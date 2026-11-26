* Tàu chiến Italy lần đầu đánh chặn mục tiêu đạn đạo bằng tên lửa Aster 30

Theo thông báo từ Hải quân Italy, tàu tuần tra đa nhiệm xa bờ Giovanni delle Bande Nere (P434), thuộc lớp Thaon di Revel, đã đánh chặn thành công một mục tiêu đạn đạo bằng 2 tên lửa Aster 30. Đây là lần đầu tiên một tàu tuần tra đa nhiệm xa bờ thực hiện thành công nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo, đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng năng lực phòng không của đội tàu mặt nước của Italy.

Cuộc đánh chặn có sự hỗ trợ của radar băng tần kép và hệ thống quản lý tác chiến SADOC 4 do Leonardo phát triển. Các tên lửa được sử dụng được cho là Aster 30 Block 1NT thuộc lô tiền sản xuất, trước khi dòng tên lửa này được bàn giao theo kế hoạch từ năm 2027. Aster 30 Block 1NT là phiên bản nâng cấp được Pháp khởi động phát triển từ tháng 12-2015, với sự tham gia của Italy từ tháng 6-2016. So với Aster 30 Block 1, vốn được thiết kế để đối phó với tên lửa đạn đạo có tầm bắn khoảng 600km, phiên bản Block 1NT mở rộng khả năng đánh chặn trước các tên lửa có tầm bắn lên tới 1.500km.

Tàu tuần tra xa bờ Giovanni delle Bande Nere của Hải quân Italy vừa đánh chặn mục tiêu đạn đạo bằng hai tên lửa Aster 30. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ và Hải quân Italy

Được bàn giao vào ngày 2-10-2024, Giovanni delle Bande Nere là tàu thứ tư thuộc chương trình tàu tuần tra đa nhiệm và là chiếc đầu tiên được trang bị cấu hình “Full Combat” (tác chiến đầy đủ). Trong một cuộc diễn tập năm 2025, tàu đã theo dõi một mục tiêu đạn đạo tầm ngắn và phóng thử tên lửa Aster 15 nhằm vào mục tiêu bay sát mặt biển.

Ngày 22-4-2026, Italy quyết định mở rộng cấu hình “Full Combat” cho toàn bộ 6 tàu tuần tra đa nhiệm còn lại, đưa năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không tiên tiến lên toàn bộ lớp tàu này. Trước đó, các năng lực tương tự chủ yếu tập trung trên hai tàu khu trục phòng không lớp Horizon.

Ở cấu hình “Full Combat”, tàu tuần tra đa nhiệm được trang bị radar băng tần kép, hoạt động trên hai băng tần C và X. Hệ thống quản lý tác chiến SADOC 4 có 28 bảng điều khiển đa chức năng. Hệ thống tên lửa SAAM-ESD sử dụng hai cụm phóng thẳng đứng Sylver A50, mỗi cụm có 8 ống phóng.

Vũ khí của tàu còn có pháo Vulcano 127mm, pháo Strales Sovraponte 76mm, hai pháo điều khiển từ xa 25mm, cùng khả năng mang 8 tên lửa chống hạm Teseo Mk2/E và ngư lôi 324mm. Các trang bị bổ trợ gồm hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị giám sát hồng ngoại, sonar kéo và hệ thống phát hiện ngư lôi.

* Hungary lần đầu triển khai xe tăng Leopard 2A7HU tham gia diễn tập ở nước ngoài

Hungary vừa lần đầu tiên triển khai xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7HU tham gia cuộc diễn tập Gallant Cheetah 2026 cùng các đồng minh NATO tại Ba Lan. Army Recognition dẫn thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Hungary cho biết hoạt động này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng thiết giáp, đồng thời kiểm chứng khả năng cơ động, triển khai và phối hợp tác chiến của quân đội Hungary trong môi trường đa quốc gia. Hoạt động giúp các kíp xe tích lũy kinh nghiệm vận hành trang bị trong môi trường tác chiến đa quốc gia, tăng cường khả năng phối hợp với lực lượng lục quân đồng minh.

Hungary lần đầu tiên triển khai 4 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7HU đến Ba Lan tham gia cuộc diễn tập quốc tế. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Hungary

Diễn tập Gallant Cheetah 2026 quy tụ lực lượng Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia, với các nội dung huấn luyện chiến thuật, cơ động phối hợp và bắn đạn thật. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các đơn vị thiết giáp và cơ giới, đồng thời xây dựng quy trình tác chiến chung.

