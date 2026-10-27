Quân sự thế giới hôm nay (27-10): Mỹ nâng cấp liên lạc vệ tinh cho máy bay vận tải C-17

* Không quân Mỹ nâng cấp liên lạc vệ tinh cho máy bay vận tải C-17

Theo San Antonio Express-News, Boeing đã hoàn tất lắp đặt hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield trên 9 máy bay vận tải C-17 Globemaster III nhằm cải thiện khả năng trao đổi dữ liệu nhiệm vụ khi đang bay, giúp tổ lái phản ứng nhanh hơn trước những thay đổi về yêu cầu vận tải và phối hợp tiếp tế cho các lực lượng đóng quân phân tán.

Giai đoạn đầu của chương trình bao gồm 19 máy bay, với công tác lắp đặt dự kiến kéo dài đến tháng 3-2027. Tập đoàn Sierra Nevada cung cấp thiết bị Starshield, hệ thống tác chiến mở ATOMS và các bộ thiết bị lắp đặt. Không quân Mỹ dự kiến mở rộng chương trình nâng cấp cho toàn bộ phi đội C-17 gồm 222 chiếc, nhưng kế hoạch này chưa được xác nhận.

Theo thông tin được công bố, Boeing đã hoàn tất lắp đặt hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield trên 9 máy bay vận tải C-17 nhằm cải thiện khả năng kết nối dữ liệu nhiệm vụ khi đang bay. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Với khả năng kết nối dữ liệu tốt hơn, tổ lái C-17 có thể nhận chỉ thị mới và điều chỉnh nhiệm vụ khi máy bay đang bay, chẳng hạn khi sân bay đích hoặc yêu cầu tiếp nhận hàng hóa thay đổi. Trong các chiến dịch triển khai lực lượng phân tán, hệ thống cũng có thể hỗ trợ phối hợp vận chuyển binh sĩ và hàng tiếp tế với lực lượng mặt đất, hạn chế nguy cơ máy bay đến sân bay không đủ điều kiện tiếp nhận. Tuy nhiên, đây mới là những lợi ích dự kiến, chưa được chứng minh qua thực tế triển khai hệ thống.

C-17 giữ vai trò quan trọng trong năng lực triển khai và duy trì lực lượng của Không quân Mỹ. Máy bay có thể vận chuyển binh sĩ, phương tiện và hàng tiếp tế; thả dù nhân lực, hàng hóa; thực hiện sơ tán y tế bằng đường không, đồng thời hỗ trợ cứu trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa và sơ tán khẩn cấp.

Theo thông số của Không quân Mỹ, C-17 có tải trọng tối đa khoảng 77,5 tấn và sức chở 102 binh sĩ hoặc lính dù. Tầm bay khi không tiếp nhiên liệu trên không đạt khoảng 4.445km với tải trọng khoảng 74,8 tấn. Khả năng tiếp nhiên liệu trên không giúp máy bay mở rộng tầm hoạt động.

Thông tin hiện có chưa xác định tốc độ truyền dữ liệu, độ trễ, giới hạn vùng phủ sóng hoặc khả năng chống nhiễu của hệ thống trên C-17. Cột mốc tiếp theo là kiểm chứng khả năng duy trì kết nối tin cậy trong điều kiện hoạt động thực tế. Nếu được xác nhận hiệu quả và triển khai rộng rãi, hệ thống có thể giúp Không quân Mỹ điều chỉnh hoạt động vận tải linh hoạt hơn khi yêu cầu nhiệm vụ thay đổi.

* Pháp phát triển hệ thống Neptis giúp mở rộng giám sát hàng hải bằng USV

Công ty Exail của Pháp đã phát triển Neptis, một hệ thống giám sát hàng hải có khả năng điều phối nhiều phương tiện mặt nước không người lái (USV) và cảm biến hoạt động trong các môi trường khác nhau.

Neptis kế thừa nguyên tắc tích hợp từ UMIS, một hệ thống chống thủy lôi của Exail, vốn được sử dụng để điều phối các phương tiện tự hành, cảm biến và hệ thống liên lạc trong một kiến trúc thống nhất. Neptis mở rộng cách tiếp cận này sang các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát, tác chiến chống ngầm, bảo vệ cơ sở hạ tầng ngầm quan trọng và phát hiện UAV.

