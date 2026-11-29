* Argentina chọn pháo tự hành ATMOS của Israel

Theo The Defence Blog, Bộ Quốc phòng Argentina thông báo Lục quân nước này đã lựa chọn hệ thống pháo tự hành ATMOS do tập đoàn Elbit Systems của Israel chế tạo.

Quyết định được đưa ra sau quá trình bắn thử nghiệm và đánh giá trực tiếp giữa các ứng viên, trong đó ATMOS vượt qua đối thủ chính là pháo tự hành CAESAR của Pháp nhờ ưu thế trong bài toán đánh giá chi phí.

Bộ Quốc phòng Argentina hiện chưa công bố số lượng đặt mua cụ thể, giá trị hợp đồng cũng như lộ trình bàn giao, song kế hoạch trước đây của Lục quân nước này từng tiết lộ dự định trang bị 36 hệ thống ATMOS. Những hệ thống đầu tiên dự kiến được biên chế cho Trung đoàn Pháo binh số 10 đóng quân tại Junín nhằm thay thế các khẩu lựu pháo kéo CITER cỡ nòng 155mm sản xuất nội địa đã phục vụ từ cuối thập niên 1970.

Hệ thống pháo tự hành ATMOS. Ảnh: Elbit Systems

Hệ thống ATMOS tích hợp pháo 155mm L/52 và đặt trên khung gầm xe tải cấu hình 6x6 hoặc 8x8 bánh lốp. Khi hành quân, xe có tốc độ tối đa 80km/giờ, tầm hoạt động 1.000km. Với khối lượng 22 tấn, hệ thống pháo này có thể được vận chuyển bằng máy bay C-130.

Được vận hành bởi kíp chiến đấu 6 binh sĩ, trong đó có 2 người nạp đạn, hệ thống ATMOS bắn được tất cả các loại đạn 155mm theo tiêu chuẩn NATO với tốc độ bắn duy trì 4-9 phát/phút, tầm bắn tối đa 30km với đạn L15 HE thông thường và lên đến 40km với đạn tăng tầm. Mỗi xe mang được 27 đầu đạn và liều phóng.

Đặc biệt, vũ khí này bắn cùng lúc nhiều loạt đạn vào một mục tiêu để tạo ra sức công phá lớn nhờ hệ thống hỗ trợ nạp đạn tiên tiến và cơ chế tự động điều chỉnh góc bắn từ cao xuống thấp để các loạt đạn rơi trúng mục tiêu gần như cùng một lúc.

Việc lựa chọn hệ thống ATMOS là bước đi tiếp theo trong chương trình hiện đại hóa trang bị gần đây của quân đội Argentina, nối tiếp thỏa thuận mua 24 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng từ Đan Mạch và việc ký thư chấp thuận mua 235 xe bọc thép Stryker của Mỹ. Trước đó, tập đoàn Elbit Systems cũng đã hợp tác với Lục quân Argentina trong dự án nâng cấp xe tăng hạng trung TAM 2C-A2.

* Anh thử nghiệm đạn ghém lõi vonfram đánh chặn UAV cỡ nhỏ

UK Defence Journal dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho hay, các cuộc thử nghiệm thực tế của Lục quân Anh đã xác nhận đạn ghém lõi vonfram đạt hiệu quả cao hơn so với loại đạn có lõi chì truyền thống khi đối phó với các mục tiêu UAV cỡ nhỏ. Thứ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard cho biết thêm rằng loại đạn ghém lõi đồng hiện chưa được đưa vào đánh giá trong đợt thử nghiệm này.

Binh sĩ Anh tham gia thử nghiệm đạn ghém lõi vonfram đánh chặn UAV cỡ nhỏ. Ảnh: Lục quân Anh

Theo đó, do vonfram có khối lượng riêng lớn hơn chì, các hạt đạn ghém lõi vonfram duy trì động năng, vận tốc và độ xuyên phá tốt hơn trên quỹ đạo bay, giúp tăng xác suất phá hủy cánh quạt, khung thân hoặc thiết bị quang học của UAV trong quá trình thử nghiệm.

