Quân sự thế giới hôm nay, 3-11: EU tăng tốc phát triển công nghệ không người lái quân sự với hai trung tâm thử nghiệm mới
Quân sự thế giới hôm nay (3-11) có những nội dung sau: EU lập trung tâm thử nghiệm thiết bị không người lái tại Latvia và Hà Lan; Nga ứng dụng AI điều phối mạng lưới phòng thủ đối phó với UAV; Israel xây dựng trung tâm mô phỏng huấn luyện pháo binh hiện đại; Saab giới thiệu xuồng chiến đấu CB90 CX.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-3-11-eu-tang-toc-phat-trien-cong-nghe-khong-nguoi-lai-quan-su-voi-hai-trung-tam-thu-nghiem-moi-64807