có gặp nhiều khó khăn, đặt ra thách thức tương tự đối với kế hoạch của Australia.

* Phiên bản mới của khinh hạm F110 trang bị tới 64 ống phóng

Hải quân Tây Ban Nha và tập đoàn Navantia xác nhận đang phát triển F110 IAMD, phiên bản mở rộng của lớp Bonifaz, nhằm tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa từ máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo thiết kế đề xuất, F110 IAMD, còn được gọi là Flight II, sẽ được trang bị 64 ống phóng thẳng đứng Mk 41, gấp 4 lần số lượng ống phóng trên mỗi khinh hạm F110 phiên bản ban đầu. Lượng giãn nước dự kiến tăng từ 6.100 lên 6.700 tấn, chiều dài tăng từ 145 lên khoảng 150m và quân số thủy thủ đoàn tăng từ 150 lên 170 người.

Điểm nâng cấp quan trọng của phiên bản Flight II là hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) AN/SPY-7(V)2, với số lượng cụm mảng con trên mỗi mặt radar tăng từ 68 lên 100, nhằm cải thiện khả năng phát hiện, theo dõi và phân biệt nhiều mục tiêu cùng lúc. Hệ thống tác chiến SCOMBA thế hệ mới và năng lực tác chiến phối hợp (CEC) sẽ hỗ trợ trao đổi dữ liệu mục tiêu, tăng cường phối hợp phòng không.

Phiên bản Flight II được thiết kế mang 64 ống phóng tên lửa thẳng đứng Mk 41, gấp 4 lần so với phiên bản ban đầu. Ảnh: Hải quân Tây Ban Nha

Hệ thống Mk 41 dự kiến gồm 48 ống phóng loại dài và 16 ống phóng loại chiến thuật, cho phép sử dụng nhiều loại tên lửa tương thích. Cơ số đạn có thể kết hợp tên lửa phòng không SM-2 và ESSM Block 2, tùy theo phương án bố trí. Tuy nhiên, cấu hình tên lửa cụ thể chưa được phê duyệt. Khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo cũng phụ thuộc vào việc lựa chọn tên lửa và chứng nhận tính tương thích với hệ thống điều khiển hỏa lực.

Khinh hạm mới dự kiến tiếp tục sử dụng các loại pháo hạm, tên lửa chống hạm NSM và ngư lôi chống ngầm, đồng thời xem xét tích hợp vũ khí năng lượng định hướng, thiết bị chống UAV và bệ phóng đạn tuần kích. Hệ thống động lực cũng sẽ được nâng cấp để giúp tàu đạt tốc độ trên 29 hải lý/giờ, so với khoảng 26 hải lý/giờ của phiên bản cơ sở.

Navantia đặt mục tiêu hoàn thành thiết kế cuối cùng trong 9 tháng, bắt đầu từ cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, trước khi có thể đưa ra quyết định đóng tàu vào cuối năm 2027. Theo kịch bản lạc quan, chiếc F110 IAMD đầu tiên có thể được đưa vào biên chế năm 2032 hoặc 2033. Tuy nhiên, hợp đồng hiện vẫn chưa được ký kết và tiến độ thực tế vẫn chưa được xác định.

Nếu được triển khai, hai khinh hạm mới sẽ nâng tổng số tàu lớp Bonifaz từ 5 lên 7 chiếc, đồng thời tăng tổng số ống phóng Mk 41 của lớp này từ 80 lên 208. Qua đó, Tây Ban Nha sẽ tăng cường đáng kể năng lực phòng không hạm đội, dù hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào cơ số tên lửa, khả năng giao chiến đồng thời và năng lực bổ sung đạn sau các hoạt động tác chiến kéo dài.

* Qatar khôi phục kế hoạch mua xe chiến đấu bộ binh VBCI 8x8 của Pháp

Army Recognition dẫn thông tin từ báo La Tribune cho biết, Qatar đã lựa chọn KNDS France và John Cockerill Defense tham gia chương trình hiện đại hóa lục quân nước này thông qua một ý định thư được ký trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Doha của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Chương trình dự kiến cung cấp hàng trăm xe chiến đấu bộ binh VBCI Mk2, sử dụng khung gầm của Pháp và tháp pháo do Bỉ phát triển.

Kế hoạch có thể bao gồm 489 xe, chia thành hai đợt lần lượt là 389 và 100 chiếc. Tuy nhiên, số lượng này chưa được xác nhận chính thức. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về cấu hình, phương án sản xuất, lịch bàn giao và các điều khoản tài chính.

Dự án mua xe chiến đấu bộ binh VBCI của Qatar được khởi động từ năm 2017, khi nước này ký biên bản ghi nhớ về việc mua 490 chiếc với giá trị ước tính khoảng 1,5 tỷ Euro. Tuy nhiên, sau nhiều năm đàm phán mà không đạt được thỏa thuận mua bán chính thức, Qatar bắt đầu xem xét các mẫu xe khác, trong đó có Boxer của Đức và SuperAV của Italy.

KNDS France và John Cockerill Defense đã được Qatar lựa chọn tham gia chương trình hiện đại hóa lục quân nước này. Ảnh: KNDS France

VBCI Mk2 có khối lượng chiến đấu khoảng 32 tấn, dài 8,15m, chở tối đa 8 binh sĩ cùng 3 thành viên kíp xe. Hệ thống truyền động 8x8 giúp phương tiện duy trì khả năng cơ động trên đường bộ và địa hình phức tạp. Thân xe bằng hợp kim nhôm có thể tích hợp các mô-đun giáp bảo vệ trước nhiều mối đe dọa.

Cấu hình dành cho Qatar được dự đoán sẽ kết hợp khung gầm do KNDS France sản xuất với tháp pháo thuộc dòng Cockerill 3000 của John Cockerill Defense. Tùy biến thể, tháp pháo có thể tích hợp pháo tự động cỡ 30-50mm, hệ thống điều khiển hỏa lực ổn định, thiết bị quan sát quang điện tử ngày đêm và tên lửa chống tăng có điều khiển. Tuy nhiên, mẫu tháp pháo và vũ khí cụ thể dành cho Qatar hiện chưa được công bố.

Nếu được triển khai, chương trình sẽ giúp Qatar thay thế một phần đội xe bọc thép đã cũ, đồng thời tăng cường khả năng vận chuyển bộ binh và yểm trợ hỏa lực.