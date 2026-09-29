Quân sự thế giới hôm nay (29-9): Nhật Bản và Anh hợp tác sản xuất tên lửa đánh chặn UAV

* Nhật Bản muốn sản xuất tên lửa đánh chặn UAV của Anh

Công ty Cambridge Aerospace của Anh đang lên kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản để sản xuất tên lửa đánh chặn máy bay không người lái (UAV) Skyhammer tại Nhật Bản, nhằm giúp Tokyo tăng dự trữ đạn dược, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và củng cố năng lực phòng không trước nguy cơ các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn.

Tên lửa đánh chặn UAV Skyhammer được trưng bày tại Triển lãm DVD 2026. Ảnh: Army Recognition

Theo Nikkei, Cambridge Aerospace dự định xây dựng dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng linh kiện tại Nhật Bản trước khi chính thức đề xuất cung cấp Skyhammer cho Bộ Quốc phòng nước này.

Thay vì chỉ xuất khẩu tên lửa sản xuất tại Anh, Cambridge Aerospace hướng tới mô hình sản xuất tại chỗ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia chế tạo và cung ứng linh kiện.

Skyhammer là tên lửa đánh chặn UAV có mức độ hoàn thiện cao nhất của Cambridge Aerospace, được thiết kế chủ yếu để đối phó với các UAV tấn công một chiều như Shahed. Tên lửa sử dụng động cơ phản lực turbojet chạy bằng dầu hỏa, đạt tốc độ tối đa 700km/giờ, tầm bắn hơn 30km và trần bay trên 4km. Với trọng lượng khoảng 17kg, Skyhammer mang đầu đạn nặng 2kg, được trang bị đầu dò radar chủ động hai băng tần, hỗ trợ bám bắt mục tiêu trong giai đoạn cuối. Đáng chú ý, hệ thống có thời gian nạp đạn dưới một phút, cho phép duy trì khả năng đánh chặn trước các đợt UAV tấn công liên tiếp.

Nếu được Nhật Bản lựa chọn, Skyhammer có thể bổ sung lớp phòng không bảo vệ các căn cứ không quân, kho đạn, trung tâm chỉ huy và cảng biển, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng các tên lửa phòng không đắt tiền để tiêu diệt UAV giá rẻ.

* Indonesia nhận thêm 18 tiêm kích Rafale từ năm 2027

Không quân Indonesia dự kiến tiếp nhận lô 18 tiêm kích đa năng Rafale tiếp theo của Pháp từ năm 2027, với các đợt bàn giao kéo dài đến năm 2029, nhằm đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân.

Tiêm kích Dassault Rafale của Không quân Indonesia. Ảnh: Không quân Pháp

Theo Phó tham mưu trưởng Không quân Indonesia Tedi Rizalihadi, số máy bay này sẽ được bàn giao theo từng giai đoạn. Ông cho biết Không quân Indonesia đã hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác, vận hành và bảo dưỡng Rafale.

Lô máy bay sắp được bàn giao nằm trong hợp đồng mua sắm 42 tiêm kích Rafale F4 do Indonesia ký với tập đoàn Dassault Aviation của Pháp. Hợp đồng bao gồm 26 chiếc một chỗ ngồi và 16 chiếc hai chỗ ngồi, được chia thành ba đợt ký kết. Đợt đầu tiên gồm 6 máy bay có hiệu lực từ tháng 9-2022, tiếp theo là 18 chiếc vào tháng 8-2023 và 18 chiếc còn lại vào tháng 1-2024.

Indonesia đã tiếp nhận 6 chiếc Rafale đầu tiên trong năm 2026, gồm 3 chiếc được bàn giao vào đầu năm và 3 chiếc tiếp theo vào tháng 5. Để bảo đảm khả năng khai thác hiệu quả dòng tiêm kích mới, Không quân Indonesia đã cử 4 phi công chiến đấu và 12 nhân viên kỹ thuật sang Pháp tham gia các chương trình huấn luyện chuyên sâu.

Rafale F4 là tiêm kích đa năng hai động cơ, thiết kế cánh tam giác kết hợp cánh mũi, được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) RBE2 AA của Thales và hệ thống tìm kiếm, theo dõi mục tiêu hồng ngoại OSF. Máy bay có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ giành ưu thế trên không, đánh chặn đến tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Bên cạnh hợp đồng 42 chiếc đã ký, Indonesia đang cân nhắc mua thêm 12-24 tiêm kích Rafale. Nếu được triển khai, thương vụ bổ sung này sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đội tiêm kích Rafale, góp phần tăng cường năng lực phòng thủ và khả năng triển khai sức mạnh trên không của Indonesia.

* Hải quân Mỹ phát triển đầu đạn hạt nhân mới cho tàu ngầm Columbia

Hải quân Mỹ đã đưa chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân W93 và hệ thống mang đầu đạn Mk7 sang giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo (EMD), sau khi vượt qua cột mốc B. Đây là bước tiến quan trọng nhằm hiện đại hóa năng lực răn đe hạt nhân trên biển, phục vụ các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia trong tương lai.

Tên lửa đạn đạo Trident II D5 phiên bản không mang đầu đạn được phóng từ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Hải quân Mỹ ngoài khơi bang Florida, trong cuộc thử nghiệm định kỳ tháng 9-2025. Ảnh: Hải quân Mỹ

W93/Mk7 là chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân và hệ thống mang đầu đạn mới đầu tiên của Mỹ được khởi động trong gần 40 năm qua. Việc vượt qua cột mốc B cho phép chương trình chuyển từ giai đoạn thiết kế sơ bộ sang hoàn thiện thiết kế, thử nghiệm và chuẩn bị sản xuất, nhưng chưa đồng nghĩa với việc được phép sản xuất hàng loạt hay đưa vào biên chế.

Trong chương trình này, W93 là đầu đạn hạt nhân do Bộ Năng lượng Mỹ và Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) phát triển, còn Mk7 là hệ thống mang và bảo vệ đầu đạn khi tên lửa xuyên qua khí quyển để tiếp cận mục tiêu. Hai thành phần được thiết kế tương thích với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 và phiên bản nâng cấp D5LE2 trong tương lai.

Giai đoạn phát triển mới sẽ tập trung vào hoàn thiện thiết kế, thử nghiệm thủy động lực học, thử nghiệm trên mặt đất, thử nghiệm bay và đánh giá khả năng chịu nhiệt của hệ thống Mk7. Các thử nghiệm nhằm bảo đảm đầu đạn có thể hoạt động an toàn, ổn định trong điều kiện khắc nghiệt của hành trình tên lửa đạn đạo.

W93 được phát triển nhằm bổ sung cho kho vũ khí hạt nhân hiện có của Mỹ, chủ yếu gồm các đầu đạn W76 và W88 trang bị trên tên lửa Trident, chứ không thay thế ngay những loại đang hoạt động. Tên lửa Trident II D5 dự kiến tiếp tục phục vụ đến những năm 2040, trước khi D5LE2 đảm nhiệm.

Chương trình góp phần bảo đảm quá trình chuyển đổi từ tàu ngầm lớp Ohio sang lớp Columbia không làm gián đoạn năng lực răn đe hạt nhân trên biển. Theo kế hoạch trước đây của NNSA, W93 có thể bắt đầu được sản xuất vào giữa những năm 2030, tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm và năng lực công nghiệp.