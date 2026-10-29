Quân sự thế giới hôm nay, 29-10: Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng, nỗ lực ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy
Quân sự thế giới hôm nay (29-10) có những nội dung sau: Mỹ cảnh báo tiến hành chiến dịch quân sự ở vùng Vịnh sau bầu cử; Quân đội Anh sẽ thay toàn bộ súng trường “huyền thoại” SA80; Nga tái khẳng định sức mạnh của Hạm đội Thái Bình Dương; Thế giới thời đàm: Nhịp cầu nhân đạo giữa khác biệt.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-29-10-cang-thang-my-iran-gia-tang-no-luc-ngoai-giao-tiep-tuc-duoc-thuc-day-64779