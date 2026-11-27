* Hy Lạp, Italy bắt tay sản xuất xe quân sự

Mới đây, công ty quốc phòng M Technologies của Hy Lạp và nhà sản xuất xe quân sự IDV của Italy, thuộc Tập đoàn Leonardo, đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất, lắp ráp và bảo dưỡng phương tiện quân sự tại Hy Lạp. Thỏa thuận nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước xe tải quân sự cấu hình 8x8, phục vụ chương trình hiện đại hóa lực lượng pháo phản lực của quân đội nước này.

Xe tải quân sự hạng nặng IDV 8x8 trong cấu hình xe vận chuyển xe tăng. Ảnh: IDV

Theo thông báo của METLEN, việc sản xuất sẽ được triển khai tại Trung tâm Công nghiệp Quốc phòng M Technologies ở thành phố Volos, miền Trung Hy Lạp. Thỏa thuận nằm trong khuôn khổ chương trình trang bị hệ thống pháo phản lực phóng loạt thế hệ mới cho quân đội Hy Lạp, đồng thời mở đầu cho kế hoạch hợp tác sản xuất xe quân sự giữa hai doanh nghiệp tại Hy Lạp và Cyprus.

IDV sẽ cung cấp xe tải quân sự thuộc dòng Standard Military Range (SMR), sử dụng hệ dẫn động 8x8, có tải trọng lớn và khả năng cơ động trên địa hình phức tạp. Dòng xe này được thiết kế để lắp đặt các trang thiết bị quân sự chuyên dụng, đáp ứng yêu cầu vận chuyển vũ khí hạng nặng và hỗ trợ hậu cần.

Thỏa thuận được cho là có liên quan đến kế hoạch mua hệ thống pháo phản lực PULS do Tập đoàn Elbit Systems của Israel phát triển. Tháng 4-2026, Hy Lạp và Israel ký hợp đồng trị giá khoảng 750 triệu USD, bao gồm bệ phóng, đạn dược và các hạng mục hỗ trợ. Theo thông tin được công bố, gói mua sắm PULS gồm 36 bệ phóng đặt trên xe tải quân sự Iveco của Italy, 36 xe vận chuyển đạn, 6 trung tâm điều khiển hỏa lực cấp khẩu đội và 2 trung tâm cấp tiểu đoàn.

Đối với M Technologies, thỏa thuận đánh dấu bước mở rộng sang lĩnh vực sản xuất xe quân sự, đồng thời tạo điều kiện tiếp nhận công nghệ và phát triển chuyên môn kỹ thuật trong nước. METLEN cho biết đây là bước đầu trong khuôn khổ hợp tác rộng hơn, hướng tới các dự án đồng sản xuất xe quân sự tại Hy Lạp và Cyprus.

* Thái Lan chi 1,77 tỷ USD mua tiêm kích Gripen?

Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) đang lên kế hoạch ký một hợp đồng duy nhất để mua thêm 8 tiêm kích đa năng Gripen E/F của Thụy Điển, qua đó đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa lực lượng và thay thế F-16 đã cũ. Đề xuất này nhằm sớm hoàn thiện phi đội Gripen thứ hai, đồng thời bảo đảm duy trì năng lực tác chiến trong quá trình F-16 dần được đưa ra khỏi biên chế.

Tiêm kích đa năng Gripen E của Saab (Thụy Điển) mang tên lửa không đối không trong một chuyến bay thử nghiệm. Ảnh: Saab

Theo The Nation, Tư lệnh RTAF Sakesan Kantha đã báo cáo Thủ tướng về đề xuất gộp giai đoạn 2 và 3 của chương trình mua sắm Gripen. Tổng kinh phí dự kiến cho 12 máy bay là khoảng 1,77 tỷ USD. Chương trình sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị ngân sách năm 2027, với mục tiêu bố trí kinh phí trong năm 2028. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn cần được Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, ngày 25-8-2025, Thái Lan đã ký hợp đồng mua 4 tiêm kích Gripen E/F của Thụy Điển, gồm 3 chiếc phiên bản một chỗ ngồi và một chiếc hai chỗ ngồi. Nếu đề xuất mua thêm 8 máy bay được phê duyệt, tổng số tiêm kích Gripen đặt mua sẽ tăng lên 12 chiếc. Phi đội này dự kiến thay thế các máy bay F-16A/B đang hoạt động tại căn cứ không quân Korat. Theo kế hoạch điều chỉnh, giai đoạn mua sắm thứ ba sẽ được triển khai sớm hơn 2 năm, trong khi những chiếc Gripen đầu tiên dự kiến được bàn giao từ năm 2029 và quá trình loại biên F-16 bắt đầu từ năm 2028.

