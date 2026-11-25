* Hàn Quốc nhận máy bay vận tải C-390 đầu tiên

Theo Army Recognition, chiếc máy bay vận tải quân sự Embraer C-390 Millennium đầu tiên do Brazil sản xuất cho Không quân Hàn Quốc đã hạ cánh tại Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam. Máy bay hoàn tất chặng bay chuyển giao từ Brazil qua các điểm dừng kỹ thuật tại Oman, Ấn Độ và Philippines.

Đây là chiếc đầu tiên trong gói mua 3 máy bay C-390 thuộc chương trình Máy bay vận tải cỡ lớn giai đoạn 2 (LTA-II) do Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) lựa chọn vào tháng 12-2023 với tổng kinh phí khoảng 710 tỷ won. Với hợp đồng này, Hàn Quốc trở thành khách hàng đầu tiên tại châu Á đặt mua dòng máy bay vận tải quân sự thế hệ mới của tập đoàn Embraer nhằm bổ sung năng lực không vận chiến thuật và tầm xa.

Các quan chức Hàn Quốc tại buổi lễ tiếp nhận chiếc Embraer C-390 Millennium đầu tiên. Ảnh: SA Defensa

C-390 là loại máy bay vận tải hạng trung sử dụng 2 động cơ phản lực cánh quạt luồng phụ. Khác với nhiều dòng máy bay vận tải truyền thống, thiết kế phản lực giúp C-390 đạt tốc độ hành trình cao hơn, rút ngắn thời gian triển khai lực lượng.

Máy bay có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như vận chuyển binh sĩ, hàng hóa, thả dù, tiếp tế đường không, sơ tán y tế và hỗ trợ nhân đạo. Về thông số kỹ thuật, C-390 có tải trọng tối đa khoảng 26 tấn, bay với tốc độ hành trình 870km/giờ, trần bay 11km, tầm bay 6.100km, có thể hoạt động trên các đường băng ngắn hoặc chưa được chuẩn hóa.

Theo kế hoạch, sau khi hạ cánh tại Hàn Quốc, chiếc C-390 đầu tiên sẽ trải qua quy trình kiểm tra và nghiệm thu trước khi chính thức bàn giao vào tháng 12-2026. Trong khi đó, hai chiếc còn lại dự kiến hoàn tất bàn giao vào cuối năm 2027.

* Mỹ biến xe bọc thép AMPV thành phương tiện tự hành

World Defence News đưa tin, tập đoàn RENK America của Mỹ đang phối hợp với đối tác để phát triển gói nâng cấp nhằm chuyển đổi các xe bọc thép đa dụng AMPV hiện có trong biên chế Lục quân Mỹ thành phương tiện tự hành mà không cần thay đổi lớn tới kết cấu phương tiện.

Trọng tâm của gói nâng cấp là công nghệ điều khiển điện tử hoàn toàn tích hợp trực tiếp vào hộp số HMPT của xe - cơ chế thay thế các liên kết cơ khí truyền thống bằng tín hiệu điện tử để điều khiển lái, phanh và sang số, cho phép phần mềm tự hành trực tiếp vận hành phương tiện. Theo kế hoạch, đợt trình diễn đầu tiên của nguyên mẫu xe AMPV tích hợp công nghệ này sẽ diễn ra vào tháng 2-2027.

RENK America đang hợp tác với các đối tác để trang bị cho xe bọc thép AMPV khả năng lái tự động thông qua việc nâng cấp hệ thống truyền động điều khiển điện tử, tránh những thay đổi cấu trúc lớn và có thể hỗ trợ các hoạt động không người lái trong tương lai trên các đội xe bánh xích hiện có. Ảnh: Renk America

AMPV là dòng xe thiết giáp bánh xích do BAE Systems phát triển với 5 biến thể chính gồm xe đa dụng, xe chỉ huy, xe mang súng cối, xe sơ tán y tế và xe điều trị y tế, nhằm thay thế đội hình xe bọc thép M113 trong các lữ đoàn thiết giáp của Lục quân Mỹ.

Do giao diện điều khiển điện tử được tích hợp trực tiếp vào cụm hộp số sẵn có mà không làm thay đổi khung thân hay hệ thống động lực chính, phương tiện sau nâng cấp có thể chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ có người lái và không người lái, đồng thời tận dụng nguyên chuỗi bảo đảm kỹ thuật và phụ tùng hiện hành.

Giải pháp trên cho phép xe bọc thép AMPV thực hiện các nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao như tiếp vận không người lái trong môi trường có mối đe dọa từ UAV và hỏa lực chính xác, qua đó giảm nguy cơ thương vong cho kíp xe.

Bên cạnh AMPV, gói nâng cấp điều khiển điện tử này còn mở ra khả năng tích hợp tính năng tự hành cho nhiều dòng phương tiện thiết giáp bánh xích dùng chung nền tảng truyền động khác của Lục quân Mỹ như xe chiến đấu bộ binh Bradley, pháo tự hành Paladin và tổ hợp pháo phản lực phóng loạt MLRS.

* Anh tích hợp thêm các chức năng tự động hóa cho xe tăng Challenger 3

UK Defence Journal cho hay, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3 của Lục quân Anh sẽ được trang bị các tính năng tự động hóa trên tổ hợp kính ngắm “tìm - diệt” kết hợp hệ thống phòng vệ chủ động (APS) hiện có.

Cụ thể, Challenger 3 sử dụng hệ thống kính ngắm ngày và đêm ổn định độc lập cho cả trưởng xe lẫn pháo thủ, kết nối qua bộ xử lý tín hiệu dùng chung hỗ trợ tự động bám bắt mục tiêu bằng hình ảnh và quét khu vực rộng.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3. Ảnh: The Defence Blog

Về năng lực bảo vệ, bên cạnh giáp mô-đun thụ động và thiết bị cảnh báo chiếu xạ laser, xe còn lắp tổ hợp APS Trophy của Israel trên tháp pháo, sử dụng radar phát hiện, bám bắt và phóng đạn đánh chặn tên lửa chống tăng có điều khiển, cùng đạn súng phóng lựu chống tăng trước khi chạm thân xe.

Toàn bộ cảm biến, hệ thống điều khiển hỏa lực và tổ hợp APS Trophy của Challenger 3 được kết nối thông qua cấu trúc điện tử mở dùng chung, qua đó giúp rút ngắn thời gian từ khi phát hiện đến khi khai hỏa và tạo thuận lợi cho việc tích hợp phần mềm hoặc khí tài nâng cấp về sau.

Chương trình Challenger 3 được Bộ Quốc phòng Anh ký kết từ tháng 5-2021 với liên doanh Rheinmetall BAE Systems Land trị giá 800 triệu bảng Anh, nhằm hiện đại hóa 148 xe tăng Challenger 2 để duy trì năng lực tác chiến đến ít nhất năm 2040. Các xe được giữ lại phần thân, lắp đặt tháp pháo kỹ thuật số mới, nâng cấp động cơ diesel, hệ thống làm mát và hệ thống treo khí nén - thủy lực thế hệ thứ ba. Tính đến tháng 10-2026, 7 nguyên mẫu đã được bàn giao phục vụ thử nghiệm trình diễn và chiếc thứ 8 đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.