* Lục quân Phần Lan nâng cấp đội hình xe chiến đấu bộ binh

Theo Army Recognition, Bộ Quốc phòng Phần Lan đã phê duyệt đơn đặt hàng 160 xe chiến đấu bộ binh CV90 MkIV do tập đoàn BAE Systems Hägglunds của Thụy Điển sản xuất.

Hợp đồng cơ bản có trị giá 1,955 tỷ euro (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), đi kèm tùy chọn mua bổ sung 100 xe, nhằm từng bước thay thế đội hình xe chiến đấu bộ binh BMP-2 đã đến niên hạn loại biên của Lục quân Phần Lan.

Xe CV90 MkIV được trưng bày tại một triển lãm. Ảnh: Army Recognition

Thỏa thuận trên được triển khai trong khuôn khổ chương trình mua sắm chung giữa Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Litva và Hà Lan, trong đó Thụy Điển giữ vai trò nước dẫn đầu và nhận nguồn đồng tài trợ từ cơ chế Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE), vốn được Liên minh châu Âu (EU) thông qua giữa năm 2025 với mục đích cung cấp các khoản vay dài hạn, ưu đãi cho các nước thành viên tăng cường năng lực quốc phòng.

Về thông số kỹ thuật, số xe CV90 MkIV trong hợp đồng của Phần Lan có cấu hình CV9035, với pháo tự động Bushmaster III 35mm, kết hợp hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, cấu trúc điện tử số hóa và được tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động Iron Fist nhằm tăng cường khả năng sống sót trước tên lửa chống tăng và đạn tuần kích.

CV90 MkIV sử dụng động cơ công suất 1.000 mã lực, kết hợp hộp số hạng nặng X300, duy trì khả năng cơ động cao dù khối lượng toàn tải lên tới gần 37 tấn. Xe có kíp lái 3 người, chở tối đa 8 binh sĩ, với ghế chống mìn và cửa đổ quân phía sau tối ưu cho tác chiến cường độ cao.

* Không quân Mỹ mua thêm “thùng xăng bay” KC-46A

Military Leak đưa tin, Không quân Mỹ vừa trao hợp đồng bổ sung thuộc lô sản xuất thứ 13 cho Tập đoàn Boeing để chế tạo thêm 15 máy bay tiếp nhiên liệu đa nhiệm KC-46A Pegasus.

Hợp đồng trên có tổng trị giá khoảng 2,819 tỷ USD, được giải ngân từ nguồn ngân sách mua sắm máy bay năm tài khóa 2027, với quá trình chế tạo dự kiến hoàn tất vào ngày 30-6-2030.

Đơn hàng mới đưa tổng số máy bay KC-46A đang hoạt động hoặc đã ký hợp đồng trên toàn cầu lên 203 chiếc. Tính đến nay, Boeing đã bàn giao 116 chiếc cho Không quân Mỹ, 6 chiếc cho Nhật Bản và 2 chiếc cho Israel.

Một máy bay KC-46A của Không quân Mỹ đang tiếp nhiên liệu cho một tiêm kích F-16. Ảnh: Defense News

Theo thống kê, đội KC-46A của Không quân Mỹ hiện tích lũy hơn 180.000 giờ bay kể từ khi chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế vào năm 2019. Đồng thời, đến nay, Không quân Mỹ đã sử dụng KC-46 để tiếp nhiên liệu trên không cho tất cả các loại máy bay trong biên chế.

Được coi là tương lai của tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ và là “thùng xăng bay” độc đáo hàng đầu thế giới khi trang bị cả ống tiếp nhiên liệu cứng lẫn mềm, KC-46A có sức chở 96 tấn nhiên liệu và khả năng tiếp nhiên liệu cho tất cả các máy bay cánh cố định (có thể tiếp một lúc 2 máy bay) với tốc độ chuyển lên tới hơn 4.500 lít/phút. Tốc độ bay và tầm hoạt động của máy bay lần lượt là 920km/giờ và 12.000km. Ngoài ra, máy bay còn có thể vận chuyển hành khách, binh sĩ, hàng hóa... tùy theo nhiệm vụ.

KC-46A, được phát triển trên khung thân máy bay thương mại chở khách hai động cơ Boeing 767, là một trong những ưu tiên mua sắm hàng đầu của Không quân Mỹ. Lực lượng này có kế hoạch mua 179 máy bay để thay thế phi đội KC-135 đang có trong biên chế từ năm 1957.

* Hải quân Hoàng gia Anh sẽ được biên chế UUV hiện đại

Interesting Engineering dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh thông báo đã trao hợp đồng trị giá 142 triệu bảng Anh (khoảng 186 triệu USD) cho công ty đóng tàu quân sự Huntington Ingalls Industries (HII) của Mỹ để cung cấp các phương tiện không người lái dưới nước (UUV) cỡ trung REMUS 620 cho Hải quân Hoàng gia Anh.

Số lượng UUV REMUS 620 cụ thể không được tiết lộ, song HII cho biết đây là hợp đồng sản xuất hệ thống không người lái lớn nhất trong lịch sử của hãng này cho một đối tác nước ngoài.

UUV REMUS 620 trong một lần thử nghiệm trên biển. Ảnh: HII

Theo nhà sản xuất, REMUS 620 có đường kính 0,32m. Nó có thể được triển khai từ tàu ngầm, thuyền nhỏ có người lái hoặc không người lái, tàu đổ bộ, tàu chiến mặt nước và trực thăng. UUV này cũng có thể được sử dụng làm nền tảng để phóng và vận hành các phương tiện không người lái khác từ dưới biển. REMUS 620 có thể lặn sâu từ 600m đến 1.500m, vận tốc tối đa đạt trên 8km/giờ, thời lượng pin lên tới 110 giờ và tầm hoạt động hơn 500km. UUV này có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như tác chiến điện tử, khảo sát thủy văn, thu thập thông tin tình báo và chống mìn.

Được thiết kế để hỗ trợ hoạt động của lực lượng tác chiến đặc biệt và hải quân, REMUS 620 có cấu trúc mô-đun, tạo điều kiện để tích hợp tải trọng liền mạch và bộ giải pháp tự chủ tiên tiến dành cho nền tảng robot thông minh. REMUS 620 được tích hợp các thiết bị điện tử hiện đại, hệ thống định vị GPS, hệ thống liên lạc, sonar quét sườn, sonar đa tia, cũng như phần mềm quản lý nhiệm vụ Odyssey. Các dữ liệu sử dụng cho nhiệm vụ có thể tải xuống thông qua ổ cứng di động hoặc kết nối vệ tinh.

Sau khi được biên chế chính thức, REMUS 620 dự kiến sẽ phối hợp triển khai từ các tàu hỗ trợ xa bờ đóng vai trò tàu mẹ, trong khuôn khổ mô hình hạm đội kết hợp giữa phương tiện có người lái và không người lái của Hải quân Hoàng gia Anh.