Trong khuôn khổ diễn tập, xe tăng Leopard 2A7HU của Hungary hoạt động cùng xe tăng Leopard 2PL của Ba Lan và Leopard 2A4 của Cộng hòa Séc, trong khi Slovakia triển khai xe chiến đấu bộ binh BWP-2.

Leopard 2A7HU là phiên bản xe tăng hiện đại do Đức thiết kế, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của quân đội Hungary. Xe được trang bị pháo nòng trơn Rheinmetall L55A1 cỡ 120mm, hệ thống điều khiển hỏa lực, kính ngắm quang học tiên tiến và giáp bảo vệ tăng cường, giúp cải thiện hỏa lực, khả năng sống sót và nhận thức tình huống trên chiến trường.

Hungary đặt mua 44 xe tăng Leopard 2A7HU, một trong những nội dung trọng tâm của chương trình hiện đại hóa lực lượng lục quân. Nhà sản xuất KNDS xác nhận hoàn tất bàn giao số xe tăng này vào tháng 12-2025. Việc đưa xe tăng đến Ba Lan tham gia diễn tập cho thấy Hungary đang chuyển từ giai đoạn tiếp nhận trang bị, huấn luyện trong nước sang tích lũy kinh nghiệm triển khai và phối hợp tác chiến với các đồng minh.

* Hà Lan mua thêm trực thăng NH90

Hà Lan dự kiến mua thêm hai trực thăng tác chiến hải quân NH90 NFH nhằm tăng cường năng lực hoạt động trên biển, thông qua việc thực hiện quyền chọn mua theo hợp đồng hiện có trước ngày 30-12-2026.

Ngày 9-12-2025, Hà Lan đã ký hợp đồng mua 3 trực thăng NH90 NFH, kèm quyền chọn mua thêm 2 chiếc. Nếu thực hiện quyền chọn này, tổng số trực thăng NH90 trong biên chế sẽ tăng từ 19 lên 24 chiếc, tiến gần mục tiêu đề ra trong Sách trắng Quốc phòng năm 2024. Mới đây, khoản ngân sách bổ sung nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng và duy trì các điều kiện mua sắm hiện tại đã được trình để xem xét. Hạ viện Hà Lan dự kiến sẽ bỏ phiếu về khoản ngân sách bổ sung ngày 1-12-2026, trước khi Thượng viện xem xét vào ngày 8-12 và hoàn tất phê duyệt vào khoảng ngày 14 và 15-12.

Hà Lan ban đầu đặt mua 20 trực thăng NH90 vào năm 2000 để thay thế 21 chiếc Westland Lynx. Việc bàn giao diễn ra trong giai đoạn 2010-2016.

Hà Lan đang đẩy nhanh kế hoạch mua thêm trực thăng tác chiến hải quân NH90 NFH trước khi quyền chọn mua theo hợp đồng hết hạn vào ngày 30-12-2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan

NH90 NFH được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ tác chiến hải quân, với khả năng chống ngầm, giám sát hàng hải và vận tải. Trực thăng có chiều dài 16,13m, cao 5,31m, trọng lượng cất cánh tối đa 11 tấn, được trang bị hai động cơ RTM322-1/9, mỗi động cơ có công suất 1.802kW, đạt tốc độ tối đa 300km/giờ, tầm hoạt động 1.000km, thời gian bay liên tục 5 giờ và trần bay 6.000m.

Hệ thống trang bị gồm radar ENR của Thales, sonar nhúng HELRAS, thiết bị phao thủy âm chủ động và thụ động, cảm biến hồng ngoại FLIR cùng hệ thống hỗ trợ tác chiến điện tử. Khoang cabin có thể bố trí 20 binh sĩ, 12 cáng cứu thương. Trực thăng còn có khả năng nâng tải trọng bên ngoài lên tới 4.200kg, giúp đảm nhiệm linh hoạt cả nhiệm vụ tác chiến và vận tải.

Song song với mua sắm, Hà Lan dành 711,8 triệu euro để hiện đại hóa 19 trực thăng NH90 hiện có trong giai đoạn 2028-2035. Chương trình nâng cấp tập trung vào hệ thống điện tử hàng không, hệ thống máy tính, liên kết dữ liệu chiến thuật và các trang thiết bị tác chiến chống ngầm. Ba trực thăng mới dự kiến bàn giao năm 2030 sẽ được tích hợp cấu hình hiện đại ngay từ khi sản xuất.