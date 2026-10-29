Quân sự thế giới hôm nay (29-10): Quân đội Anh sẽ thay toàn bộ súng trường 'huyền thoại' SA80

* Quân đội Anh sẽ thay toàn bộ súng trường “huyền thoại” SA80

Army Recognition đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh đã chính thức khởi động chương trình trị giá khoảng 2 tỷ bảng Anh nhằm thay thế toàn bộ dòng súng trường SA80 của quân đội nước này (gọi tắt là Dự án Grayburn).

Cụ thể, từ tháng 7-2029 đến 3-2045, Bộ Quốc phòng Anh sẽ mua khoảng 150.000-180.000 khẩu súng trường, với các lô súng đầu tiên được bàn giao vào khoảng năm 2030. Đơn vị thắng thầu phải thiết lập dây chuyền sản xuất và bảo trì vũ khí lâu dài tại xứ sở sương mù.

Quân đội Anh đang thúc đẩy chương trình thay thế dòng súng trường SA80. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Đồng thời, London yêu cầu một số tính năng của súng trường mới như khả năng xuyên giáp vượt trội, tích hợp hệ thống quang học và nhìn đêm hiện đại, duy trì độ tin cậy trong các điều kiện khí hậu khác nhau, giảm thiểu dấu hiệu bắn (chớp lửa, khói, tiếng nổ, sóng xung kích…).

Vào những năm 1970, quân đội Anh nhận thấy sự cần thiết phải thay thế loại súng trường tự nạp L1A1 SLR sử dụng đạn 7,62x51mm NATO, vốn đã được biên chế hơn 30 năm. Từ đó, dự án phát triển SA80 được triển khai với hai biến thể chính là L85 (súng trường) và L86 (súng máy hạng nhẹ), chính thức được đưa vào biên chế năm 1985.

Điểm nổi bật nhất của SA80 là thiết kế bullpup, trong đó hộp tiếp đạn được đặt phía sau cò súng, giúp giảm chiều dài tổng thể mà vẫn giữ được nòng súng dài. Với chiều dài chỉ khoảng 785mm, SA80 ngắn hơn nhiều so với các súng trường truyền thống như M16 của Mỹ (1.000mm), giúp binh sĩ dễ dàng thao tác trong không gian hẹp như trong tác chiến đô thị. Trong hơn 4 thập kỷ phục vụ quân đội Anh, SA80 trải qua 3 phiên bản chính gồm L85A1, L85A2 và L85A3. Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Anh hiện sở hữu tổng cộng hơn 166.000 khẩu SA80, gồm các phiên bản L85A2 và L85A3.

Thực chất, Dự án Grayburn được đề xuất từ năm 2018, song giai đoạn ý tưởng cho vũ khí kéo dài khá lâu. Các chuyên gia quân sự cho rằng SA80 có thể vẫn sẽ được quân đội Anh sử dụng đến năm 2030 hoặc xa hơn. Lý do là bởi việc mua sắm hàng trăm nghìn khẩu súng mới đòi hỏi thời gian sản xuất và binh sĩ Anh cũng cần thời gian để làm quen với vũ khí mới.

* Nga tái khẳng định sức mạnh của Hạm đội Thái Bình Dương

The Defence Blog dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga vừa phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RSM-56 Bulava từ tàu ngầm dưới biển Okhotsk, qua đó tái khẳng định sức mạnh của lực lượng này.

Theo đó, tên lửa được phóng từ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân K-553 Generalissimo Suvorov hướng tới trường bắn Chizha ở vùng Arkhangelsk, như một phần của cuộc tập trận nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Nga nói chung. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ vị trí phóng chính xác của tàu ngầm, quỹ đạo bay của tên lửa hay tầm xa mục tiêu.

Hình ảnh tàu ngầm K-553 Generalissimo Suvorov phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RSM-56 Bulava vừa qua. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

K-553 Generalissimo Suvorov là tàu thứ sáu trong số các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thế hệ 4 của Nga và là tàu sản xuất hàng loạt thứ hai trong lớp Borei-A đã được cải tiến đáng kể về hệ thống thông tin liên lạc, giảm độ ồn cũng như tăng diện tích khoang sinh hoạt cho thủy thủ đoàn. Tàu được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga vào cuối tháng 12-2022.

Các tàu ngầm lớp này dài 170m, rộng 13,5m, có lượng giãn nước 24.000 tấn, tốc độ tối đa khi lặn đạt 56km/giờ, tầm hoạt động không giới hạn. Tàu có thể mang tới 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RSM-56 Bulava cùng nhiều loại tên lửa hành trình. Một quả RSM-56 Bulava mang được 10 đầu đạn hạt nhân và đạt tầm bắn tối đa khoảng 10.000km, cho phép mỗi tàu mang được tối đa 160 đầu đạn hạt nhân.

* Phần Lan mua súng chống tăng RGW110 của Đức

Overt Defense cho hay, Phần Lan sẽ mua súng chống tăng hạng nặng dùng một lần RGW110 từ công ty Dynamit Nobel Defence của Đức để thay thế dòng APILAS được sử dụng từ những năm 1980.

Mặc dù không tiết lộ số lượng cụ thể, nhưng giá trị hợp đồng ước tính khoảng 100 triệu USD. Phía nhà sản xuất dự kiến bàn giao sản phẩm từ năm sau.

Súng chống tăng RGW110 do Đức sản xuất. Ảnh: Overt Defense

RGW110 là dòng súng chống tăng hạng nặng được phát triển nhằm thay thế cho huyền thoại Panzerfaust 3 trong quân đội Đức nhằm đối phó với các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện tại và thế hệ mới. Vũ khí này cho phép người lính mang theo dễ dàng như một loại đạn dược thông thường mà không cần đội ngũ hỗ trợ phức tạp như các hệ thống tên lửa dẫn đường.

Về thông số kỹ thuật, RGW110 sử dụng đạn 110mm, nặng khoảng 10kg (nhẹ hơn Panzerfaust 3 khoảng 3kg) và tầm bắn hiệu quả 800m. Theo công bố từ Dynamit Nobel Defence, RGW110 sở hữu nhiều tính năng vượt trội như: Phiên bản cơ sở RGW110 HH-T sử dụng đầu đạn nổ lõm xuyên giáp liều đôi (HEAT/HESH-Tandem); khả năng bắn trong không gian kín (FFE); tương thích với kính ngắm thông thường hoặc các hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tái sử dụng hiện đại.