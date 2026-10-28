Quân sự thế giới hôm nay (28-10): F-16 của Mỹ sẽ được trang bị tên lửa siêu vượt âm?

* F-16 của Mỹ sẽ được trang bị tên lửa siêu vượt âm

Mới đây, công ty Castelion thông báo đã nhận được sửa đổi hợp đồng từ Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL), cho phép bắt đầu tích hợp tên lửa siêu vượt âm Blackbeard lên tiêm kích F-16. Đây là bước tiến mới trong nỗ lực phát triển và đưa loại vũ khí này vào trang bị cho quân đội Mỹ.

Máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon của Không quân Mỹ cất cánh từ một căn cứ thuộc khu vực Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 18-9. Ảnh: Defence Blog

Castelion chưa công bố giá trị phần hợp đồng bổ sung, tiến độ tích hợp tên lửa lên F-16 hay thời điểm dự kiến tiến hành phóng thử từ máy bay. Không quân Mỹ hiện cũng chưa đưa ra thông tin về thỏa thuận này.

Tên lửa Blackbeard được thiết kế có tốc độ vượt Mach 5 (khoảng 6.180 km/giờ) và có khả năng cơ động, khiến đối phương khó đánh chặn hơn so với tên lửa đạn đạo có quỹ đạo dễ dự đoán. Mẫu tên lửa này được cho là có kích thước vô cùng nhỏ gọn với chiều dài chưa tới 3,6m và đường kính khoảng 17,7cm, tương đương với một quả tên lửa không đối không tầm xa AMRAAM truyền thống. Castelion đặt mục tiêu giảm chi phí sản xuất để có thể chế tạo loại tên lửa này với số lượng lớn.

Thành lập năm 2022, Castelion có trụ sở tại Torrance, bang California. Công ty đang xây dựng tổ hợp nhà máy tại Rio Rancho, bang New Mexico với mục tiêu sản xuất 500 tên lửa mỗi năm.

Hải quân Mỹ đang đẩy mạnh phát triển tên lửa Blackbeard. Tháng 4-2026, lực lượng này ký hợp đồng trị giá 105 triệu USD để tích hợp tên lửa lên tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet và tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đến tháng 6, Hải quân Mỹ đặt mua 50 tên lửa phục vụ giai đoạn triển khai tác chiến ban đầu. Tháng 8, lực lượng này tiếp tục trao hợp đồng trị giá gần 90 triệu USD nhằm đưa Blackbeard tiến tới chương trình trang bị chính thức. Sang tháng 9, Hải quân Mỹ đặt đơn hàng sản xuất đầu tiên, trị giá lên tới 200 triệu USD với số lượng 444 tên lửa.

Việc tích hợp Blackbeard lên F-16 sẽ mở rộng các nền tảng có thể triển khai loại tên lửa này. F-16 hiện là dòng tiêm kích có số lượng lớn nhất trong Không quân Mỹ và được sử dụng tại hơn 20 quốc gia khác.

* Anh muốn đưa khinh hạm Type 31 vào chương trình tàu chiến Mỹ

Tập đoàn quốc phòng Babcock của Anh đang cân nhắc đề xuất thiết kế khinh hạm Arrowhead 140, nền tảng của tàu Type 31 thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, cho chương trình tàu chiến mặt nước mới của Hải quân Mỹ.

Động thái này diễn ra sau khi Washington điều chỉnh chính sách, cho phép xem xét sử dụng thiết kế tàu chiến nước ngoài trong những điều kiện nhất định.