So với phiên bản C/D, Gripen E/F có động cơ mạnh hơn, khả năng mang nhiên liệu và tải trọng vũ khí lớn hơn, cùng radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA, cảm biến hồng ngoại IRST và hệ thống tác chiến điện tử tích hợp. Máy bay cũng tương thích với tên lửa không đối không tầm xa Meteor của MBDA, dù cấu hình vũ khí mà Thái Lan lựa chọn chưa được xác nhận.

Ngoài kế hoạch mua sắm Gripen, RTAF cũng đang nghiên cứu phương án thay thế một phi đội tiêm kích khác trong vòng 5 năm tới, trong đó có mua F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, Washington từng từ chối đề nghị mua F-35 của Bangkok vào năm 2023. Quyết định lựa chọn máy bay mới sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chi phí mua sắm, bảo dưỡng và bảo đảm hậu cần trong dài hạn.

* Anh tăng tốc bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân

Chính phủ Anh dự kiến chi 8 tỷ bảng theo thỏa thuận mới với Tập đoàn quốc phòng Babcock nhằm cải thiện tình trạng sẵn sàng hoạt động của đội tàu ngầm hạt nhân. Khoản đầu tư tập trung giải quyết những tồn đọng trong công tác bảo dưỡng, vốn khiến Hải quân Hoàng gia Anh gặp khó khăn trong duy trì hoạt động của các tàu ngầm, từ nhiệm vụ tác chiến thông thường dưới nước đến bảo đảm lực lượng răn đe hạt nhân thường trực.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo HMS Vigilant thuộc lớp Vanguard của Hải quân Hoàng gia Anh trở về căn cứ hải quân Clyde sau chuyến triển khai dài ngày. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Theo Bộ Quốc phòng Anh ngày 26-11, thỏa thuận Gateway dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-12, thay thế Chương trình Hỗ trợ Hàng hải Tương lai (FMSP). Hợp đồng có thời hạn ban đầu 5 năm, có thể kéo dài tới 15 năm, bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng và hỗ trợ tại hai căn cứ hải quân Devonport và Clyde.

Chương trình Gateway hướng tới giải quyết tình trạng tồn đọng trong công tác bảo dưỡng tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh. Báo cáo năm 2026 của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh về chương trình AUKUS chỉ ra rằng, một số tàu ngầm phải chờ bảo dưỡng hơn 2 năm do thiếu cơ sở vật chất và nguồn lực chủ yếu được ưu tiên cho các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của lực lượng tàu ngầm tấn công lớp Astute. Trong 6 tháng đầu năm 2024, cả 5 tàu thuộc lớp này khi đó đang hoạt động đều không hoàn thành nhiệm vụ triển khai. Để cải thiện tình hình, thỏa thuận Gateway thiết lập các cơ chế khuyến khích tài chính, gắn với hiệu quả thực hiện của các đơn vị công nghiệp và thời gian hoàn tất bảo dưỡng.

Hải quân Hoàng gia Anh hiện duy trì 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Vanguard, đảm nhiệm nhiệm vụ răn đe hạt nhân thường trực trên biển từ tháng 4-1969. Trong khi đó, lực lượng tàu ngầm tấn công lớp Astute đảm nhận các nhiệm vụ chống ngầm, thu thập thông tin tình báo, tấn công mục tiêu trên bộ và bảo vệ các nhóm tác chiến tàu sân bay. Tuy nhiên, tình trạng bảo dưỡng kéo dài đang hạn chế khả năng triển khai các tàu ngầm, đồng thời ảnh hưởng đến công tác huấn luyện và chuẩn bị cho nhiệm vụ tác chiến.