Quân sự thế giới hôm nay, 28-9: Iran không nhượng bộ sau khi Mỹ bác bỏ đề xuất mở lại eo biển Hormuz

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 27/9 cáo buộc máy bay chiến đấu Saudi Arabia đã thực hiện 26 cuộc không kích tại 5 tỉnh của Yemen trong 24 giờ trước đó, trong khi lực lượng chính phủ Yemen cho biết đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi trong 3 ngày qua.