Nhà máy đóng tàu Anh Babcock cân nhắc hợp tác với HII để đề xuất thiết kế khinh hạm Arrowhead 140 cho Hải quân Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Theo The Telegraph, Babcock đã tiến hành các cuộc trao đổi ban đầu với quan chức Lầu Năm Góc và đang xem xét khả năng hợp tác với tập đoàn đóng tàu Mỹ Huntington Ingalls Industries (HII) để sản xuất khinh hạm tại Mỹ.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh chương trình khinh hạm lớp Constellation của Hải quân Mỹ bị cắt giảm, chỉ còn hai tàu vào tháng 12-2025. Nếu tham gia chương trình mới, thiết kế Arrowhead 140 của Anh sẽ cạnh tranh với các phương án khinh hạm đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo chính sách mới của Mỹ, các nhà cung cấp nước ngoài được phép đóng hai tàu đầu tiên tại nước ngoài nếu thành lập xưởng đóng tàu mới ở Mỹ hoặc nắm quyền sở hữu đa số tại một cơ sở đóng tàu hiện có. Những tàu tiếp theo phải được đóng tại Mỹ, sử dụng lao động Mỹ, công nghệ sản xuất được cấp phép và chuỗi cung ứng trong nước. Do Babcock chưa sở hữu cơ sở đóng tàu tại Mỹ, doanh nghiệp cần tìm kiếm đối tác hoặc phương án đầu tư phù hợp để đáp ứng các điều kiện trên.

Thiết kế của Arrowhead 140 được phát triển dựa trên lớp tàu Iver Huitfeldt của Đan Mạch và được lựa chọn cho chương trình Type 31 của Hải quân Hoàng gia Anh vào năm 2019. Tàu có chiều dài 138,7m, chiều rộng 19,8m, lượng giãn nước 5.700 tấn và tốc độ tối đa hơn 48,2km/giờ. Với thiết kế đa năng, tàu có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ tuần tra, hộ tống đoàn tàu và phòng không.

Babcock và HII đã có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó Babcock sản xuất các cụm kết cấu phục vụ chương trình tàu ngầm. Tuy nhiên, việc thiết kế Type 31 có được lựa chọn cho Hải quân Mỹ hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng đáp ứng yêu cầu tác chiến, chi phí nâng cấp và tiến độ sản xuất. Theo kế hoạch, Mỹ phải hoàn thiện phương án mua sắm tàu chiến mặt nước trước ngày 12-11-2026.

* Hà Lan tăng cường sức mạnh thiết giáp với xe chiến đấu CV90

Bộ Quốc phòng Hà Lan vừa thông báo kế hoạch mua thêm xe chiến đấu bộ binh CV90 cùng các phương tiện công binh, xe tăng bắc cầu, phương tiện hỗ trợ và cứu kéo thiết giáp, nhằm nâng cao năng lực tác chiến cơ giới trong điều kiện xung đột cường độ cao.

Hà Lan mở rộng đội xe chiến đấu bộ binh CV90, tăng cường năng lực tác chiến cơ giới. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan

Số xe CV90 mới dự kiến được trang bị cho tiểu đoàn bộ binh thiết giáp thành lập tại doanh trại Nassau-Dietz ở Budel. Bộ Quốc phòng Hà Lan chưa công bố biến thể và cấu hình cụ thể của các xe này.

Việc bổ sung CV90 đánh dấu bước tăng cường năng lực tác chiến cơ giới hạng nặng của Hà Lan, sau nhiều năm ưu tiên các phương tiện bánh lốp có tính cơ động cao như Boxer và Bushmaster.

Cùng với việc mua sắm xe chiến đấu bộ binh CV90, Hà Lan cũng đầu tư vào xe tăng bắc cầu, phương tiện hỗ trợ thiết giáp, xe cứu kéo hạng nặng Wisent 2 và hệ thống công binh phá vật cản thay thế dòng Kodiak nhằm bảo đảm lực lượng cơ giới có thể vượt qua bãi mìn, chướng ngại vật và các tuyến phòng thủ kiên cố trong điều kiện chiến đấu cường độ cao. Qua đó, Hà Lan hướng tới nâng cao khả năng phối hợp giữa xe chiến đấu bộ binh, lực lượng công binh và các phương tiện hỗ trợ, bảo đảm đội hình tác chiến có thể tiếp tục cơ động trong điều kiện chiến trường phức tạp.

Theo nhà sản xuất BAE Systems, dòng CV90 đã được 10 quốc gia châu Âu lựa chọn, trong đó có 8 thành viên NATO, với khoảng 1.900 xe được đặt mua thuộc 17 biến thể. Hà Lan đang hiện đại hóa đội xe CV90 hiện có, dự kiến duy trì hoạt động đến năm 2039.

Chương trình mới phản ánh nỗ lực của Hà Lan trong việc củng cố năng lực tác chiến cơ giới hạng nặng, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng NATO.