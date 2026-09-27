Quân sự thế giới hôm nay (27-9): Italy chi gần 5,9 tỷ USD cho xe tăng mới

* ADEX 2026 quy tụ hơn 270 doanh nghiệp quốc phòng

Triển lãm Quốc phòng ADEX 2026 sẽ diễn ra tại Baku, Azerbaijan, từ ngày 30-9 đến 2-10. Hơn 270 doanh nghiệp đến từ 29 quốc gia sẽ tham dự và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, vũ khí, thiết bị quân sự và công nghệ quốc phòng mới tại triển lãm.

Triển lãm Quốc phòng ADEX 2026 quy tụ các doanh nghiệp quốc phòng quốc tế và ngành công nghiệp quốc phòng Azerbaijan. Ảnh: Ban tổ chức ADEX)

Đây là lần thứ sáu ADEX được tổ chức. ADEX 2026 ghi nhận số lượng doanh nghiệp tham dự cao nhất từ trước đến nay. Trung tâm Baku sẽ mở thêm khu trưng bày số 5 dành riêng cho triển lãm. Bên cạnh Azerbaijan, các nước có doanh nghiệp tham dự gồm Belarus, Bỉ, Brazil, Bulgaria, Trung Quốc, Czech, Pháp, Đức, Hungary, Italy, Pakistan, Ba Lan, Romania, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, UAE, Anh, Mỹ, Uzbekistan và nhiều nước khác.

Mỹ sẽ lần đầu góp mặt với các doanh nghiệp như Northrop Grumman, SIG SAUER, Lockheed Martin, Vantor và Ondas. Đức có Rheinmetall và Rohde & Schwarz, còn Anh có BAE Systems cùng một số doanh nghiệp khác. Trong số các nước tham dự, Thổ Nhĩ Kỳ có số doanh nghiệp góp mặt đông nhất.

Một điểm mới của ADEX 2026 là lần đầu khu trưng bày số 4 được dành cho ngành công nghiệp quốc phòng Azerbaijan. Tại đây, các cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng, công nghệ, vũ trụ và kỹ thuật của nước này sẽ cùng giới thiệu sản phẩm, giải pháp mới.

Các sản phẩm được trưng bày rất đa dạng, gồm tàu và hệ thống hải quân, máy bay, phương tiện chiến đấu bọc thép, vũ khí và đạn dược, hệ thống không người lái, thiết bị quang điện tử, hệ thống tác chiến điện tử và chỉ huy - điều khiển, thông tin liên lạc, cùng nhiều thiết bị phục vụ huấn luyện, hậu cần và y tế.

Song song với hoạt động trưng bày, ADEX 2026 tổ chức các phiên thảo luận và hội thảo về công nghệ quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, tác chiến điện tử, hệ thống thông tin liên lạc và hợp tác giữa hoạt động nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

* Italy chi gần 5,9 tỷ USD cho xe tăng chiến đấu chủ lực mới

Bộ Quốc phòng Italy đã mở gói mua sắm trị giá 5,86 tỷ USD để phát triển và mua xe tăng chiến đấu chủ lực mới cùng các loại phương tiện quân sự dựa trên thiết kế của xe tăng này.

Mô hình xe tăng chiến đấu chủ lực mới (NMBT). Ảnh: LRMV

Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về nhà cung cấp, số lượng xe sẽ mua hoặc thời gian bàn giao.

Chương trình có tên xe tăng chiến đấu chủ lực mới (NMBT), do Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) phát triển. Đây là liên doanh giữa Leonardo của Italy và Rheinmetall của Đức.

LRMV giới thiệu mẫu thử nghiệm NMBT tại Triển lãm Quốc phòng Eurosatory ở Paris hồi tháng 6. Thiết kế dựa trên xe tăng Panther KF51 của Rheinmetall, nhưng được phát triển thành mẫu xe riêng theo yêu cầu của Lục quân Italy. Mẫu thử nghiệm sử dụng thân xe Leopard 2A4 kết hợp tháp pháo mới, trong khi phiên bản sản xuất sẽ có khung gầm mới nhằm cải thiện khả năng cơ động và bảo vệ.

NMBT được trang bị pháo nòng trơn 120mm sử dụng hệ thống nạp đạn tự động và có khả năng chuyển sang pháo 130mm trong tương lai. Vũ khí phụ gồm súng máy 12,7mm và tháp pháo điều khiển từ xa trang bị pháo 30mm, có khả năng đối phó máy bay không người lái. Mẫu thử nghiệm còn được trang bị các ống phóng UAV cảm tử cỡ nhỏ.

Theo phân công, Rheinmetall phụ trách nền tảng xe, còn Leonardo đảm nhiệm hệ thống điện tử và vũ khí. NMBT dự kiến sẽ thay thế xe tăng C1 Ariete, dòng xe tăng được Italy đưa vào sử dụng từ giữa những năm 1990 và hiện đang được nâng cấp lên chuẩn C2.

* Hải quân Hy Lạp chọn radar Terma nâng cấp tàu hộ vệ MEKO

Hải quân Hy Lạp và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hy Lạp (HAI) đã lựa chọn radar giám sát SCANTER 6002 của Terma để phục vụ chương trình hiện đại hóa các tàu hộ vệ lớp MEKO.

Tàu hộ vệ lớp MEKO. Ảnh: Terma

Theo kế hoạch, HAI sẽ tích hợp SCANTER 6002 vào Centaur, hệ thống chống máy bay không người lái do nước này phát triển. Radar cũng sẽ kết nối với TACTICOS, hệ thống quản lý tác chiến của Thales, nhằm cung cấp thông tin phục vụ việc phát hiện, theo dõi và xử lý các mối đe dọa xung quanh tàu.

Terma cho biết các mục tiêu nhỏ, khó phát hiện trên không và trên mặt biển đang trở thành mối quan tâm ngày càng lớn trong môi trường tác chiến trên biển. Vì vậy, việc phát hiện mục tiêu không còn là yêu cầu duy nhất. Kíp chiến đấu cần được cung cấp thông tin chính xác, kịp thời trên các hệ thống đang sử dụng để đánh giá mối đe dọa, phối hợp ứng phó và duy trì khả năng quan sát tình hình xung quanh tàu.

SCANTER 6002 được thiết kế để phát hiện và theo dõi các mục tiêu nhỏ, khó nhận biết trên không và trên mặt biển, đồng thời giám sát hoạt động tàu thuyền và vùng trời thấp xung quanh tàu. Radar sử dụng các phương pháp xử lý tín hiệu, độ phân giải không gian cao và khả năng tự điều chỉnh để giảm ảnh hưởng của nhiễu do mặt biển và địa hình.

Hệ thống còn được trang bị bộ phân loại mục tiêu sử dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ kíp chiến đấu phân biệt máy bay không người lái với các mục tiêu khác.

Theo Terma, việc tích hợp radar SCANTER 6002 với Centaur sẽ tăng cường khả năng chống máy bay không người lái của Hải quân Hy Lạp, trong khi kết nối với TACTICOS góp phần nâng cao khả năng theo dõi tổng thể tình hình xung quanh tàu.