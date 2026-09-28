Quân sự thế giới hôm nay, 28-9: Iran không nhượng bộ sau khi Mỹ bác bỏ đề xuất mở lại eo biển Hormuz
Quân sự thế giới hôm nay (28-9) có những nội dung sau: Anh kết hợp UAV với pháo phản lực M270A2; Mỹ đưa tên lửa siêu vượt âm “giá rẻ” Blackbeard lên tiêm kích F/A-18; Tổng thống Mỹ bác đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran; Ba ưu tiên chiến lược của Thụy Sĩ.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-28-9-iran-khong-nhuong-bo-sau-khi-my-bac-bo-de-xuat-mo-lai-eo-bien-hormuz-64630