Kết quả trên nhằm củng cố lớp phòng vệ động năng tầm gần cho phân đội bộ binh trước các mối đe dọa UAV bay thấp, đặc biệt trong tình huống các biện pháp tác chiến điện tử hoặc hỏa lực phòng không tuyến trên không thể ngăn chặn được mục tiêu.

Trước đó, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh Lord Coaker tiết lộ rằng Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng của London đã phân bổ hơn 750 triệu bảng Anh nhằm nâng cao năng lực phòng thủ chống UAV tầm ngắn cho các đơn vị của quân đội nước này ở trong nước cũng như các đơn vị triển khai ở nước ngoài.

* UAV đánh chặn chạy điện của Đức lập kỷ lục thế giới

The Drone Front đưa tin, UAV đánh chặn chạy điện Apex Recordhunter của hãng Quantum Systems (Đức) đã thiết lập kỷ lục tốc độ thế giới mới cho thiết bị bay chạy pin khi đạt vận tốc trung bình hai chiều 727km/giờ trên quãng đường 100m.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại một căn cứ quân sự ở Đức, có các chuyên gia độc lập tại hiện trường kiểm chứng bằng cách đối chiếu dữ liệu định vị vệ tinh GPS với nhật ký bay lưu trong hộp đen trên thiết bị, trước khi được công nhận bởi tổ chức Drone World Records.

UAV đánh chặn chạy điện Apex Recordhunter. Ảnh: Quantum Systems

Được phát triển bởi nhóm kỹ thuật N3XT của Quantum Systems với sự tham gia cung cấp linh kiện từ nhiều đối tác, Apex Recordhunter được chế tạo nhằm kiểm chứng giới hạn công nghệ cho các dòng UAV đánh chặn tốc độ cao. Trước đó, trong cuộc tập trận Forward Edge 26 của Quantum Systems hồi tháng 10 vừa qua, Apex Recordhunter từng đạt tốc độ 777km/giờ khi bay một chiều, thậm chí có thời điểm chạm ngưỡng 795km/giờ. Tuy nhiên, để được công nhận kỷ lục, UAV phải hoàn thành cả lượt bay đi và lượt quay trở lại. Vì vậy, tốc độ trung bình của cả hai chiều mới được sử dụng để xác định thành tích chính thức.

Apex Recordhunter là UAV cánh cố định, chạy hoàn toàn bằng pin. Trọng lượng được giữ ở mức cực nhẹ, chỉ khoảng 2kg, giúp tối ưu hóa tỷ lệ công suất trên trọng lượng - yếu tố then chốt quyết định tốc độ. Nguồn năng lượng đến từ pin V4Smart do công ty con của hãng xe Porsche cung cấp, nổi tiếng với khả năng xả dòng cao và mật độ năng lượng vượt trội, cho phép động cơ điện đạt công suất đỉnh lớn trong thời gian ngắn mà không bị quá nhiệt.

Trong khi nhiều UAV tốc độ cao sử dụng động cơ đốt trong hoặc hybrid, Apex Recordhunter chứng minh rằng UAV chạy điện thuần túy cũng có thể đạt hiệu suất vượt mong đợi nhờ tối ưu hóa pin và giảm thiểu trọng lượng. Điều này mang lại lợi thế về chi phí vận hành, độ ồn thấp hơn và khả năng triển khai nhanh.

Theo ông Florian Seibel, đồng sáng lập kiêm đồng giám đốc điều hành Quantum Systems, chương trình Apex Recordhunter không chỉ dừng ở việc lập kỷ lục tốc độ mà còn trực tiếp phục vụ quá trình phát triển các tổ hợp phòng thủ chống UAV tốc độ cao trước những mục tiêu bay nhanh như UAV sử dụng động cơ phản lực. Những lĩnh vực được hưởng lợi trực tiếp gồm công nghệ động cơ, quản lý năng lượng và tích hợp các hệ thống trên UAV.