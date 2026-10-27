Quân sự thế giới hôm nay, 27-10: Máy bay C-17 của Mỹ tăng cường khả năng kết nối dữ liệu

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS đã bay hơn 13 giờ trên biển Bering và biển Chukchi, được tiếp dầu trên không và tiêm kích Su-35S hộ tống. Nhiệm vụ diễn ra trong bối cảnh máy bay Nga và Mỹ từng nhiều lần áp sát nhau tại Alaska và Syria.