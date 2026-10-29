Quân sự thế giới hôm nay, 29-10: Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng, nỗ lực ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 29/10, Tổng thống Israel Isaac Herzog kêu gọi tiến hành điều tra đầy đủ các bằng chứng và cáo buộc liên quan đến khả năng can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại nước này, đồng thời nhấn mạnh những người chịu trách nhiệm phải bị bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.