Các USV Oryx O-16, H-8 và H-9 của Exail được thiết kế để mở rộng năng lực giám sát hàng hải thông qua hệ thống Neptis, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào tàu chiến có người lái trong các nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Ảnh: Exail

Hệ thống tập trung dữ liệu từ các cảm biến trên mặt biển, dưới nước và trên không thành bức tranh tác chiến chung, giúp người vận hành theo dõi nhiều khu vực và điều chỉnh nhiệm vụ theo tình hình thực tế. Các tính năng gồm giám sát phương tiện, hiển thị mục tiêu chiến thuật, lập kế hoạch nhiệm vụ, phân loại và hợp nhất dữ liệu, đồng thời hỗ trợ kết nối với hệ thống chỉ huy hải quân. Các quyết định về nhiệm vụ và điều chuyển phương tiện vẫn do con người kiểm soát.

Neptis sử dụng ba mẫu USV thuộc dòng Oryx. Mẫu H-8 dài 7,71m, phù hợp với nhiệm vụ ven biển và bảo vệ lực lượng tại chỗ, có thể hoạt động tới 10 ngày với tầm hoạt động 1.000 hải lý. Mẫu H-9 dài 9m, được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát bằng nhiều cảm biến, có thời gian hoạt động tới 20 ngày và tầm hoạt động 2.000 hải lý. Trong khi đó, mẫu O-16 dài 15,75m phục vụ hoạt động xa bờ kéo dài, có thể hoạt động tới 30 ngày và đạt tầm hoạt động 3.500 hải lý. Các thông số thực tế phụ thuộc vào tốc độ, tải trọng và thiết bị kéo theo. Cả ba mẫu đều hỗ trợ dẫn đường tự hành dưới sự giám sát của con người và liên lạc ngoài tầm nhìn trực tiếp.

* Boxer 8x8 tăng hỏa lực với tháp pháo Turra 30 V10

ARTEC GmbH, liên doanh giữa Rheinmetall Landsysteme, Rheinmetall Defence Nederland và KNDS Deutschland, đã giới thiệu xe chiến đấu bộ binh Boxer 8x8 với trang bị tháp pháo điều khiển từ xa Turra 30 V10 do Slovakia phát triển.

Tháp pháo Turra 30 V10 do công ty EVPÚ phát triển, được thiết kế để lắp đặt trên các phương tiện chiến đấu bánh lốp và bánh xích. Hệ thống trang bị pháo MK-44 S cỡ nòng 30mm với cơ số đạn tối đa 350 viên, cùng súng máy đồng trục 7,62mm có 600 viên đạn. Ngoài ra, tháp pháo có thể tích hợp hai tên lửa chống tăng có điều khiển SPIKE LR hoặc LR2 sẵn sàng khai hỏa.

Điểm nổi bật của Boxer là cấu trúc mô-đun, gồm mô-đun truyền động chung đảm nhiệm khả năng cơ động, tải trọng và bảo vệ, cùng các mô-đun nhiệm vụ có thể thay thế để đáp ứng những yêu cầu tác chiến khác nhau. Thiết kế này cho phép tích hợp vũ khí, cảm biến và hệ thống bảo vệ mới mà không cần phát triển một nền tảng phương tiện hoàn toàn mới. Khả năng gia tăng tải trọng cũng tạo điều kiện bổ sung radar, thiết bị bảo vệ chủ động và các hệ thống thông tin liên lạc trong quá trình khai thác.

Xe chiến đấu bộ binh Boxer 8x8 được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa Turra 30 V10. Ảnh: Army Recognition

Sự kết hợp giữa pháo và tên lửa mang lại nhiều phương án tấn công, từ sử dụng hỏa lực trực tiếp đối phó với các mục tiêu trên chiến trường đến tiêu diệt mục tiêu được bảo vệ tốt ở khoảng cách xa hơn. Hệ thống kính ngắm độc lập dành cho trưởng xe và pháo thủ, cùng chức năng tự động bám bắt mục tiêu, hỗ trợ phát hiện và tấn công mục tiêu nhanh chóng, đồng thời cho phép các thành viên kíp xe phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ tập trung vào hỏa lực, Turra 30 V10 còn tích hợp nhiều công nghệ nâng cao khả năng sống sót. Theo EVPÚ, tháp pháo có thể được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Harpia, giáp composite đạt cấp 3 hoặc 4 theo tiêu chuẩn STANAG 4569, radar 3D nâng cao nhận thức tình huống, hệ thống phát hiện tên lửa chống tăng có điều khiển và thiết bị phát hiện tiếng súng.

Việc kết hợp những công nghệ này hướng tới khả năng bảo vệ nhiều lớp, trong đó cảm biến, hệ thống phát hiện mối đe dọa, bảo vệ chủ động và hỏa lực hỗ trợ lẫn nhau. Đây là yêu cầu ngày càng quan trọng khi xe bọc thép phải đối phó không chỉ với vũ khí chống tăng và hỏa lực trực tiếp mà còn với các UAV cỡ nhỏ có thể tấn công từ nhiều hướng.