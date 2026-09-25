Quân sự thế giới hôm nay (25-9): Tiêm kích F-35 đầu tiên của Canada bay thử nghiệm

* Tiêm kích F-35 đầu tiên của Canada bay thử nghiệm

The Aviationist đưa tin, tiêm kích F-35A Lightning II đầu tiên của Canada (mang số hiệu AR-1, định danh CF-35A) vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên từ một cơ sở của hãng Lockheed Martin đặt ở bang Texas, Mỹ.

Theo chi nhánh của hãng Lockheed Martin tại Canada, chuyến bay này là một trong những cột mốc nổi bật nhất trong quá trình chuyển đổi của Ottawa sang lực lượng không quân chiến đấu thế hệ thứ năm.

Tiêm kích F-35A đầu tiên của Canada vừa hoàn thành bay thử nghiệm lần đầu. Ảnh: Lockheed Martin Canada

Sau khi chính thức được đưa vào khai thác, đội tiêm kích F-35A sẽ cung cấp cho lực lượng không quân Canada một nền tảng chiến đấu có khả năng sống sót cao và được kết nối mạng tốt để phát hiện, ứng phó với các mối đe dọa trên không phận nước này.

Canada dự kiến chi 19 tỷ CAD (khoảng 14,2 tỷ USD) để mua 88 máy bay chiến đấu F-35 nhằm thay thế máy bay CF-18 đã già cỗi, chấm dứt hơn một thập kỷ tranh cãi và cân nhắc. Theo kế hoạch, những chiếc F-35 đầu tiên sẽ được chuyển giao vào năm 2026 và những chiếc CF-18 sẽ bị loại bỏ hoàn toàn vào cuối năm 2032.

Tuy nhiên, những chiếc F-35 đầu tiên của Canada vẫn sẽ ở Mỹ trong khi Canada hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng đủ điều kiện để tiếp nhận, vận hành máy bay. Song song với đó, các phi công và kỹ thuật viên của lực lượng không quân Canada sẽ được huấn luyện tại các căn cứ ở Mỹ. Dự kiến, phải đến năm 2029, những chiếc F-35 này mới chính thức hiện diện tại Canada.

Giới lãnh đạo quốc phòng Canada khẳng định rằng việc bảo vệ không phận Bắc Mỹ là không khả thi nếu thiếu tiêm kích F-35. Theo đó, vị thế của Canada trong Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đòi hỏi sự tương thích tuyệt đối về vũ khí và hệ thống liên lạc với Mỹ. Vì vậy, các yêu cầu về khả năng tương tác chiến thuật liên tục kéo Ottawa trở lại với dự án F-35, bất chấp những tuyên bố phản đối về mặt chính trị trước công luận trong bối cảnh xuất hiện những rạn nứt giữa Canada và Mỹ về thương mại và quyền kiểm soát vùng Bắc Cực.

* Tên lửa chống tăng Spike-SR kiểm định chất lượng tại Mỹ

The Defence Blog dẫn thông báo từ tập đoàn sản xuất quốc phòng Rafael cho biết, Rafael đã đạt được một thỏa thuận thông qua Liên minh công nghệ hàng không và tên lửa (AMTC) để hỗ trợ quá trình chứng nhận của Mỹ đối với tên lửa chống tăng Spike-SR.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp hiệu chỉnh, tích hợp và thử nghiệm các tính năng của Spike-SR được thiết kế riêng dựa trên yêu cầu của Mỹ, song không nói rõ số lượng sản xuất, giá trị hợp đồng, lịch trình triển khai hoặc cam kết đưa Spike-SR vào hoạt động thực tế. Tuy nhiên, giai đoạn kiểm định chất lượng này sẽ mở ra cơ hội để hệ thống được sử dụng bởi lực lượng bộ binh Mỹ.

Binh sĩ thao tác hệ thống tên lửa chống tăng Spike-SR. Ảnh: Rafael

Spike-SR là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa chống tăng có điều khiển Spike được thiết kế chuyên để tiêu diệt các mục tiêu cố định và di động của đối phương.

Hệ thống có tổng trọng lượng khoảng 10kg, cho phép một binh sĩ dễ dàng mang vác và tác chiến độc lập. Đạn tên lửa được trang bị hai loại đầu đạn, gồm: Đầu đạn chống thiết giáp và đầu đạn phá mảnh có điều khiển để tiêu diệt mục tiêu trong các công sự kiên cố.

Tầm bắn của Spike-SR là từ 50m đến 2.000m. Khác với các phiên bản trước đó, đạn tên lửa Spike-SR trang bị đầu dò quang điện/hồng ngoại giúp kháng nhiễu và tăng xác suất đánh trúng mục tiêu. Spike-SR sử dụng phương thức “bắn và quên” (ngay sau khi khai hỏa, xạ thủ có thể rời khỏi vị trí và đạn tên lửa sẽ tự dẫn tới mục tiêu) với các thiết bị dẫn bắn thông minh cho phép tối ưu tầm bắn.

* Nhật Bản hạ thủy tàu đổ bộ lớp Akane đầu tiên

Theo The Defense Post, tàu đổ bộ lớp Akane đầu tiên dành cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu của Tập đoàn Hàng hải Nhật Bản (JMU) ở Yokohama, tỉnh Kanagawa.

Với tên gọi Akane (MSV-2051), tàu có thiết kế dựa trên mẫu tàu vận tải Caimen của công ty BMT (Anh) mà JMU ký hợp đồng chế tạo 4 chiếc. Sự kiện hạ thủy đánh dấu một trường hợp hiếm hoi khi Tokyo áp dụng thiết kế tàu nước ngoài cho một trang thiết bị quốc phòng, đồng thời phản ánh kết quả của sự hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa hai bên.

Tàu Akane (MSV-2051). Ảnh: JGSDF

Sau khi được lắp đặt trang thiết bị, cũng như trải qua chương trình thử nghiệm trên biển, tàu Akane sẽ được bàn giao cho JSDF vào tháng 3-2027. Các tàu còn lại trong loạt tàu này sẽ được bàn giao vào cuối năm đó.

Khi đi vào hoạt động chính thức, các tàu lớp Akane sẽ góp phần hỗ trợ việc triển khai nhanh chóng các lực lượng mặt đất, không quân và hải quân trên các khu vực biển, đảo chiến lược của Nhật Bản. Đây là những nơi cơ sở hạ tầng cầu cảng vẫn còn hạn chế.

Theo thông số từ nhà sản xuất, tàu lớp Akane dài khoảng 35m, rộng 8m, mớn nước cực cạn 1,5m với lượng giãn nước tiêu chuẩn 150 tấn. Trang bị động cơ diesel kết hợp hệ thống đẩy phản lực nước (waterjet), tàu có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 33km/giờ khi vận chuyển người và các phương tiện hạng nặng; thủy thủ đoàn 10 người; khả năng chuyên chở 200 binh sĩ với trang bị cá nhân đầy đủ.