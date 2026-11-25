Quân sự thế giới hôm nay 25-11: Chiến tranh hạt nhân - Lằn ranh không được vượt qua
Quân sự thế giới hôm nay (25-11) có những nội dung sau: Hàn Quốc nhận máy bay vận tải C-390 đầu tiên; Mỹ biến xe bọc thép AMPV thành phương tiện tự hành; Anh tích hợp thêm các chức năng tự động hóa cho xe tăng Challenger 3; Thế giới thời đàm: Chiến tranh hạt nhân - Lằn ranh không được vượt qua.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-25-11-chien-tranh-hat-nhan-lan-ranh-khong-duoc-vuot-qua-64919