Quân sự thế giới hôm nay (28-9): Anh kết hợp UAV với pháo phản lực M270A2

* Anh kết hợp UAV với pháo phản lực M270A2

Forces News đưa tin, Lục quân Anh đang bổ sung một phương án tấn công tầm xa mới cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270A2 bằng cách sử dụng UAV tấn công - trinh sát một chiều Nyan.

Bộ Quốc phòng Anh đã ký hợp đồng mua UAV Nyan với Callen-Lenz, một công ty thuộc tập đoàn quốc phòng BAE Systems và tiến hành thử nghiệm tại Trung đoàn Pháo binh Hoàng gia số 26. Sau đó, UAV Nyan được đưa vào biên chế từ năm nay.

UAV Nyan và hệ thống pháo phản lực M270A2 được giới thiệu tại triển lãm DVD 2026. Ảnh: Army Recognition

Thực tế cho thấy, tên lửa và rocket mang lại tốc độ, độ chính xác và sức công phá lớn hơn so với UAV “cảm tử”, nhưng nguồn cung có thể bị hạn chế và tốn kém để bổ sung trong các hoạt động tác chiến kéo dài. Do đó, dòng UAV một chiều như Nyan vẫn bảo đảm vươn xa tới mục tiêu như hệ thống pháo phản lực phóng loạt; đồng thời có lợi thế về giá cả, số lượng và cho phép chỉ huy bảo toàn các loại đạn dược chiến lược cho những mục tiêu có giá trị cao. Nói cách khác, thay vì thay thế hệ thống pháo phản lực, Nyan mở rộng phạm vi mục tiêu mà lực lượng pháo binh có thể tấn công và có thể duy trì hỏa lực trong thời gian dài hơn mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào cơ số tên lửa, rocket mang theo.

Ngoài ra, UAV Nyan còn hỗ trợ rút ngắn chuỗi phản ứng từ lúc “phát hiện” đến lúc “tiêu diệt” mục tiêu. Cụ thể, nó sẽ bay trước để định vị, chỉ thị mục tiêu hoặc trực tiếp lao xuống phá hủy mục tiêu, mở đường cho loạt đạn tên lửa, rocket từ hệ thống M270A2 hủy diệt hoàn toàn trung tâm chỉ huy hay kho đạn sâu trong lãnh thổ đối phương.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, UAV Nyan có sải cánh khoảng 2,9m, trọng lượng cất cánh hơn 75kg, mang đầu đạn lên đến 20kg. Sử dụng động cơ turbine phản lực, máy bay có thể duy trì tốc độ bay từ 120-222km/giờ, tầm hoạt động hơn 250km.

Tại triển lãm công nghiệp quốc phòng và xe quân sự mặt đất hàng đầu của Anh (DVD 2026), sự xuất hiện của UAV Nyan bên cạnh hệ thống M270A2 làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của các phương tiện không người lái tấn công một chiều, chuyển mạnh từ việc hỗ trợ sang trở thành một phần của cấu trúc hỏa lực trong đội hình pháo binh trên chiến trường.

* Mỹ đưa tên lửa siêu vượt âm “giá rẻ” Blackbeard lên tiêm kích F/A-18

Theo USNI News, Hải quân Mỹ vừa thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm Blackbeard trên tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet.

Trong một thông báo đăng tải những hình ảnh và video rõ nét nhất từ trước đến nay về tên lửa Blackbeard trên tiêm kích F/A-18, Bộ tư lệnh Không quân Hải quân Mỹ (NAVAIR) nêu rõ, sự kết hợp này có thể tạo ra một loại hình tấn công mới từ tàu sân bay. Tiêm kích F/A-18 hiện đã có thể thực hiện không chiến, tấn công thông thường, tác chiến chống tàu mặt nước, hỗ trợ tiếp nhiên liệu, nhưng việc bổ sung vũ khí siêu vượt âm sẽ mở rộng vai trò của nó sang các cuộc tấn công tốc độ cao, tầm xa chống lại các mục tiêu khó tiếp cận.

Tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet của Hải quân Mỹ mang tên lửa siêu vượt âm Blackbeard trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: NAVAIR

Tính linh hoạt đó trở nên cực kỳ quan trọng ở những khu vực mà khoảng cách giữa các căn cứ, đảo, đội hình hải quân và các mục tiêu tiềm năng lớn hơn nhiều so với hầu hết các chiến trường khác. Không quân trên tàu sân bay Mỹ phải hoạt động tại các vùng biển rộng lớn trong khi vẫn phải đề phòng tên lửa chống hạm tầm xa, hệ thống phòng không tích hợp và máy bay chiến đấu đối phương. Do đó, tiêm kích F/A-18 mang theo tên lửa Blackbeard cho phép nhóm tác chiến tàu sân bay tạo ra hiệu quả chiến đấu rõ rệt mà không cần di chuyển đến quá gần các khu vực trong phạm vi phòng thủ của đối phương.

Đáng chú ý, tên lửa Blackbeard do công ty khởi nghiệp Castelion (Mỹ) phát triển đánh dấu một tư duy hoàn toàn mới là đưa công nghệ siêu vượt âm phức tạp về quy mô sản xuất hàng loạt với chi phí tối thiểu. Theo đó, tên lửa có kích thước vô cùng nhỏ gọn với chiều dài chưa tới 3,6m và đường kính khoảng 17,7cm, tương đương với một quả tên lửa không đối không tầm xa AMRAAM truyền thống; trang bị động cơ nhiên liệu rắn đa tầng cải tiến, cho phép đạt vận tốc cực đại vượt mốc Mach 5 và tầm bắn hiệu quả đạt 800km. Đặc biệt, giá mỗi quả tên lửa chỉ khoảng 384.000 USD, tức rẻ hơn hàng chục lần so với các dòng tên lửa siêu vượt âm tiêu chuẩn. Chính ưu điểm giá rẻ này được cho là sẽ giúp quân đội Mỹ giải bài toán “số lượng đè chất lượng” trên chiến trường hiện đại.

* Đức ra mắt UAV đánh chặn Neptor tốc độ cao

Army Recognition cho hay, công ty THYRA của Đức đã phát triển UAV Neptor có thể tấn công các UAV đối phương ở tốc độ rất cao, nhằm giảm sự phụ thuộc của quân đội Đức và đồng minh vào các tên lửa đất đối không đắt tiền đối với các mục tiêu chi phí thấp.

UAV Neptor được trưng bày tại một triển lãm. Ảnh: Recognition Group

Theo tuyên bố của nhà sản xuất, UAV Neptor kết hợp khả năng thu nhận mục tiêu bằng ảnh nhiệt, đánh chặn tự động và các tùy chọn phóng di động hoặc điều khiển từ xa, cho phép bảo vệ các đơn vị trên đường hành quân, vị trí tiền tuyến và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các mối đe dọa trên không tầm ngắn.

Việc nhấn mạnh vào tính tự chủ, tính cơ động và khả năng đánh chặn với chi phí thấp phản ánh yêu cầu rộng hơn của quân đội Đức về một vũ khí giá rẻ để đối phó với các cuộc tấn công bầy đàn bằng UAV.

Về thông số kỹ-chiến thuật, UAV Neptor có trọng lượng cất cánh 3,2kg, tải trọng 0,5kg và tầm hoạt động 24km, tốc độ tối đa 350km/giờ. Máy bay có phiên bản vác vai hoặc bệ phóng cố định từ xa.