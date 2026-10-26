Quân sự thế giới hôm nay (26-10): Nga sắp tung vũ khí laser săn UAV mới

* Nga sắp tung vũ khí laser săn UAV mới

Nga có kế hoạch sản xuất hàng loạt vũ khí laser và xung điện từ nhằm mở rộng năng lực chống máy bay không người lái (UAV). Theo Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport, các hệ thống này đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Phương tiện chống UAV Rat, được giới thiệu năm 2020, cho thấy những nỗ lực trước đây của Nga trong việc kết hợp chế áp điện tử và đánh chặn bằng laser. Ảnh: Army Recognition

Mới đây, Rosoboronexport, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Rostec, công bố thông tin về việc bổ sung các hệ thống laser và xung điện từ vào danh mục phương tiện chống UAV của Nga. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa tiết lộ tên gọi, tầm tác chiến, số lượng sản xuất và lịch bàn giao cụ thể.

Vũ khí laser sử dụng chùm tia năng lượng cao để làm hư hại thân, động cơ hoặc cảm biến của UAV. Để phát huy hiệu quả, vũ khí cần xác định chính xác mục tiêu và duy trì chùm tia chiếu vào một vị trí đủ lâu. Trong khi đó, vũ khí xung điện từ sử dụng năng lượng điện từ để gây gián đoạn hoặc làm hỏng các linh kiện điện tử trên UAV. Hiệu quả của loại vũ khí này phụ thuộc vào mức năng lượng tác động và khả năng chống chịu của hệ thống điện tử trên phương tiện.

Việc phát triển các loại vũ khí này có thể giúp Nga có thêm phương án đối phó với UAV tự hành hoặc tự hoạt động mà không cần duy trì kết nối vô tuyến liên tục. Điều này đồng nghĩa với việc UAV dù có khả năng chống gây nhiễu tín hiệu điều khiển và định vị vệ tinh vẫn có thể bị đánh chặn bằng các phương thức khác. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận các hệ thống mới của Nga đủ khả năng vô hiệu hóa những UAV được tăng cường khả năng bảo vệ hoặc đánh chặn nhiều mục tiêu cùng lúc.

Nếu được sản xuất và đưa vào trang bị thành công, các hệ thống này có thể mở rộng phương án bảo vệ trận địa quân sự và cơ sở trọng yếu, đồng thời giảm tiêu hao đạn tên lửa hoặc đạn pháo trong những tình huống phù hợp.

* Đan Mạch mua tên lửa hành trình giá rẻ của Mỹ

Mới đây, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo nước này sẽ mua tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Anthem do Công ty quốc phòng Mỹ Covenant Industries phát triển. Thương vụ sẽ giúp quân đội Đan Mạch lần đầu có khả năng sử dụng tên lửa triển khai trên bộ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Anthem. Ảnh: Covenant

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết việc mua tên lửa mới sẽ giúp nước này nâng cao khả năng tự vệ, thực hiện tốt hơn trách nhiệm trong liên minh và tăng cường năng lực đáp trả khi bị tấn công.

Các quan chức Đan Mạch xác nhận hợp đồng đã được ký, nhưng chưa công bố số lượng tên lửa, giá trị hợp đồng và thời gian bàn giao vì lý do an ninh. Một trong những yếu tố khiến Đan Mạch lựa chọn Anthem là khả năng bàn giao tương đối nhanh với chi phí cạnh tranh. Tên lửa dự kiến được sản xuất tại nhà máy của Covenant ở Leipzig, Đức.

Anthem được thiết kế sử dụng động cơ phản lực, hướng tới giảm chi phí và thuận lợi cho sản xuất hàng loạt. Theo nhà sản xuất, tên lửa có thể mang đầu đạn nặng 200kg và thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương với tầm bắn được cho là trên 1.000km. Covenant dự kiến bán mỗi tên lửa với giá dưới 1 triệu USD, thấp hơn mức vài triệu USD của các tên lửa hành trình tương đương.

Theo Covenant, Anthem thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 8-2025 và đã trải qua hơn 200 cuộc thử nghiệm, trong đó có các lần thử nghiệm bay với lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, tên lửa chưa được sử dụng trong chiến đấu.

Đầu tháng 10, Covenant khai trương nhà máy tại Leipzig để phục vụ các đồng minh NATO ở châu Âu. Sản xuất dự kiến bắt đầu năm 2027, với mục tiêu đạt 1.000 quả trong năm đầu tiên và 5.000 quả vào năm 2028. Công ty đặt mục tiêu sử dụng hơn 95% linh kiện có nguồn gốc từ châu Âu cho phiên bản sản xuất tại đây.

Bên cạnh Anthem, Đan Mạch cũng mua tên lửa JSM phóng từ máy bay do Kongsberg của Na Uy hợp tác với Raytheon sản xuất. Tên lửa này có thể được bố trí trong khoang vũ khí của máy bay F-35, mang đầu đạn nặng 120kg và có tầm bắn hơn 350km.

* Mỹ nâng cấp radar cho tàu khu trục USS Pinckney

Tàu khu trục USS Pinckney (DDG 91) của Hải quân Mỹ đã vào xưởng đóng tàu General Dynamics NASSCO tại San Diego để thực hiện đợt hiện đại hóa lần thứ hai. Điểm đáng chú ý là tàu sẽ trở thành chiến hạm đầu tiên được trang bị radar AN/SPY-6(V)4 do Raytheon sản xuất.

Tàu USS Pinckney (DDG 91) neo đậu tại Căn cứ Hải quân San Diego ngày 17-9-2025. Ảnh: Defence Blog

Theo cơ quan điều hành chương trình mua sắm trang bị hàng hải của Hải quân Mỹ, đợt nâng cấp thuộc chương trình DDG MOD 2.0, nhằm hiện đại hóa các tàu khu trục lớp Arleigh Burke biến thể Flight IIA bằng radar mới, hệ thống tác chiến điện tử và phần mềm chiến đấu tiên tiến hơn.

Radar AN/SPY-6(V)4 sẽ thay thế hệ thống AN/SPY-1D(V) hiện có. Radar mới sử dụng 4 mặt anten cố định, mỗi mặt gồm 24 mô-đun radar, cung cấp khả năng giám sát 360 độ. Radar mới sẽ được tích hợp với Hệ thống chiến đấu Aegis Baseline 10, giúp phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay và các mối đe dọa trên mặt biển ở khoảng cách xa hơn so với radar cũ.

USS Pinckney cũng sẽ là tàu đầu tiên được trang bị hệ thống điều hòa không khí công suất lớn, hiệu suất cao mới của Hải quân Mỹ, đáp ứng nhu cầu làm mát của các hệ thống tác chiến hiện đại.

Chương trình DDG MOD 2.0 được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, hoàn thành năm 2024, USS Pinckney trở thành tàu chiến đầu tiên được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mặt nước AN/SLQ-32(V)7 SEWIP Block 3, đồng thời được cải tiến kết cấu để lắp đặt thiết bị mới.

Sau đó, Hải quân Mỹ trao cho NASSCO hợp đồng trị giá 149,6 triệu USD để thực hiện đợt hiện đại hóa giai đoạn hai này, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2028. Trước đó, Raytheon đã lắp đặt anten radar AN/SPY-6(V)4 đầu tiên tại cơ sở thử nghiệm trên mặt đất ở đảo Wallops, bang Virginia, để kiểm tra khả năng tích hợp với hệ thống cấp điện trước khi đưa lên tàu.