Quân sự thế giới hôm nay, 27-10: Máy bay C-17 của Mỹ tăng cường khả năng kết nối dữ liệu
Quân sự thế giới hôm nay (27-10) có những nội dung sau: Ukraine nêu “lằn ranh đỏ” trong đàm phán với Nga; Không quân Mỹ nâng cấp liên lạc vệ tinh cho máy bay vận tải C-17; Pháp mở rộng năng lực giám sát hàng hải bằng USV; Slovakia phát triển tháp pháo Turra 30 V10 giúp tăng hỏa lực cho Boxer 8x8.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-27-10-may-bay-c-17-cua-my-tang-cuong-kha-nang-ket-noi-du-lieu-64761